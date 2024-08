Mehrtägige Hüttenwanderungen, ein schneller Hatscher durch den Park oder der alltägliche Weg zur Arbeit: Wer nicht jedes Mal das Schuhwerk wechseln möchte, greift beherzt zur Multifunktionslösung. Die ist in der Regel bequem, kommt überall zum Einsatz und erfüllt dank der mitgebrachten Eigenschaften ihren Zweck mit Bravour. So auch die schnellen Neuigkeiten aus dem Hause Columbia: In der Fast-Hiking Kategorie hat die US-amerikanischen Outdoormarke jüngst ein Modell vorgestellt, das mit der Anpassungsfähigkeit eines Tannenzapfens punkten will. Wir haben den superbequemen Columbia Konos TRS OutDry für euch getestet. Und sind absolut begeistert von dessen hohem Tragekomfort und dem breiten Einsatzbereich.

Columbia Konos TRS OutDry – Kurzvorstellung:

Der neue Columbia Konos TRS OutDry ist wie gemacht für Fast-Hiking-Abenteuer oder Langstreckenwanderungen. Der leichte und moderne Wanderschuh vereint laut Hersteller die neuesten Technologien wie die OMNI-MAX Konstruktion und die TechLite+ Zwischensohle sowie Deflection Domes im Vorfuß- und Fersenbereich. Bei der Entwicklung des neuartigen, vielseitigen und modularen Schuhsystems OMNI-MAX sowie des Columbia Konos TRS nutzten die US-amerikanischen Experten die Natur als Inspirationsquelle. Und fanden in der Anpassungsfähigkeit des Tannenzapfens das perfekte Vorbild für die neue adaptive Schuhtechnologie.

Demnach passt sich OMNI-MAX den unterschiedlichen Herausforderungen im Gelände nahtlos an. Ähnlich der mitgebrachten Eigenschaften eines Tannenzapfens, die sich in die wechselnden Bedingungen des Waldes einfügen. Als Tribut an den Impulsgeber aus der Natur haben die Produktdesigner das typische Zapfenmuster in der Sohlenoptik des neuen Konos TRS aufgenommen. Dieses sogenannte „Wanderschuh-Franchise“ soll funktionell sowie ästhetisch Maßstäbe in der Fast-Hiking-Kategorie – sei es in puncto maximaler Tragekomfort, optimale Stabilität oder perfekte Flexibilität.

So basiert die neue OMNI-MAX Technologie demnach auf einem besonders wirkungsvollen Dreiklang aus adaptiver Dämpfung, verbesserter Stabilität und erhöhter Traktion. Hierfür soll der reaktionsfreudige Schaumstoff der Zwischensohle eine optimale Aufpralldämpfung, Energierückgabe und langanhaltenden Komfort gewährleisten. Strategisch platzierte Deflection Domes an der Ferse und das Navic Fit System im Mittelfußbereich reduzieren zudem die Aufprallbelastung an den besonders belasteten Punkten bzw. sorgen für natürlichen Halt im Schuh.

Auf diese Weise absorbiert das Material heftige Stöße in der Vorwärtsbewegung und erhöht zugleich die Traktion und Stabilität in variierendem Terrain. Die Flexkerben im Bereich des Mittelfußknochen sollen darüber hinaus eine natürliche Abrollbewegung fördern. Unterstützt wird das alles noch durch die bewährte Sohlenkonstruktion AdaptTrax mit ihrer speziellen Gummimischungen und einem besonders griffigen Profil, welche für den richtigen Grip auf jedem Untergrund und bei jeder Witterung sorgen soll.

Abgerundet wird das alles durch ein technisches, robustes und dennoch leichtes Mesh-Material, das dank OutDry-Membrane wasserdicht und atmungsaktiv zugleich ist. Dadurch soll der Columbia Konos TRS OutDry der perfekte Begleiter sein – in jedem Gelände und bei jedem Wetter.

