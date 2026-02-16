von | 16. Februar 2026 | Testberichte , Bergsteigen , Highlight , Klettern

Inspiriert von den Bedürfnissen moderner Frischluftfreund:innen stellte The North Face im Frühjahr 2025 seine bislang modularste Outdoor-Kollektion vor. Weil sich die Art und Weise, wie wir uns in den Bergen bewegen, aufgrund des Klimawandels zunehmend verändert. Denn damit verbunden sind zum Teil völlig neue Anforderungen, mit denen die unterschiedlichsten Bergsportarten und ganze Generationen in Zukunft konfrontiert sein werden.

Darauf wollen die US-Amerikaner reagieren und präsentieren mit ihrer All Mountain Purpose Kollektion ein System aus hochgradig verstaubaren und anpassungsfähigen technischen Schichten – speziell entwickelt für alle jene, die daußen in der Natur bzw. in den Bergen gezielt nach Nervenkitzel oder nach Ruhe suchen. Wir haben neben dem neuen Trail Lite Speed 30 Rucksack auch ausgewählte Outdoorklamotten aus der aktuellen Kollektion von The North Face für euch getestet – und sind schwer begeistert von deren Funktionalität.

The North Face All Mountain Purpose Kollektion – Kurzvorstellung:

Laut Herstellerangaben soll die neue All Mountain Purpose von The North Face Möglichkeit einräumen, Bergabenteuer individuell zu gestalten und flexibel anzupassen. Demnach ist technische Bekleidung für verschiedenste Bedingungen ausgelegt und kombiniert wegweisende Technologien wie DryVent™, FlashDry-XD™ und die innovative LIGHTRANGE™-Technologie.

Letztere wurde im vergangenen Jahr eingeführt und markierte die nächste Generation eines leichten, atmungsaktiven und von der Skin Cancer Foundation ausgezeichneten UV-Sonnenschutzes – speziell für sommerliche Entdeckungstouren entwickelt. Vom stark nachgefragten Sunriser Hoodie mit Sonnenschutz bis hin zur ultraleichten, wasserdichten 2.5L DryVent™ Shell Jacket bietet die All-Mountain Purpose-Kollektion ein beeindruckendes Spektrum, um sich in den Bergen rundum wohlzufühlen und sicher unterwegs zu sein.

Kurzvorstellung – The North Face W Signal 2.5L DryVent Jacket

Die The North Face W Signal 2.5L DryVent Jacket verfügt laut Hersteller über eine bequeme Standard-Passform und verfügt über eine nahtversiegelte, zweieinhalb- bis dreilagige DryVent™ Shell Technologie. Dadurch soll die Hardshell-Jacke selbst extremes Wetter aushalten und sich besonders für anspruchsvolle Alpinexpeditionen eignen. Dank der integrierten Membrane ist die Regenjacke zuverlässig wasserdicht und winddicht, aber zugleich auch atmungsaktiv genug, um das Körperklima jederzeit optimal regulieren zu können.

Ausgestattet mit einer verstellbaren und helmtauglichen Kapuze eignet sich die Hardshell sowohl für ausgedehnte Wandertouren als auch für alpine Abenteuer und Klettertouren. Hierfür verfügt die Outdoorjake neben alpinen Handwärmtaschen auf Brusthöhe auch über Unterarm-Reißverschlüsse, um bei schweißtreibenden Aktivitäten jederzeit eine perfekte Belüftung zu garantieren. VELCRO-Riemen an den Bündchen erlauben das perfekte Einstellen der Ärmelenden auf die eigenen Anforderungen.

Das aF-Fazit von Kathrin: leichte, hochfunktionale und wetterfeste 2.5 Hardshell-Jacke

Das Signal 2.5L DryVent Jacket war und ist Liebe auf den ersten Blick. Nicht nur weil die Farbversion in Galactic Blue-Deep Teal einfach megagut ausschaut. Auch sonst kann die leichte Hardshell in jeder Hinsicht überzeugen. Sportlich geschnitten bildet die Ourtdoorjacke eine perfekte Einheit mit dem Körper und macht jede Bewegung mit.

Auch in puncto Funktionalität weiß die Jacke zu überzeugen: Egal bei welchem Wetter, die DryVent-Technologie leistet ganze Arbeit und sorgt für ein durchweg optimales Körperklima. Für mich das absolute Highlight der aktuellen Purpose-Kollektion von The North Face.

