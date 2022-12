Im Jahr 2018 veranstaltete der oberbayerische Bergsportspezialist Sport Conrad erstmals die Nachhaltigkeitsinitiative „WIR DENKEN UM“ ein, um sich vermehrt für Natur- und Klimaschutz stark zu machen. Wichtiger Baustein der Initiative: die Kennzeichnung von „WIR DENKEN UM“ Marken und Produkten.

Auch heuer fand vom 19. bis 26. November wieder solch eine Woche als Alternative zum Black Friday statt, bei der Kund*innen ihr bereits vorhandenes Outdoor-Material vor Ort pflegen oder reparieren lassen konnten. Auch neue Ware nachhaltiger Marken stand zum Verkauf. 1% der dabei in den verschiedenen Filialen generierten Netto-Einnahmen wurden anschließend zu gleichen Teilen in Höhe von 10.695 Euro an zwei Klimaschutz-Organisationen gespendet: Protect Our Winters (POW) und KlimaAlps.

Das „WIR DENKEN UM“ Label von Sport Conrad – nachhaltige Outdoorprodukte

Ausgezeichnete Marken bekennen sich zu ihrer Verantwortung in der Lieferkette und sorgen in ihren Produktionsstätten für faire Arbeitsbedingungen. Sie produzieren umweltfreundlich und ressourcenschonend, haben kurze Transportwege und setzen Verpackungen sparsam ein. Produkte mit dem „WIR DENKEN UM“ Label sind nachhaltigere Alternativen im Vergleich zu konventionell hergestellten Produkten.

Dazu zählen innovative, umweltfreundliche und fair produzierte Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung. Darüber hinaus hat sich Sport Conrad eine ambitionierte Nachhaltigkeitsroadmap gesetzt, um interne Prozesse nachhaltiger aufzustellen und vor allem CO 2 innerhalb der eigenen Geschäftstätigkeit zu reduzieren. Mit dem Ziel: Sport Conrad als nachhaltigsten Outdoor-Händler im alpinen Raum zu etablieren.

Klimaschutz-Initiative KlimaAlps zeigt die Folgen des Klimawandels

Anfang Dezember überreichte Sport Conrad die Spende in Höhe von 10.695,- Euro an die Bürgerstiftung Energiewende Oberland, die Initiatorin von KlimaAlps ist. Die Klimaschutz-Initiative KlimaAlps, deren Hauptsitz nur wenige hundert Meter von der Penzberger Sport Conrad Filiale entfernt liegt, zeigt die Folgen des Klimawandels auf: Veränderungen in der heimischen Landschaft werden sicht- und erlebbar gemacht.

Auf Wander- und Spazierrouten, sogenannten KlimaTopen, erkunden Interessierte, wie sich die eigene Heimat schon heute durch die Klimakrise verändert hat und in Zukunft verändern wird. Die ausgewiesenen KlimaTope finden sich beispielsweise im Ammertal, in Benediktbeuern und dem Naturpark Karwendel.

KlimaAlps finanziert mit der Spende die Ausbildung von fünf KlimaPädagog:innen. Deren Ziel ist es, die Folgen des Klimawandels in der heimischen Landschaft aufzuzeigen. Unter anderem durch die Ausbildung sogenannter KlimaPädagog:innen, die als wichtige Multiplikatoren an Schulen sowie in anderen Gesellschaftsbereichen über den Klimawandel informieren und Menschen begeistern wollen, sich umweltschonender zu verhalten. Denn Klimawandel gibt es nicht nur woanders, sondern auch direkt bei uns vor der Haustür. Das ist leider nur den wenisgsten wirklich bewusst, weil Medien häufig andere Bilder transportieren.

Protect Our Winters weltweit agierendes Netzwerk für den Klimaschutz

Protect Our Winters ist eine gemeinnützige, weltweit agierende Organisation, die sich im Klimaschutz engagiert. Ihr Gründer ist Profi-Snowboarder Jeremy Jones, der mit POW einen Weg gefunden hat, passionierte Schnee- und Outdoorsportler:innen zu vernetzen. Damit diese sich gemeinsam gegen die Folgen des Klimawandels kämpfen.

Denn Jones hat schon im Jahr 2007 erkannt, dass eine zunehmende Anzahl an von ihm fürs Shredden bevorzugte Skigebiete aufgrund von Schneemangel schließen mussten. Schnell schlossen sich andere besorgte Sportprofis, Individuen, Skigebiete und Outdoormarken an – mittlerweile ist POW ein weltweit agierendes Netzwerk von über 60 Mio. Outdoorsportler:innen.

Unter anderem setzen sich POW Botschafter:innen innerhalb ihres Wirkungskreises und durch Vorträge dafür ein, leidenschaftliche Outdoorsportler:innen zu wirksamen Klimaschützer:innen zu machen. POW hat das Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen – deshalb plädiert die Organisation für den Ausbau erneuerbarer Energien, eine nachhaltige Verkehrswende und eine sinnvolle CO₂-Bepreisung.