Pünktlich zum 100 jährigen Jubiläum des Traditionsschusters LOWA wurde die neue Kollektion „ALL TERRAIN RUNNING by LOWA“ vorgestellt. Diese gilt als nicht ganz ohne Grund als weiterer Meilenstein in der Produktentwicklung und logischer Schritt für das Unternehmen, das bisher im Trailsegment noch nicht vertreten war. Ursache dafür waren (noch) fehlende Möglichkeiten zur Produktion von EVA-Zwischensohlen in den benötigten Spezifikationen sowie in Europa (noch) nicht verfügbarer Schaftkonstruktionen und Materialien von einem Partnerbetrieb in Vietnam. Doch jetzt ist es endlich soweit und gleich drei Modelle werden in Zukunft die Trails dieser Welt erobern.

Mit dem neuen Trailrunning-Segment will LOWA die eigene langjährige Erfahrung in der Gestaltung griffiger Außensohlen, eines perfekten Abrollverhaltens sowie hervorragenden Tragekomforts mit dem neuen Einsatzgebiet verbinden. Ob dem so ist, durften wir noch vor dem offiziellen Verkaufsstart für euch anhand des Allround-Modells LOWA Amplux testen. Ein carbonverstärkter Laufschuh für die Langstrecke, der vor allem durch sehr gute Griffigkeit, optimalen Schutz, zuverlässige Stabilität und eine herausragende Performance überzeugen soll.

LOWA Amplux – Laufschuh: nur 310 Gramm „schwerer“ Allrounder mit Carbon-Verstärkung, solider Dämpfung und 6 mm Sprengung und alpinen Genen

Steinige Trails, schmale Grate und nasse Wiesen – der neue Trailrunningschuh LOWA AMPLUX soll in jedem Terrain zuverlässig Höchstleistungen bringen – egal ob auf der kurzen, mittleren oder langen Distanz. Gerade einmal 310 Gramm schwer und mit einem ausgeklügelten LOWA-TRAC-Sohlenkonstrukt ausgestattet, sorgen 6 mm Sprengung sowohl beim Training als auch im Wettkampf für optimalen Tragekomfort.

Dazu trägt auch die Triple-Density-Zwischensohle mit DYNEVA-Technologie bei, die über die gesamte Schuhlänge hinweg für angenehme Dämpfung sorgt. Zusätzliche Polsterung für den Hinterfußbereich versprechen zwei äußere Schalenelemente, die zugleich eine ideale Führung und direkte Energierückgabe für den Mittel- und Vorfußbereich gewährleisten sollen.

Insbesondere der Fersenbereich ist der LOWA Amplux etwas weicher gehalten und verfügt über besonders hohe Dämpfungseigenschaften, um Verletzungen bei der Landung vorzubeugen. Eine zusätzlich eingearbeitete Carbonverstärkung minimiert zudem den Energieverlust und verhindert ein Durchstoßen spitzer Elemente. Für den nötigen Grip in jedem Gelände und perfekte Traktion bei schnellen Bewegungen beißt sich die griffige LOWA Trac Agility Laufsohle mit ihren leicht gedrehten Stollen regelrecht in den Boden.

Der Schaft ist in einem Stück gefertigt und kommt dementsprechend komplett ohne unnötige Nähte aus, sodass Druckstellen erst gar nicht entstehen. Das Obermaterial mit verstärkender PU-Beschichtung (REPTEX SPORT) macht den Schuh deutlich strapazierfähiger und unanfälliger für scharfkantige Wurzeln oder Felsen. Eine leichte, nahtlose Zungenkonstruktion bietet eine einzigartige Kombination aus Komfort und Atmungsaktivität. Darüber hinaus sorgt die Polsterung im Kragen- und Fersenbereich für ein optimales Gleichgewicht aus höchstem Tragekomfort und maximaler Flexibilität.

Das af-Testurteil von Veit zum LOWA Amplux: vielseitiger Allrounder mit solider Dämpfung, weichem Schaft und geringer Stabilität

Was im breiten Sortiment von LOWA bisher noch gefehlt hat, waren Trailrunning-Laufschuhe. Jahrelang habe ich immer wieder nachgefragt und wollte wissen, wann denn nun endlich auch mal ein „echter“ Laufschuh, die heiligen Hallen von Jetzendorf verlässt. Denn Lynox, Innox und wie die Modelle doch alle heißen, sind durchweg „nur“ Multifunktionsschuhe, die maximal als Kompromiss auf den Trails zum Einsatz kommen können. Mit der neuen „ALL TERRAIN RUNNING“ Serie hat der Traditionsschuster nun endlich seine eigene Range vorgestellt, um ebenfalls beim Trendsport No.1 mitmischen bzw. mitlaufen zu können.

