Wir leben nicht nur in schnelllebigen Zeiten. Wir leben vor allem in Zeiten, in denen wir ständig mit äußeren Reizen konfrontiert sind und kaum noch ausreichend Aufmerksamkeit für nur eine enzige Sache aufbringen können. TV und Radio hier, soziale Medien dort, während Handy und mobiles Internet für eine gewisse „always on – Mentalität“ sorgen, der wir uns kaum mehr entziehen können. Wer auf Dauerbeschallung und digitalen Berauschung keine Lust mehr hat, muss entweder den Stecker ziehen bzw. ziehen lassen oder den Weg raus in die Natur finden. Denn dort gibt’s im Idealfall keinen Empfang und erst recht kein W-LAN.

Sofern man es schafft, das Handy im Rucksack zu lassen und auf Hütten in den Flugmodus zu setzen, kann man mit Hilfe des neuen Wanderführers Der Weg ist das Ziel – Bayerische Voralpen: 26 Wanderungen zum Entschleunigen von der Autorin, Kräuterpädagogin und passionierten Outdoorsportlerin Sonja Greimel eine willkommene Auszeit vom alltäglichen Stress nehmen – und endlich mal wieder die Seele baumeln lassen. Wir haben ihren neuen Wanderführer für euch gelesen.

Oberbayern zu Fuß entdecken: langsam, echt und bewusst!

Das im Bruckmann Verlag erschienene Buch „Der Weg ist das Ziel – Bayerische Voralpen“ stellt auf 160 Seiten insgesamt 26 einzigartige Wanderungen zum Erholen und Entschleunigen vor – vom bayerischen Voralpenland übers Karwendel bis hin zu den Chiemgauer Alpen. Wobei die vorgestellten Touren für jeden Geschmack etwas bereithalten, sei es nun ein eindrucksvolles Gipfelpanorama, romantische Wälder oder sanfte Bergbäche auf stillen Pfaden.

Zwar bietet jede für sich genommen ein einzigartiges Erlebnis, was jedoch alle miteinander verbindet ist deren essentieller Charakter: fernab von jeglichem Trubel, Stress und Hektik. Und das Wichtigste, jeder Tourentipp bietet jede Menge Raum für Entspannung, Gelassenheit und Pausen. Die mit praktischen Tipps der Autorin rund um Meditationen und Achtsamkeitsübungen noch zusätzlich aufgewertet werden können. Weil es der Autorin bei der Zusammenstellung der kleinen, aber feinen Auswahl mehr um die Wahrnehmung geht als um die Leistung.

Geh’ langsamer – und entdecke, wie viel du wahrnehmen kannst!

Jede der vorgestellten Touren führt zu einzigartigen Orten, die berühren: stille Wälder, rauschende Bäche und weite Gipfel. Weshalb vor allem Waldduft, Wasser, Licht und Geräusche im Fokus der Tourenbeschreibungen stehen. Passend dazu wird zu jeder Route neben einer Übersichtskarte und allen wichtigen Infos zu Schwierigkeit, Einkehr und Tourencharakter auch eine achtsame Inspiration mitgegeben.

Hinzu kommen begleitende Textabschnitte rund ums bewusste Wahrnehmen und Eintauchen in die Natur, um unterwegs den nötigen Raum für Stille und Verbundenheit zu schaffen. Bewusst verzichtet das Buch auf laute Highlights, hochfrequentierte Social-Media-Hotspots und das Verraten sensibler bzw. geheimer Orte, die nur den Unmut der Einheimischen hervorrufen würden.

Stattdessen schafft der Wanderführer jede Menge Raum für Stille, Verbundenheit und persönliche Erfahrung. Für alle, die draußen in der Natur viel mehr suchen als nur Kilometer, Höhenmeter und Bestätigung. Für alle, die extravagente Naturerlebnisse erleben wollen – allerdings auf möglichst achtsame, bewusste und entschleunigte Weise.

Über die Autorin Sonja Greimel

Von Kindsbeinen an verbrachte Sonja Greimel nahezu jede freie Minute draußen im Freien – neugierig, wissbegierig und fasziniert von der sie umgebenden heimischen Natur. Später machte die gebürtige Münchnerin ihr Hobby zum Beruf und arbeitet seit vielen Jahren als Presseverantwortliche in den verschiedensten Agenturen und Unternehmen der Sportbranche wie bspw. bei Jack Wolfskin.

Doch die Liebe zur Natur hat sie nie wirklich losgelassen. Weshalb sie irgendwann eine Zusatzausbildung zur Kräuterpädagogin absolvierte und seit mehreren Jahren nebenberuflich Workshops anbietet sowie Kräuterwanderungen für den Deutschen Alpenverein führt. Last but not least sorgte ihre Leidenschaft fürs Schreiben dafür, dass sie inzwischen auch als Autorin aktiv ist.

Das Fazit von Veit: von der liebenswertesten „Kräuterhexe“ zur achtsamen Wanderführerin

Ich kenne Sonja nun schon ein paar Jahre und darf mich glücklich schätzen, mit ihr bereits das ein oder andere Gespräch geführt zu haben. Der Austausch mit ihr war stets auf Augenhöhe und sehr bereichernd. Was mir seit unserer ersten Begegnung immer wieder aufgefallen ist, war die innere Ruhe, die dieser Mensch doch ausstrahlt. Eine nur schwer zu beschreibende Entspanntheit, die regelrecht überspringt und jeden Gesprächspartner ganz unbewusst erdet. Und eben diese Gelassenheit ist es auch, die das neue Wanderbuch der liebenswerten „Kräuterhexe“ aus München auf jeder Seite prägt.

Jede Tour wurde mit viel Liebe zum Detail niedergeschrieben und gezielt nach fest definierten Charakteristika ausgewählt. Denn nicht jedes Ziel hat von Haus aus das Zeug zum Achtsamkeitsklassiker. So finden sich unter den 26 Tourenvorschlägen zwar auch einige, die man nicht unbedingt als besonders ruhige Destination auf dem Schirm haben würde. Doch selbst an viel besuchten Orten ist es Sonja gelungen, ein paar „Highlights“ abseits der stark frequenterierten Wege zu finden oder zumindest jene Optionen ins Buch zu heben, die unterwegs mindestens einen „magischen Moment“ für die Sinne bereithält.

Besonders schön empfinde ich dabei die liebevoll gestalteten Illustrationen und die immer wieder eingefügten Abschnitte, in denen die Autorin inspirierende Tipps für die „innere Einkehr“ gibt oder zur Teilnahme an Achtsamkeitsübungen einlädt. Denn wer einmal versucht hat, draußen in der Natur so richtig zur Ruhe zu kommen, wird feststellen, wie schwer es einem mitunter fallen kann. Umso schöner ist es, dass es mit ihrem neuen Wanderführer nun eine kleine, aber feine Auswahl an Tourenzielen gibt, bei denen es mal nicht nur um höher, schneller, weiter geht, sondern vor allem ums Ankommen – ganz unabhängig vom eigentlichen Tagesziel.

Die Details:

Titel: Der Weg ist das Ziel – Bayerische Voralpen: 26 Wanderungen zum Entschleunigen

Verlag: Bruckmann Verlag, 1. Auflage 2026

Autor: Sonja Greimel

Inhalt: 160 Seiten, Softcover mit ca. 200 Abbildungen, Format 16,5 x 23,5 cm, Klappenbroschur mit Fadenheftung

ISBN: 978-3-7343-3386-6

Preis: 22,99 Euro | 23,70 Euro in Österreich