Nachdem wir bereits ein Outfit bestehend aus Laufshort und Laufshirt der „Montagnard Serie“ von CimAlp durch die Chiemgauer Trails getragen haben, fehlte für die winterliche Zeit noch die wärmende Laufjacke. Denn sobald die Temperaturen allmählich in den Keller fallen, gilt es vor allem den Rumpf vor Wind und Wetter zu schützen, damit der Körper nicht allzu schnell auskühlt. Denn gerade kalter Wind auf der Brust und ein ungeschützter Kopf sorgen unter Umständen für verkühlte Atemwege oder Erkältungssymptome. Mit der Trailrunning-Jacke Blizzard haben wir einen innen weich gefleecten Midlayer mit Kapuze für euch getestet, der an kalten Tagen sowohl wärmen als auch isolieren soll.

CimAlp Blizzard – isolierender und wärmender Midlayer für diverse Outdoorsportarten

Die Trailrunning-Jacke CimAlp BLIZZARD ist laut Hersteller die ideale Laufjacke für kältere Temperaturen, die für Damen auch mit einem optimal an die weiblichen Proportionen angepassten Schnitt verfügbar ist. Zudem soll der iosolierende Midlayer aus einem flexibel dehnbarem, bluesign-zertifizierten CIMAFLEX-Material hergestellt sein, um eine maximale Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Das bis zu 60 km/h windabweisende CIMAFLEX-Gewebe ist innen aufgeraut und weist eine weiche fleece-artige Oberfläche auf.

Die dadurch entstehende Luftschicht soll dazu beitragen, den Körper länger warm zu halten und optimal vor auskühlendem Wind zu schützen. Zugleich sorgen gezielt platzierte Stretch-Einsätze unter den Achseln und an den Seiten für eine sportlich enge Passform, um die natürlichen Bewegungsabläufe nicht einzuschränken. Die warme Trailrunning-Jacke mit Stretch hält laut der Experten von CimAlp aber nicht nur warm.

Das Material der Laufjacke ist auch atmungsaktiv und nimmt die vom Körper abgegebene Feuchtigkeit zügig auf, um ihn nach außen hin abzutransportieren. Dadurch bleibt die erste Bekleidungsschicht trocken und es soll verhindert werden, dass ein durch Verdunstung entstehender Kühleffekt für ein unangenehmes Gefühl auf der Hautoberfläche sorgt.

Damit selbst über die Ärmel und die Brustpartie keine Kälte nach innen gelangen kann, verfügt die Trailjacke über ergonomisch designte Daumenschlaufen sowie einen durchgehend mit Windleiste hinterlegten Frontzipper. Der Kragen ist zudem hoch geschnitten und am Zipper-Ende mit einer RV-Pocket versehen, damit der Hals auch in der Bewegung konsequent geschützt bleibt. Darüber hinaus ist die Kapuze mit einem elastischen Saum versehen, damit sie eng am Kopf anliegt und selbst bei ausladenden Bewegungen nicht verrutscht oder die Sicht einschränkt.

Und sollte es doch einmal zu heiß werden, kann der Reißverschluss bei Bedarf auch geöffnet und mit Hilfe eines auf Höhe des ersten Drittels platzierten Druckknopfs gesichert werden. Das sorgt für zusätzliche Ventilation, ohne dass sich der Frontzipper selbständig während des Laufens öffnet. Auf der Brust befindet sich zudem eine kleine RV-Tasche zum Verstauen von Energieriegeln oder kleineren Utensilien wie Schlüssel und Co.

Für bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverältnissen wurden vorne und hinten Reflektor-Prints aufgebracht. Ein gesamtkonzept, das in Größe M nur 369 Gramm auf die Waage bringt und sich vor allem für den Einsatz bei bewegungsinteniven Aktivitäten wie Fast-Hiking, Nordic Walking, Trailrunning oder Langlaufen empfiehlt.

Das af-Testurteil von Veit: perfekte Laufjacke für Trailrunner, Bergsportler und Nordic Ski Langläufer

Ok, es ist „NUR“ eine Laufjacke. Aber eine, bei der vieles richtig gemacht wurde. Zumindest kann ich bis auf eine etwas zu eng geratene Halspartie kaum etwas beanstanden. Weil auch der „fehlende Gummizug“ am Saum eher auf die subjektiven Vorlieben zurückzuführen ist. Und der leider direkt beim ersten Einsatz abgesprungene Druckknopf an der Windleiste vielleicht einfach mit Pech verbunden war. Die Passform ist jedenfalls wunderbar körpernah und sportlich geschnitten. Aber doch nicht so eng, dass man sich eingezwängt fühlt. Dazu trägt vor allem das flexibel dehnbare Material bei. Wodurch die Bewegungsfreiheit selbst bei intensiven Aktivitäten nicht eingeschränkt wird.