+ Super Tragekomfort und perfekte Regulierung des Körperklimas

+ Material absolut wind- und wasserdicht

+ weit nach unten gezogene Rückenpartie

+ angenehmer Schnitt und dezentes Design

– keine

Die Details zur The North Face W Signal 2.5L DryVent Jacket:

Besonderheiten: Verstellbare Kapuze, wasserabweisender Zweiwege-Reißverschluss, RV-Taschen auf Brusthöhe, Thermodruck-Logo auf der linken Brust und hinten rechts auf der Schulter

Wassersäule: > 10.000mm

Material: 2.5 und dreilagiges DryVent Shell™ aus 100% Nylon (Material – Außen-Shell: 96g/m², 100% Nylon / gewebt / Material – Futter: 146g/m², 100% gestrickter Polyester Strick)

Gewicht: ca. 330 g

Größen: XS-XL

Preis: 279,95 Euro (UVP)

Kurzvorstellung – The North Face Futurefleece Fullzip Hoody

Das The North Face W Futurefleece Fullzip Hoody wurde entwickelt für hochalpine Expeditionen unter herausfordernden Bedingungen. Hierfür ist die Fleecejacke der Summit Series™ mit der innovativen FUTUREFLEECE™ Technologie ausgestattet. Einem schnelltrocknenden Loop-Gewebe, das Feuchtigkeit vom Körper weg und an die Oberfläche ableitet, um diese dort verdunsten zu lassen. Auf diese Weise schafft diese extrem dünne Schicht eine perfekte Balance aus Thermoregulation, Gewicht, Packmaß und optimalen Tragekomfort.

Zugleich ist das Kapuzenfleece extrem leicht, wodurch man den Midlayer beim Tragen kaum bemerkt und somit ideal für schnelle Bergtouren, alpine Aufstiege und bewegungsintensive Outdoor-Aktivitäten geeignet ist. Hinzu kommen nahtlose Schultern, um das Volumen zusätzlich zu reduzieren. Während dehnbare Unterarmzwickel und Raglanärmel volle Bewegungsfreiheit gewährleisten sollen. Ergänzt wird das Gesamtkonzept durch eine vorgespannte und enganliegende Kapuze, eine verdeckte RV-Brusttasche mit Innentasche aus Mesh-Material und praktische Daumenöffnungen.

Das aF-Fazit von Kathrin: funktionaler Midlayer mit hervorragendem Wärme-Gewicht-Verhältnis

+ Super Passform und optimaler Tragekomfort

+ perfekte Regulierung des Körperklimas

+ dehnbares und warmes Material

+ weit nach unten gezogene Rückenpartie

+ leicht im Gewicht und dennoch superwarm

– recht hoher Anschaffungspreis

– kein Gummizug im Saum

Die Details zur The North Face Futurefleece Fullzip Hoody:

Besonderheiten: Vorgespannte angesetzte Kapuze,Verdeckte RV-Brusttasche mit Innentasche aus Netzmaterial, Flachnähte an den Schlüsselstellen, integrierte Daumenschlaufen

Material: 124g/m², FUTUREFLEECE™ – 55% Polyester, 45% recycelter Polyester

Rückenlänge: 64,77 cm

Gewicht: ca. 176 g

Preis: 154,95 Euro (UVP)

Kurzvorstellung – The North Face Sunriser Hoodie

Der The North Face Sunriser Hoodie ist schlank geschnitten und liegt eng am Körper an. Der Midlayer wurde speziell für Trailrunning und schnelle Ausdauereinheiten entwickelt. Laut Hersteller lag der Fokus dabei von Anfang an auf geringem Gewicht, schnellem Feuchtigkeitstransport und gutem UV-Schutzfaktor (UPF) von 40+. Als Teil der Circular Design-Initiative von The North Face kommen bei der Fertigung des Kapuzenpullis teilweise auch recycelte Materialien zum Einsatz.

So sorgt nicht nur die schnell trocknende und geruchshemmende FlashDry™ Technologie für maximale Funktionalität, sondern vor allem das ultraleichte, hoch atmungsaktive und leistungsfähige LIGHTRANGE™ Material, welches besonders luftdurchlässig und eine effektive Thermoregulation bei warmen Bedingungen unterstützen soll. Perfekt für Trekking, Klettern, Bergsteigen und alle Sportarten, bei denen das Gewicht zählt.

Ausgestattet ist der Firstlayer mit einer angesetzten, dreiteiligen Kapuze mit integrierter Öffnung für den Pferdeschwanz und innenliegenden, elastischen Daumenschlaufen sowie einem geteilten Saum an den Seitennähten für mehr Bewegungsfreiheit. Ein reflektierendes Thermodruck-Logo auf der linken Brust und hinten rechts auf der Schulter sowie reflektierende Streifen am unteren Rücken sorgen zudem für bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung.