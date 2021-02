Die Marke Polartec® wird heuer 30 Jahre alt und feiert gemeinsam mit ihren Partnern und outdoorbegeisterten Menschen ein rauschendes Online-Fest: Mit von der Partie ist auch eine digitale Kampagne unter dem Motto “Peaking since 91”, mit welcher der Hersteller innovativer und nachhaltiger Textillösungen trotz Corona eine große Party feiern und die eigene Geschichte noch einmal aufleben zu lassen will. Schließlich hat Polartec den Outdoor-Lifestyle der letzten drei bzw. vier Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt. Denn der eigentliche Grundstein wurde bereits vor 40 Jahren gelegt, als im 1981 das erste synthetisch Fleece der Öffentlichkeit vorgestellt und die Oudoorbranche revolutioniert wurde. Bis heuite steht Polartec für Pioniergeist und nachhaltige Textillösungen, bei der recycelte PET-Flaschen und eine zukunftsweisende Kreislaufwirtschaft zum Zuge kommen.

Mit einem interaktiven Zeitstrahl über die vier Jahrzehnte hinweg, mitsamt aller bahnbrechenden Erfindungen und ikonischen Produkte, wird ein Einblick in das digitale Familienalbum mit exklusivem Archiv- und Bildmaterial gewährt. Ein historisches Almanach, das in Zusammenarbeit mit dem US-Amerikanischen Magazin Outside zusammengetragen wurde. Junge wie ältere Frischluftfreunde sind herzlich dazu eingeladen, an diesem “visuellen Rückblick” aktiv mitzuwirken und auf einer eigens eingerichteten Website ein historisches Bild von sich selbst und dem eigenen Polartec-Lieblingsstück hochzuladen.

Unter allen Teilnehmern werden tolle Preise aus einer eigens für die Kampagne designten Limited Edition verlost, die vom italienischem Designer Leo Colacicco exklusiv gestaltet wurden. Den glücklichen Gewinnern winken demnach verschiedene “LC23 x Polartec Peaking Since ´91” Jacken sowie als Hauptpreis zwei “LC23 x Polartec Peaking Since ´91” Sessel. Mit “Peaking Since ’91” will die Marke vor allem Authentizität vermitteln und sich mit gleich mehreren Generationen von Enthusiasten verbinden, die Polartec® über Jahrzehnte hinweg treu geblieben sind und auch heute noch ihre Begeisterung durch die Natur tragen. Die Kampagne erstreckt sich über das komplette Jahr und wird in den unterschiedlcihsten Medien lanciert. Ihren Höhepunkt soll sie in der zweiten Hälfte des Jahres erreichen.