Auf der Innenseite ist die Laufjacke leicht angeraut, weshalb sich das Material wie flauschiges Fleece anfühlt. Wohingegen die Abschnitte unter den Achseln und seitlich am Körper glatt ausfallen, da hier der Großteil an Feuchtigkeit entsteht und so der Schweiß besser aufgenommen und nach außen hin abtransportiert werden kann. So bleibt der Firstlayer bzw. die Haut trocken und man kühlt weniger schnell aus. Die fleecartige Innenseite sorgt durch die so erzeugten „Luftpolster“ zudem dafür, dass eine Art natürlicher Isolierschicht entsteht und die vom Körper abgegebene Wärme dort bleibt, wo sie ist.

Auf diese Weise hält die Jacke zumindest bei kühleren Temperaturen zusätzlich warm. Wird es allerdings ordentlich windig oder fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, kann es je nach sportlicher Intensität und dem eigenen Kälteempfinden schnell auch mal zu kalt unter dem Midlayer werden. Heißsporne können bei Bedarf aber immer noch den Frontzipper öffnen, um für zusätzliche Ventilation zu sorgen, denn Armzipper gibt’s aus funktionalen Gründen nicht. Damit der Reißverschluss dann nicht ungewollt weiterwandert, ist im oberen Drittel auf der Innenseite ein Druckknopf platziert.

Die Kapuze sitzt eng am Kopf und schränkt die Sicht nicht ein. Über den Kopf gezogen, schließt sie in Kombination mit dem hochgezogenen Kragen wunderbar ab. Ergänzt durch die Daumenschlaufen und den zumindest ang anliegenden Saum entsteht somit eine durchweg geschlossene Einheit. Lediglich einen dünnen Gummizug hätte ich mir hier gewünscht, weil das Material mit der Zeit sicherlich nachgeben dürfte. Fehlt noch die Brusttasche, die für 6 Zoll große Smartphones geradeso noch Platz bietet. Alles was größer ausfällt, muss allerdings mühlselig hineingefummelt werden.

Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Reinschlüpfen, losrennen und rundum wohlfühlen: Was bereits für die Le French Running-Outfit galt, hat sich auch bei der CimAlpin Blizzard Trailrunning-Jacke kaum gewandelt. Das unauffällige Retro-Design mag zwar nicht jedermanns oder jederfraus Geschmack sein. Dafür besticht die Laufjacke aber durch Funktionalität und gute Isolationswerte. Nur bei knackigen Temperaturen oder richtig windigen Bedingungen stößt das sonst flexible Cimaflex-3D-Material hinsichtlich des Wärmerückhalts an seine Grenzen. Dafür trocknet es umso schneller und fühlt sich angenehm auf der Haut an. Bis auf ein paar wenige Details ein perfekter Allrounder für die verschiedensten Sportarten – und dass alles zum unschlagbar günstigen Preis.

+ winddichte Eigenschaften

+ Material nimmt Feuchtigkeit gut auf

+ bequemer Tragekomfort

+ optimale Bewegungsfreiheit

+ Material trocknet schnell

+ optimales Körperklima

+ körpernaher Schnitt

+ günstiger Anschaffungspreis

– am Hals etwas zu eng geschnitten

– Plastikknopf kann leicht ausreißen

– kein Gummizug am Saum

– nicht warm genug für richtig kalte Temperaturen

Die Details:

Besonderheiten: ergonomische Daumenschlaufen, Kapuze, Druckknopf hinter der RV-Leiste, Reflektor-Prints auf Rück- und Vorderseite, Brusttasche, Isolierendes Material mit Windschutz bis ca. 60 km/h, PFC-frei und bluesign-zertifiziert, Ökotex-Standard 100

Material: CIMAFLEX-Gewebe, 250 g/m², 3D-Flex mit 100% Stretch

Farben: Dunkelblau, Rot, Schwarz, Anthrazit

Gewicht: ca. 369 Gramm (bei Mustergröße M)

Größen: XS – XL

Preis: 94,90 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.