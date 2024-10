Laufwesten gehören beim Trailrunning mindestens genauso zur Standardausrüstung, wie der Rucksack bei mehrtägigen Wanderungen. Mit dem Unterschied, dass es bei den enganliegenden „Leibchen“ um möglichst geringes Gewicht bei maximaler Nutzung des vorhandenen Platzangebots geht.

Schließlich soll darin doch sprichwörtlich auf engstem Raum alles mitgeführt werden, was es bei ultralangen Laufrunden so braucht – vom Energieriegel, über die nötige Wechsel- oder Regenbekleidung bis hin zur Stirnlampe und dem Notfall-Kit. Wie durchdacht, funktional und leicht ein Raumkonzept sein kann, beweist die von uns getestete SILVA Strive 10 Vest, die in Kombination dem dazu passenden HydraPak Hydration Reservoir V 1L zur tragbaren Versorgungsstation wird.

SILVA Strive 10 Vest – Kurzvorstellung:

Die Laufweste SILVA Strive 10 Vest soll laut Hersteller ein zuverlässiger Begleiter für ultralange Trailläufe und Wettbewerbe in anspruchsvollem Gelände sein. Demnach vereint die Laufweste stilvolles Design aus leichtem Mesh-Material mit durchdachter Funktionalität und einem Packvolumen von insgesamt rund 10 Litern.

Bei der Strive 10 Vest handelt es sich um eine aktualisierte Version des Bestseller-Modells Strive Light Black 10. Mit dem Unterschied, dass das Update rund 32% leichter ausfallen soll und über eine verbesserte Passform sowie Stockhalterungen verfügt. Verfügbar in vier Unisex-Größen: XS, S, M und L. Gefertigt wird die SILVA Strive 10 Vest aus einem geschmeidigen Ripstop-Material und einem einem dehnbaren 3D-Mesh, das atmungsaktiv ist und Feuchtigkeit effektiv ableiten soll. Ausgestattet ist die Trailweste mit zahlreichen, leicht zugänglichen und flexiblen Taschen sowie intelligenten Riemen zur Fixierung oder Komprimierung.

Insgesamt verfügt die Weste über zwei große Fronttaschen zum Verstauen von 500 Milliliter Softflasks, die sich über jeweils einen verstellbaren Riemen zusätzlich fixieren lassen. Hinzu kommen zwei darüber platzierte und beidseitig zugängliche Fronttaschen zum Verstauen von Energieriegeln oder kleineren Utensilien. Diese sind zusätzlich auf beiden Seiten mit einer weiteren RV-Tasche besetzt, um Schlüssel, Karten oder Handy sicher zu verstauen.

Auf dem Rücken befindet sich das geräumige Hauptfach mit RV zum Verstauen von Klamotten sowie einer integrierten elastischen Batterietasche, zum Verstauen des Akkus einer SILVA Stirnlampe. Direkt darunter bietet ein direkt am Körper anliegendes Fach ausreichend Platz für eine Trinkblase bzw. das Batteriepack einer SILVA Stirnlampe, deren Schlauch bzw. Stromkabel sich über die Schulterriemen nach vorne bzw. zum Kopf führen lässt.

Hinzu kommt eine integrierte Stockhalterung auf der Rückseite sowie Fixierungsmöglichkeiten auf der Frontseite mit insgesamt vier verschiebbaren Riemen, wodurch man die Stecken wahlweise auf der Brust tragen oder am Boden der Trailweste befestigen können soll. Alternativ lässt sich aber auch der SILVA Strive Quiver an der Laufweste befestigen, um die Laufstöcke sowohl vertikal, horizontal oder quer zu positionieren.

Nicht zu vergessen die außen platzierten Gummizüge auf der Rückseite, um die Laufweste zu komprimieren oder um nasse Klamotten darunter zu fixieren. Drüber hinaus verfügt die Laufweste über reflektierende Details für optimale Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, eine Signalpfeife für Notfälle und einen Schlüsselhaken in der linken RV-Tasche auf der Front. Last but not least die beiden flexiblen, fest integrierten und in der Weite verstellbaren Brustgurte für eine optimale Passform.

Das aF-Fazit von Veit: leichter und funktionaler Rucksack mit Luft nach oben

Die Entwicklungen der letzten Jahre was Laufwesten betrifft, sind schon enorm. Von den anfangs recht schweren Modellen bis zu den heutigen Ultralight-Modellen war sprichwörtlich ein langer Weg. Große Distanzen lassen sich auch mit der neuen Strive-Serie von SILVA zurücklegen. Dabei kann man je nach Bedarf selbst wählen, wie viel an Gepäck man mitschleppen mag. Ich habe mich für die 10 Liter Version entschieden, denn gerade bei Ultratrails braucht es unterwegs Wechselklamotten, ausreichend Platz für Futter und natürlich Wasser.

