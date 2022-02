Ratgeber – Bergzeit: „Waschzeit“ – neuer Pflegeguide für Outdoor-Bekleidung und Ausrüstung

Das Thema Nachhaltigkeit ist auch bei Bergzeit so aktuell wie nie zuvor: Mit „Bergzeit Waschzeit“ bietet der Online-Bergsporthändler ab sofort einen Leitfaden an, mit dem jeder Outdoorsportler die eigene Ausrüstung auf möglichst nachhaltige Art und Weise reinigen bzw. aufbereiten kann: Getreu dem Motto: „Altes richtig pflegen und aufbewahren, statt stetig Neues zu kaufen“ offeriert das Handbuch auf insgesamt 58 Seiten zahlreiche nützliche Infos, Tipps und einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um die persönlichen Lieblingsstücke richtig zu pflegen und so für den langjährigem Gebrauch funktionstüchtig zu erhalten – von der Harshell-Jacke bis zum Rucksack.

Die „Waschzeit“ ist in Printform für 7,95 Euro erhältlich. Dazu passende, ausgewählte Pflegeanleitungen und Erklärvideos können außerdem online unter bergzeit.de/st/waschzeit oder auf Youtube abgerufen werden. Die verschiedenen Kapitel geben dabei einen umfangreichen Überblick zu sämtlichen Pflegemethoden, unterschiedlichen Materialien und Bekleidungsstücken. So gehen das Waschen, die Imprägnierung verschiedener Materialien sowie das Behandeln von Funktionswäsche, Softshell-, Hardshell- und Isolationsbekleidung spielend leicht von der Hand. Gleiches gilt auch für die Bergsportausrüstung wie Rucksack, Zelt, Schlafsack & Co. Passend zur Winterzeit gibt es auch nützliche Tipps, wie sich bspw. Skischuhe und Innenschuhe oder andere Utensilien optimal reinigen, lagern und pflegen lassen. Gut zu wissen: Mit dem Kauf der „Waschzeit“ spendet Bergzeit jeweils 5 Euro an die gemeinnützige Organisation „Stop! Microwaste“, die sich gegen die Ausbreitung von Mikroplastik in der Umwelt stark macht.

Quelle: Bergzeit