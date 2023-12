Mit der Y MountainLine präsentiert der norwegische Outdoorspezialist Bergans zum Winter 23/24 seine brandneue Produktreihe für anspruchsvolle Bergtouren. Die Premium-Linie setzt auf modernste Technologien und leistungsstarke Materialien, um Outdoofreunde in alpinem Gelände bestmöglich zu unterstützen – sei es auf Skitour, beim Bergsteigen oder Klettern. Wir haben die neue Bergans Y MountainLine Hybrid Softshell Pant für euch unter die Lupe genommen und verraten alles, was ihr über die technische Allroundhose wissen müsst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kurzvorstellung: Bergans Y MountainLine Hybrid Softshell Hose

Wie der Name bereits vorweg nimmt, setzt die Berghose auf eine durchdachte hybride Materialkonstruktion, um Wetterschutz und Atmungsaktivität optimal miteinander zu kombinieren. Die schützenden Partien befinden sich an den exponiertesten Stellen im oberen Bereich. Die unteren Bereiche und weniger beanspruchten Stellen sind mit einem flexiblen Softshell-Stretchmaterial bedeckt, das maximale Bewegungsfreiheit bietet und für den nötigen Feuchtigkeitstransport sowie optimale Belüftung sorgen soll.

Die Beinabschlüsse sind an der Innenseite mit robustem Cordura® verstärkt, um die Tourenhose besonders strapazierfähig und langlebig zu machen, etwa beim Einsatz mit Steigeisen. Über einen robusten Reißverschluss mit Knopfverschluss können die Beinenden in der Weite verstellt werden, wodurch die Hose auch problemlos über Skitourenschuhe passt. Auf den Oberschenkeln befinden sich zudem zwei geräumige Taschen inklusive Schlüsselhaken zum Verstauen von kleinen Ausrüstungsgegenständen oder dem LVS-Gerät. Abgerundet wird die Softshell Hose durch Belüftungsreißverschlüsse an den Seiten, die bei besonders schweißtreibenden Anstiegen für zusätzliche Abkühlung sorgen.

Das af-Testurteil von Vroni: Vielseitige Berghose mit hohem Tragekomfort

Die Bergans Y MountainLine Hybrid Softshellhose überzeugt in der Farbe Dark Shadow Grey mit zurückhaltender Optik, die durch die gelben Details dennoch nicht langweilig wirkt. Das Material fühlt sich sehr angenehm an. Die Oberfläche ist glatt und weich. Nicht ganz so stoffartig wie manch andere Softshell, aber auch bei Weitem nicht so hart und starr wie eine Hardshell. Eine durchaus spannende Haptik, die sofort zum Anprobieren einlädt.

Passform:

Wie für Bergans typisch fällt die Pants eher groß aus. Mit meinen 1,70 Körpergröße und 60 kg hatte ich in Größe 38 gut Platz. Auch eine lange Skiunterhose passt noch problemlos drunter. Die Softshellhose sitzt locker und bietet viel Bewegungsfreiheit. Vor allem auf Skitour mag ich es persönlich absolut nicht, wenn Hosen eng sitzen. Wer eine körpernahe Passform bevorzugt, der sollte aber eher eine Größe kleiner wählen – oder eben zu einem anderen Modell mit engerem Schnitt greifen. Nur zum Wandern wäre mir der Schnitt auch etwas zu locker, aber das ist natürlich Geschmacksfrage.

Funktionalität und Tragekomfort:

Das Softshell-Material trägt sich sehr angenehm auf der Haut und überzeugt mit hervorragender Funktionalität bei kühlen Temperaturen. Es schützt vor Wind und hält leichtem Schneefall problemlos Stand. Gleichzeitig punktet es mit sehr guter Atmungsaktivität, so dass man auch bei fordernden Anstiegen nicht überhitzt. Der weich gefütterte Bund sorgt für das Plus an Komfort. Über den Bund und die verstellbaren Beinenden lässt sich die Hybridhose optimal an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Sie passt über Skitourenschuhe und lässt sich aber ebenso mit normalen Bergschuhen bei alpinen Wandertouren nutzen, wenn man das Bein verschmälert.

Gesamtfazit: Vor- und Nachteile im Überblick

Mit der Y MountainLine Hybrid liefert Bergans eine bequeme und vielseitig einsetzbare Softshellhose für kühle Tage. Der lockere Schnitt und die clevere Hybrid-Konstruktion machen die robuste Tourenhose zum perfekten Partner für Skitouren oder hochalpine Abenteuer, bei denen Steigeisen zum Einsatz kommen.

+ hoher Tragekomfort

+ sehr gute Atmungsaktivität

+ Schutz vor leichtem Schneefall und Wind

+ viel Bewegungsfreiheit

+ hoher Bund für das Plus an Komfort

– fällt eher groß aus

– Schnitt eher weit

– recht hoher Preis

Bergans Y MountainLine Hybrid Softshell Pants – die Details:

Material: Hybride Materialkonstruktion, 85 % Polyamid, 15 % Elasthan

Besonderheiten: Zwei Fronttaschen, seitliche Belüftungsreißverschlüsse, Cordura®-Verstärkung an den Beinabschlüssen, verstellbarer Bund mit Klett, erweiterbare Beinabschlüsse mittels Knopfleiste, reflektierende Details

Größen: 32 – 46 (Damen) / 44 – 58 (Herren)

Farben: Dark Shadow Grey / Mango Yellow + Dark Shadow Grey

Gewicht: 508 g (Größe M Damen) / 564 g (Größe L Herren)

Preis: 320.- Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.