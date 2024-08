Wer bei schweißtreibenden Aktivitäten zu viel Wasser verliert, wird auf kurz oder lang an seine Leistungsgrenzen stoßen. Auch weil durch das verstärkte Schwitzen wichtige Elektrolyte, Mineralstoffe und Spurenelemente verlorengehen. Unabhängig vom sportlichen Aspekt verliert der Mensch aber auch im Ruhezustand rund 1 Liter an Flüssigkeit pro Tag. Den nötigen Ausgleich bzw. das Auffüllen der überlebenswichtigen Ressourcen erreicht man nur durch reichliche Zuvor von Wasser – im Idealfall angereichert mit Elektrolyten und Mineralien. Wer dem nicht nachkommt, riskiert Leistungsverlust, Krämpfe und schlimmstenfalls ernstzunehmende Verletzungen.

Abhilfe kann das Hydraid Hydration Helper Starter Set schaffen, das wir bereits für euch getestet haben. Nun haben die Münchner nachgelegt und das eigene Sortiment seit Januar 2024 durch den Hydration Helper PLUS Energy Eistee Zitrone erweitert, der zusätzlich zu allen bekannten Benefits noch ein gewisses „Plus an Energie“ bereithält. Wir haben den Wachmacher für euch in den Mund genommen.

Elektrolytlösung oder einfach Wasser aus der Leitung? Am besten Beides!

Wer leidenschaftlich Sport treibt, leicht schwitzt oder in anspruchsvollen Phasen jederzeit fit bleiben will, sollte ausreichend Flüssigkeit zuführen. Denn ab einer Dehydrierung von 2% des eigenen Körpergewichts (also ca. 1,2 l bei 60 kg) verringert sich die Leistungsfähigkeit. Auch die Konzentration lässt nach und es fällt deutlich schwerer, sich zu 100% koordinieren. Die Lösung: reichlich Trinken und wertvolle Nahrung aufnehmen. Und wer die Synapsen möglichst schnell wieder in Gang bringen will, setzt auf Getränke mit Taurin oder Koffein. Mit dem Nachteil, das Cola, Energydrink und Co. dem Körper wieder Wasser entziehen. Ein Teufelskreis.

In der Regel verbraucht der menschliche Körper mehr Wasser, als wir wieder aufnehmen können. Reines Trinkwasser schafft zwar Abhilfe, sorgt aber nicht für den nötigen Nachschub an Mineralien, Elektrolyten wie Natrium, Kalium, Kalzium oder Magnesium. Für eine dauerhafte Erhaltung der Leistungsfähigkeit braucht es also einen anderen Weg, damit der Körper nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

Hydraid hat eine schnelle Lösung gefunden, mit der sich das Gleichgewicht zwischen Flüssigkeit und Nährstoffen im Handumdrehen wieder herstellen lässt. Und ab sofort gibt es die praktischen Dosierstreifen nicht nur in den fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen Berrry, Grapefruit, Orange, Mango-Maracuja und Lemon, sondern auch als Eistee mit dem Extra-Kick Koffein.

Hydraid Hydration Helper PLUS Energy / Lemon Iced Tea – 25 Sticks mit ordentlich Koffeein-Kick