Drei verschiedene Modelle stehen zur Auswahl, von der wir den Kandidaten mit dem breitesten Einsatzgebiet testen durften. Auf den ersten Blick erinnert der LOWA Amplux irgendwie an das alpine Konzept der Ribelle Serie von Scarpa. Vielleicht liegt es am mit TPU-Prints verstärkten Oberschuh, der robusten Bauweise oder den bergaffinen Genen. Jedenfalls könnte man den Laufschuh problemlos auch als Zustiegsschuh verwenden, da die Zwischensohle etwas steifer und die Dämpfung nicht ganz so üppig ausfallen. Die Zehenkappe und der im unteren Bereich etwas stabilere Fersenbereich tragen ebenso ihren Anteil dazu bei.

Einmal hineingeschlüpft, überrascht der für LOWA so typische schmale Leisten durch deutlich mehr Platz in der Zehenbox als erwartet. Dadurch haben selbst stark ausgeprägte Senkspreiz-Füße ihren Spaß mit dem Laufschuh. Was sofort auffällt, ist die gute Führung. Denn aufgrund des stabilisierenden Fußbetts und der guten Traktion geht’s eigentlich nur in eine Richtung: nach vorn.

Dafür sorgt auch die integrierte Carbonplatte, die ohne Rockerdesign der Sohle aber nicht ganz so treibt wie der The North Face Summit Vectiv Pro, aber dennoch solide Arbeit leistet. Dadurch ist sie aber auch etwas verwindungssteif, weshalb man in sehr technischen Trails etwas weniger agil unterwegs ist. Auch wenn die griffige Außensohle mit ihrem ausgeprägten Stollenprofil recht fehlerverzeihend reagiert.

Dafür nimmt der Laufschuh den Fuß gut auf, sorgt rundum für optimale Stabilität und bietet einen wirklich guten Tragekomfort. Inklusive optimaler Temperaturregulierung, denn aufgrund der TPU-Prints fällt das schnell trocknende Obermaterial deutlich atmungsaktiver aus als bei komplett überzogenen Laufschuh-Modellen. Die beiden einzigen Punkte, die mich persönlich nicht überzeugen konnten, sind die doch recht spartanische Dämpfung der Zwischensohle und das nur durchschnittliche Gewicht. Wenn hier noch eine weichere Materialmischung gewählt und ein paar Gramm abgespeckt werden, hat der LOWA Amplux definitiv das Zeug zum Lieblingsallrounder.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Der LOWA Amplux ist ein Allrounder durch und durch. Egal ob schneller Speedhike, kurzes Skyrace oder längerer Trailrun. Mit dem robusten Laufschuh kann man getrost alles durchspielen. Einzig beim Gewicht könnte man noch nachlegen und die Dämpfung etwas weicher gestalten. Alles in allem, ist der LOWA Amplux aber ein wirklich gelungener Einstieg der Jetzendorfer in die große Welt des Trailrunning.

+ guter Grip bei allen Bedingungen

+ ausreichend Platz in der Zehenbox trotz schmalem Leisten

+ robustes Obermaterial mit schützender Fersen- und Zehenkappe

+ bequemer Tragekomfort bei guter Atmungsaktivität

+ Gummilasche zum Verstauen der Schnürsenkel

+ stabiler Aufbau dank TPU-Prints

– etwas zu steife Zwischensohle

– recht stramme Dämpfung

– nicht der leichteste Laufschuh

Die Details:

Besonderheiten: integrierte Carbonplatte, Schnürsenkel-Gummi

Material: Textil, Synthetik, Meshmaterial

Farben: Rot/Schwarz

Sprengung: 6 mm

Sohle: Triple Density EVA-Phylon-Zwischensohle, LOWA TRAC Agility Laufsohle

Gewicht: ca. 310 Gramm (bei Mustergröße EU 42)

Größen: EU 40 – 49 1/3

Preis: k.A. Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.