Das aF-Fazit von Veit zum Columbia Konos TRS OutDry: wasserdichte Wanderschuhe mit dem gewissen Plus

Beim Begriff „Multifunktionsschuh“ zucke ich ja ehrlich gesagt immer etwas zusammen. Weil dieser von einigen Hestellern in den letzten Jahren nahezu inflationär verwendet wird. Schlussendlich muss jeder selbst wissen, ob ein ausgedienter oder neuer Trailschuh nicht dieselben Eigenschaften besitzt wie ein multifunktionales Modell. Ich für meinen Teil bin in den Bergen nämlich bevorzugt mit Laufschuhen unterwegs wie etwa dem Hoka Speedgoat 4 oder dem Dynafit Ultra 50 GTX – das ganze Jahr über und auch abseits der Laufstrecke. Und wenn es doch alpiner wird, dann kommen „echte“ Bergschuhe zum Einsatz – sei es in halbhoher Form wie der TX4 von La Sportiva oder als steigeisenfeste Treter wie die La Sportiva Nepal Evo GTX.

Bei den Columbia Konos TRS OutDry zuckte ich komischerweise nicht. Weil Sabrina vom WUSA ON THE MOUNTAIN Blog die Mutlisportler in der Mache hatte und schwer begeistert war von deren Tragekomfort. Und wenn es einer einschätzen kann, dann die outdoorbegeisterte Wahlösterreicherin. Entsprechend gespannt war ich auf den ersten „Auslauf“ mit den Allroundern. Und ich muss gestehen: Well done, Columbia. Die Wanderschuhe sind bequem wie Hauspatschn, bieten dank stark profilierter Außensohle selbst in matschigem Terrain wunderbaren Halt und bieten trotz weichem Mesh-Obermaterial relativ gute Stabilität. Einmal reingeschlüpft, mag man eigentlich gar nicht mehr aussteigen. Weil nichts drückt oder zwickt.

Natürlich erwarte ich von solchen Schuhen keine hochalpinen Eigenschaften. Aber hier stimmt für mich das Gesamtpaket, um sowohl in der Stadt, am Berg oder auch mal kurz auf den Trails unterwegs sein zu können. Angefangen bei der enormen Dämpfung, die ähnlich Hoka Modellen dafür sorgt, dass man wie auf Wolken schwebt und den harten Untergrund kaum spürt, bis hin zur generellen und für meine Begriffe genialen Passform. Gepaart mit der Outdry-Membranentechnologie sogar bei schlechtem Wetter. Selbst meine Bedenken hinsichtlich Schweißfüße bei hohen Temperaturen konnten die Multifunktionsschuhe weitestgehend ausräumen. Atmungsaktiv genug bleiben die Füße weitestgehend trocken. Nur etwas warm wird es bei entsprechend sommerlichem Wetter.

Was man dem Koros TRS OutDry vorwerfen kann, ist der Fakt, dass man recht hoch im Schuh steht. Aber dank ausreichend Platz in der Zehenbox und relativ breitem Mittelfußbereich knickt man nicht um oder schwimmt enorm im Schuh. Das schwammige Gefühl beim Laufen entsteht vor allem aufgrund der üppigen Dämpfung, die leider auch zu Lasten der Taktilität geht.

In Summe passt für mich aber das ausgewogene Verhältnis aus Bergschuh, Laufschuh und Lifestyle-Sneaker. Denn mit der eierlegenden Wollmilchsau ist nahezu alles möglich. Dieser Eindruck mag sehr subjektiv sein, aber ich kann den Columbia Konos TRS OutDry wirklich jedem ans Herzen legen, der nicht für jede Aktivität drei Paar Schuhe im Schrank haben will.

Das aF-Fazit von Kathrin zum Columbia Konos TRS OutDry Damen: superbequeme Wanderschuhe für jede Gelegenheit

Auch die Damenversion des Columbia Konos TRS OutDry konnte mich definitiv überzeugen. Wenn auch mit ein paar Abstrichen beim Tragekomfort, da ich recht breite Füße besitze und es dadurch immer wieder zu Druckpunkten auf dem Spann und seitlich am Mittelfuß kommen kann. Das sind aber natürlich subjektive Faktoren, die bei jedem Fuß anders ausfallen können. Im Großen und Ganzen bin ich aber wirklich sehr zufrieden mit den multifunktionalen „Wanderschuhen“.