Hierfür bietet die SILVA Strive 10 Vest jede Menge Staumöglichkeiten. Das Platzangebot fällt wirklich enorm großzügig aus und ist durchdacht bis ins kleinste Detail. Allein auf der Front bieten 6 Staufächer die Option, sowohl zwei 500 mL Softflasks als auch jede Menge Riegel, Handy und Co. zu verstauen. In zwei RV-Taschen finden zudem Schlüssel, Geld und wertvollere Gegenstände ihren Platz.

Und wenn das alles nicht ausreicht, ist da ja auch noch das großzügige Hauptfach am Rücken, wo die Klamotten und bei Bedarf noch ein Trinksystem verstaut werden können. Nicht zu vergessen die integrierte Stockhalterung am Rücken, die sich dank zwei flexibler Zugbänder selbst im vollen Lauf supereasy bedienen lässt. Nur die Befestigung auf der Front habe ich nicht wirklich gecheckt bzw. funktioniert diese irgendwie nicht, da die Schlaufen und Fixierpunkte für Faltstöcke meiner Meinung nach viel zu weit auseinanderliegen. Aber vielleicht habe ich das Prinzip einfach falsch verstanden!?

Hervorragendes Platzangebot mit großem ABER

Dementsprechend hervorragend fällt auch das Gewicht-Platz-Verhältnis aus. Zumal bei so viel Gepäck schon ein paar Gramm seitens des sehr leichten Materials der Laufweste selbst eingespart sind. Allerdings geht das immer auch auf Kosten einer optimalen Lastverteilung.

Und hier ist auch der größte Kritikpunkt der SILVA Strive 10 Vest zu sehen: Die Laufweste ist zwar superleicht und passt sich hervorragend an die individuelle Körperform an. Allerdings rutscht das mitgeführte Gepäck aufgrund des fehlenden „V-Designs“ auf Dauer nach unten. Dadurch baumelt das Gesamtgewicht irgendwann am unteren Rücken und hüpft beim Downhill auf und ab.

Dementsprechend suboptimal verhält sich auch das Mittragen der zur Laufweste passenden Trinkblase, die ebenfalls zu viel Bewegung hat. Zudem ist das an für sich dehnbare, flexible und wunderbar weiche und atmungsaktive Material leider auch recht durchlässig für Schweiß oder Regen. Heißt konkret: Das im Hauptfach mitgeführte Gepäck muss vor der vom Körper abgegebenen Feuchtigkeit zusätzlich geschützt werden. Denn sonst sind die trockenen Klamotten binnen kürzester Zeit quatschnass.

Hinzu kommt noch das Problem, dass – zumindest bei mir – der mit zwei Softflasks vollbepackte Trailpack unangenehm auf den Brustkorb drückt bzw. das gesamte Gewicht der Softflasks bei jedem Schritt voll auf die Rippen knallt. Das Ergebnis sind Muskelkater-ähnliche Beschwerden, die erst nach Tagen wieder verschwinden.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Qualitativ und gewichtstechnisch gibt’s an der SILVA Strive 10 Vest nichts zu meckern. Auch das Platzangebot fällt enorm hoch aus und jedes Detail was die Staumöglichkeiten angeht, ist komplett durchdacht und funktional solide. Selbst das weiche und hochatmungsaktive Material ist super. Wären da nur nicht die damit verbundenen Einbußen in puncto Stabilität und Durchlässigkeit für Feuchtigkeit. Denn gerade bei schweißtreibenden und bewegungsintensiven Läufen stößt das Material recht schnell an seine Grenzen.



+ superleicht im Gewicht

+ hochatmungsaktives Tragesystem

+ unglaubliches Platzangebot

+ hoher Tragekomfort dank weichem Material

+ Rücken leicht wasserabweisend

+ relativ günstiger Anschaffungspreis

– sitzt unbepackt etwas locker am Oberkörper

– drückt voll beladen ggbfs. unangenehm auf den Brustkorb

– nur zwei schmale und einseitig fixierte Brustgurte

Die Details zur Silva Strive 10 Vest:

Besonderheiten: Elastische Batterietasche hinten mit Kabelausgängen an den Schultern, integrierte Stockkhalterung, Halterung für Stirnlampe vorne, kompatibel mit Silva Quiver, clipbare Notfall-Pfeife, reflektierende Elemente

Material: weiches und leichtes Ripstop-Material und atmungsaktives 3D-Mesh aus 100% Polyamid

Größe (Brust x Rückenlämnge): 80-88 x 31 cm / 88-97 x 33 cm / 97-109 x 37 cm / 109-117 x 42 cm (in XS/S / S / M oder L)

Volumen: 10 Liter

Gewicht: ca. 190 g (bei Gr. M)

Preis: 95,- Euro (UVP)

