WHOOP stellt mit dem neuen WHOOP 5.0 und WHOOP MG seine neueste Generation leistungsstarker Wearables vor, die mit neuen bahnbrechenden Funktionen für die Analyse und Optimierung der eigenen Gesundheit daherkommen und eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen bieten sollen – bei einem sieben Prozent kleiner ausfallenden Design. Darüber hinaus sollen drei neue Mitgliedschaftsmodelle dafür sorgen, dass die aktuell fortschrittlichsten Wearables am Markt noch zugänglicher und persönlicher werden.

Laut eigenen Aussagen will WHOOP damit eine neue und bessere Lösung vorantreiben, die Menschen noch stärker darin befähigen soll, ihre täglichen Entscheidungen direkt mit messbaren und spürbaren Leistungs- und Gesundheitsergebnissen zu verknüpfen. Wir stellen die wichtigsten Funktionen und Neuerungen kurz vor.

Neue In-App-Funktionen für Gesundheit und Performance:

Während andere Hersteller demnach nur oberflächliche Trends erfassen, bietet WHOOP nach eigener Darstellung echte Langlebigkeit durch Tiefe – indem es die wichtigsten Körpersignale in konkrete Handlungsempfehlungen übersetzt, um die Healthspan zu verlängern und nicht nur die Lebensdauer. Hierfür setzt der US-amerikanische Platzhirsch auf modernste KI-Technologie und ausgereifte Funktionen, die das Unternehmen jüngst noch einmal optimiert hat. Wie das funktioniert, haben wir in unserem Testbericht zum WHOOP Sportarmband umfassend beschrieben.

Healthspan mit WHOOP Alter:

Ermöglicht ab sofort Einblicke und Empfehlungen, wie sich die täglichen Gewohnheiten auf die langfristige Gesundheit auswirken. Healthspan ist eine neue Methode, das individuelle physiologische Alter zu bestimmen und Tempo des Alterns gezielt zu verlangsamen. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Dr. Eric Verdin, CEO des Buck Institute for Research on Aging, nutzt diese Funktion neun verschiedene Metriken, die mit langfristiger Gesundheit korrelieren, um das persönliche WHOOP Alter und die individuelle Alterungsgeschwindigkeit zu berechnen.

Wichtiger Hinweis: Diese Funktion ist für Benutzer:innen unter 18 Jahren nicht verfügbar.

Heart Screener mit EKG:

Das eigene Herz in der Hand – WHOOP enthält jetzt ein von der FDA freigegebenes EKG-Feature, mit dem man jederzeit direkt am Handgelenk eine Messung durchführen kann, um diese dann direkt an medizinisches Fachpersonal weiterzuleiten. Der Heart Screener erkennt demnach Anzeichen von Vorhofflimmern (Afib), einer Hauptursache für Schlaganfälle, und informiert über unregelmäßige Herzrhythmen (IHRN).

Wichtiger Hinweis: Diese Funktionen sind nicht für Benutzer:innen mit bekanntem Vorhofflimmern oder Benutzer:innen unter 22 Jahren vorgesehen. Ebenso sind die Funktionen nicht für Benutzer:innen mit Herzschrittmachern, ICDs oder anderen implantierten elektronischen Geräten empfohlen. Zudem unterliegen die Funktionen medizinischen Vorschriften und sind derzeit nicht in allen Regionen verfügbar.

Blutdruck Insights

Dabei handelt es sich um eine patentierte Technologie, die tägliche Insights zum Blutdruck liefert – und zwar direkt vom Handgelenk. Diese Funktion liefert Schätzungen für systolische und diastolische Werte, die wiederrum Einblicke darüber geben, wie der Blutdruck das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit beeinflusst.

Wichtiger Hinweis: Die Blutdruckmess-Funktion ist kein medizinisches Gerät und kann weder Erkrankungen diagnostizieren noch behandeln. Es bietet keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Fragen sollte daher immer ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert werden. Von einer Verzögerung oder Änderung medizinischer Behandlungen aufgrund der durch die Blutdruckmess-Funktion ermittelten Informationen wird dringend abgeraten.

Menstrual Cycle Insights:

WHOOP geht über reines Zyklus-Tracking hinaus und bietet Frauen ab sofort wissenschaftlich fundierte Aufklärung und personalisierte Einblicke, inwiefern hormonelle Veränderungen im Körper sowohl die Erholung, den Schlaf, den Stress oder die Performance beeinflussen. Egal ob Menstruation, Schwangerschaft oder Perimenopause – WHOOP passt sich individuell an.

Wichtiger Hinweis: Menstrual Cycle Insights sollte nicht zur Empfängnisverhütung oder zur Fruchtbarkeitsüberwachung verwendet werden. Die Indikatoren für die Eisprungphase sind lediglich Schätzungen. Menstrual Cycle Insights ist kein Medizinprodukt und kann keine medizinischen Erkrankungen diagnostizieren oder behandeln. Es bietet keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Bedenken sollte daher immer ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert werden. Von einer Verzögerung oder Änderung medizinischer Behandlungen aufgrund der durch die Menstrual Cycle Insights ermittelten Informationen wird dringend abgeraten.

Die Funktion „Unlock“ soll für bessere Nächte und aktivere Tage sorgen. Hierfür liefert der überarbeitete Schlaf-Score eine genauere Bewertung der Schlafqualität, um die Erholung zu optimieren und täglich gestärkter in den Tag zu starten. Wer will, kann sich künftig für die Warteliste der nächsten Stufe der personalisierten Gesundheit anmelden. Denn schon bald soll es via WHOOP Advanced Labs möglich sein, Bluttests zu buchen und klinische Berichte direkt in der WHOOP-App zu integrieren – für ein noch umfassenderes Bild der persönlichen Gesundheit und für das Abrufen konkreter Handlungsempfehlungen. (Hinweis: Diese Funktion wird vorerst zum Launch lediglich in den USA verfügbar sein).

Von täglichen Schritten und VO₂ Max bis hin zu muskulärer Belastung beim Krafttraining – künftig wird Whoop ein umfassendes Fitness-Tracking mit über 145+ Aktivitäten ermöglichen und selbstäbdig erkennen können, damit Mitglieder:innen noch besser sowohl ihre individuelle Performance als auch die langfristige Gesundheit optimieren können.

Präzisionssensoren, ein kleineres Design und noch mehr Power:

Laut Ankündigungen sollen WHOOP 5.0 und WHOOP MG künftig mehr Technologie in ein um 7% kleineres Wearable packen. Demnach erfassen die verbesserte Sensoren gleich 26-mal pro Sekunde die Daten, während ein neu entwickelter Prozessor eine 10-fach höhere Energieeffizienz liefert – für tiefere Einblicke, ohne dabei Kompromisse bei der Akkulaufzeit oder dem Tragekomfort in Kauf nehmen zu müssen.

Das Ergebnis ist eine Akkulaufzeit von rund 14 Tagen pro Ladung. Hierfür gibt es zum bei WHOOP 5.0 und MG auch ein neues kabelloses PowerPack, mit dem sich Mitglieder:innen einen ganzen Monat lang mit Energie versorgen können. Allerdings ist das kabellose PowerPack nur in den Peak & Life-Mitgliedschaften enthalten, während für das One-Abo weiterhin das kabelgebundene Akkupack erhältlich ist. Ergänzt wird das alles noch durch eine neue Linie exklusiver WHOOP Accessoires, um das neue Tracking-Erlebnis auf das nächste Level zu heben.