Schnell trocknend, atmungaktiv, wind- und wasserabweisend, klein verpackbar und so leicht wie möglich: Was nach einer eierlegenden Wollmilchsau klingt, zählt zum Standardgepäck vieler Bergmenschen, Klettersportler und Skitourengeher. Denn wer unbelastet das Outdoorleben genießen will, sollte möglichst wenig mitschleppen.

Umso besser, wenn man eine Jacke dabei hat, die all diese Anforderungen erfüllt. Somit ist die von uns getestete Bergans Roros Light Insulated Jacke für Damen eine ideale Lösung für Outdooraktivitäten an besonders kalten Tagen. Warum wir die mit PrimaLoft Silver Eco ausgestattete Isolationsjacke von Anfang an ins Herz geschlossen haben, erfahrt ihr im Testbericht.



Bergans Roros Light Insulated Jacket – Kurzvorstellung:

Mit 285 Gramm super leicht und dennoch ein absoluter Isolationsprofi: Die Bergans Røros Light Insulated Jacket ist Teil der Røros-Linie, einer Kollektion multifunktioneller Isolationsjacken, die sowohl für sportliche Aktivitäten als auch für den Alltag entwickelt wurde. Laut Herstellerangaben soll die Roros Light Insulated Jacket eine leichte und extrem bequeme Jacke sein, die mit einer atmunsgaktiven, schnelltrocknenden und bluesign® APPROVED PrimaLoft® Silver Eco Isolierung ausgestattet ist.

Dadurch fühlt sich die Outdoorjacke zwar recht dünn an, spendet aber dank seiner smarten Füllung erstaunlich viel Wärme. Der Regular fit der Jacke wurde zudem für mehrlagige Kleidung entwickelt, wodurch sich die Jacke bequem auch als Zwischenschicht tragen lässt.



Geschützt wird die isolierende Schicht durch ein winddichtes und wasserabweisendes Pertex®-Quantum-Gewebe mit PFAS-freier WR-Imprägnierung. Wodurch die Jacke problemlos auch mal bei leichtem Regen zum Einsatz kommen kann. Der hochgezogene Kragen mit Einhandkordelzug schützt den empfindlichen Halsbereich vor kalter Zugluft, während der verlängerte Rücken zusätzlichen Schutz im empfindlichen Nierenbereich bietet.

Die vorgeformte Ellenbogenpartie verspricht zudem optimale Bewegungsfreiheit, die durch den Zwei-Wege-Reißverschluss noch ergänzt wird. Fehlen nur noch die beiden seitlich platzierten RV-Einschubtaschen, die auch mit getragenem Hüft- oder Klettergurt gut erreichbar sein sollen und von denen eine als Kompressions-Packtasche genutzt werden kann. Elastische Bündchen an Ärmeln und Saum runden das durchdachte Gesamtkonzept noch zusätzlich ab.