Ich selbst bin es eher gewohnt in den La Sportiva TX3 durch die Berge zu wandern. Und wenn es noch alpiner wird, kommen ebenfalls die Nepal Evo GTX zum Einsatz. Da wir mit Geburt unserer Tochter aber jetzt eher in den mittleren Höhen und auf flachen Wegstrecken unterwegs sind, steige ich dann doch lieber in deutlich leichtere Schuhe. Der Koros TRS von Columbia ist da eine wirklich gelungene Alternative. Weil er nicht zu dünn ausfällt, wie ein Laufschuh, und nicht zu schwer wie ein Bergstiefel. Was mich besonders begeistert, ist die üppige Dämpfung und die superbequeme Passform.

Dadurch werden Stöße beim Bergablaufen super abgefangen. Lediglich nach längeren Strecken drückt mir der Oberschuh leicht auf den Spann und meine äußeren Zehen weisen Druckpunkte auf. Das liegt aber definitiv nicht am Schuh, sondern an meinen sehr breiten Füßen. Denn eigentlich bietet der Koros jede Menge Platz in der Zehenbox. Unabhängig von der Passform fühle ich mich wirklich gut im Schuh, der lockerleicht dahinrollt. Zwar ist der Schuh nicht extrem leicht, aber eben genau so schwer, dass ausreichend Stabilität geboten wird. Auch die Laufsohle bietet hervorragenden Halt auf jedem Untergrund.

Die OutDry-Technologie erlaubt es, auch mal über morgenfeuchte Wiesen zu laufen, ohne dass die Füße anschließend quatschnass sind. Selbst bei höheren Temperaturen schwitzt man nicht im Schuh, auch wenn es an richtig heißen Tagen definitiv ordentlich warm wird. Bleibt also nur ein finales Fazit: Der Columbia Korors TRS OutDry ist ein superbequemer Multifunktionsschuh, mit dem ich eigentlich in jedem Gelände unterwegs sein kann. Selbst im Alltag macht das optisch sehr ansprechende Design eine dezente Figur. Was will frau mehr, als einen top-verarbeiteten Begleiter für jede Gelegenheit.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Der Columbia Koros TRS OutDry ist ein gut gedämpfter, superbequemer und multifunktionaler Begleiter für jede Gelegenheit. Ob am Berg, im Alltag oder zum Wandern in der Ebene, die Outdoorschuhe überzeugen durch ihren vielseitigen Einsatzbereich. Die atmungsaktive OutDry-Technologie sorgt für wasserdichte und fußklimaregulierende Eigenschaften, wenn auch die Füße bei warmen Temperaturen schnell zu warm haben.

Aufgrund der üppigen Dämpfung läuft es sich recht schwammig im Schuh, doch mit Blick auf den sonst recht guten Stabilität und der griffigen Außensohle ist dieses „Problem“ absolut verkraftbar. Ein perfekter Allrounder für Frischluftfreunde, die auf der Suche nach einer „eierlegenden Wollmilchsau“ sind! Noch ein wichtiger Hinweis zur Größe: Die Schuhe fallen gut eine halbe Nummer größer aus als üblich. Hat man für gewöhnlich eine EU 44 bestellt man am besten bei Columbia eine EU 43,5.

+ Megabequem und komfortabel

+ Super Grip auf jedem Untergrund

+ absolut wasserdicht

+ relativ breite Zehenbox

+ trockene Füße dank atmungsaktiver Eigenschaften

+ Top-Verarbeitung

+ relativ robustes Material

+ günstiger Preis

– recht schnell zu warm bei hohen Temperaturen

– etwas schwammiges Tragegefühl

– Schuhe fallen eine halbe Nummer größer aus als üblich

Die Details zum Columbia Konos TRS OutDry:

Besonderheiten: Mesh-Obermaterial mit TPU-Verstärkungen, wasserdichte und atmungsaktive OutDry-Technologie

Material: Zwischensohle aus 100 % POE, Außensohle aus 100% Gummi, Fußbett aus 100% PU, Futter aus 100% Polyester

Laufsohle: Techlite+™-Zwischensohle + Adapt Trax

Sprengung: k. A.

Gewicht (Damen / Herren): ca. 269 g (pro Schuh bei Gr. 38) / ca. 311 g (pro Schuh bei Gr. 42)

Größe: EU 36 – 48

Preis: 120,- Euro (UVP)

