Inspiriert von den Bedürfnissen moderner Frischluftfreund:innen stellte The North Face im Frühjahr 2025 seine bislang modularste Outdoor-Kollektion vor. Weil sich die Art und Weise, wie wir uns in den Bergen bewegen, aufgrund des Klimawandels zunehmend verändert. Denn damit verbunden sind zum Teil völlig neue Anforderungen, mit denen die unterschiedlichsten Bergsportarten und ganze Generationen in Zukunft konfrontiert sein werden.
Darauf wollen die US-Amerikaner reagieren und präsentieren mit ihrer All Mountain Purpose Kollektion ein System aus hochgradig verstaubaren und anpassungsfähigen technischen Schichten – speziell entwickelt für alle jene, die daußen in der Natur bzw. in den Bergen gezielt nach Nervenkitzel oder nach Ruhe suchen. Wir haben neben dem neuen Trail Lite Speed 30 Rucksack auch ausgewählte Outdoorklamotten aus der aktuellen Kollektion von The North Face für euch getestet – und sind schwer begeistert von deren Funktionalität.
The North Face All Mountain Purpose Kollektion – Kurzvorstellung:
Laut Herstellerangaben soll die neue All Mountain Purpose von The North Face Möglichkeit einräumen, Bergabenteuer individuell zu gestalten und flexibel anzupassen. Demnach ist technische Bekleidung für verschiedenste Bedingungen ausgelegt und kombiniert wegweisende Technologien wie DryVent™, FlashDry-XD™ und die innovative LIGHTRANGE™-Technologie.
Letztere wurde im vergangenen Jahr eingeführt und markierte die nächste Generation eines leichten, atmungsaktiven und von der Skin Cancer Foundation ausgezeichneten UV-Sonnenschutzes – speziell für sommerliche Entdeckungstouren entwickelt. Vom stark nachgefragten Sunriser Hoodie mit Sonnenschutz bis hin zur ultraleichten, wasserdichten 2.5L DryVent™ Shell Jacket bietet die All-Mountain Purpose-Kollektion ein beeindruckendes Spektrum, um sich in den Bergen rundum wohlzufühlen und sicher unterwegs zu sein.
Kurzvorstellung – The North Face W Signal 2.5L DryVent Jacket
Die The North Face W Signal 2.5L DryVent Jacket verfügt laut Hersteller über eine bequeme Standard-Passform und verfügt über eine nahtversiegelte, zweieinhalb- bis dreilagige DryVent™ Shell Technologie. Dadurch soll die Hardshell-Jacke selbst extremes Wetter aushalten und sich besonders für anspruchsvolle Alpinexpeditionen eignen. Dank der integrierten Membrane ist die Regenjacke zuverlässig wasserdicht und winddicht, aber zugleich auch atmungsaktiv genug, um das Körperklima jederzeit optimal regulieren zu können.
Ausgestattet mit einer verstellbaren und helmtauglichen Kapuze eignet sich die Hardshell sowohl für ausgedehnte Wandertouren als auch für alpine Abenteuer und Klettertouren. Hierfür verfügt die Outdoorjake neben alpinen Handwärmtaschen auf Brusthöhe auch über Unterarm-Reißverschlüsse, um bei schweißtreibenden Aktivitäten jederzeit eine perfekte Belüftung zu garantieren. VELCRO-Riemen an den Bündchen erlauben das perfekte Einstellen der Ärmelenden auf die eigenen Anforderungen.
Das aF-Fazit von Kathrin: leichte, hochfunktionale und wetterfeste 2.5 Hardshell-Jacke
Das Signal 2.5L DryVent Jacket war und ist Liebe auf den ersten Blick. Nicht nur weil die Farbversion in Galactic Blue-Deep Teal einfach megagut ausschaut. Auch sonst kann die leichte Hardshell in jeder Hinsicht überzeugen. Sportlich geschnitten bildet die Ourtdoorjacke eine perfekte Einheit mit dem Körper und macht jede Bewegung mit.
Auch in puncto Funktionalität weiß die Jacke zu überzeugen: Egal bei welchem Wetter, die DryVent-Technologie leistet ganze Arbeit und sorgt für ein durchweg optimales Körperklima. Für mich das absolute Highlight der aktuellen Purpose-Kollektion von The North Face.
+ Super Tragekomfort und perfekte Regulierung des Körperklimas
+ Material absolut wind- und wasserdicht
+ weit nach unten gezogene Rückenpartie
+ angenehmer Schnitt und dezentes Design
– keine
Die Details zur The North Face W Signal 2.5L DryVent Jacket:
Besonderheiten: Verstellbare Kapuze, wasserabweisender Zweiwege-Reißverschluss, RV-Taschen auf Brusthöhe, Thermodruck-Logo auf der linken Brust und hinten rechts auf der Schulter
Wassersäule: > 10.000mm
Material: 2.5 und dreilagiges DryVent Shell™ aus 100% Nylon (Material – Außen-Shell: 96g/m², 100% Nylon / gewebt / Material – Futter: 146g/m², 100% gestrickter Polyester Strick)
Gewicht: ca. 330 g
Größen: XS-XL
Preis: 279,95 Euro (UVP)
Kurzvorstellung – The North Face Futurefleece Fullzip Hoody
Das The North Face W Futurefleece Fullzip Hoody wurde entwickelt für hochalpine Expeditionen unter herausfordernden Bedingungen. Hierfür ist die Fleecejacke der Summit Series™ mit der innovativen FUTUREFLEECE™ Technologie ausgestattet. Einem schnelltrocknenden Loop-Gewebe, das Feuchtigkeit vom Körper weg und an die Oberfläche ableitet, um diese dort verdunsten zu lassen. Auf diese Weise schafft diese extrem dünne Schicht eine perfekte Balance aus Thermoregulation, Gewicht, Packmaß und optimalen Tragekomfort.
Zugleich ist das Kapuzenfleece extrem leicht, wodurch man den Midlayer beim Tragen kaum bemerkt und somit ideal für schnelle Bergtouren, alpine Aufstiege und bewegungsintensive Outdoor-Aktivitäten geeignet ist. Hinzu kommen nahtlose Schultern, um das Volumen zusätzlich zu reduzieren. Während dehnbare Unterarmzwickel und Raglanärmel volle Bewegungsfreiheit gewährleisten sollen. Ergänzt wird das Gesamtkonzept durch eine vorgespannte und enganliegende Kapuze, eine verdeckte RV-Brusttasche mit Innentasche aus Mesh-Material und praktische Daumenöffnungen.
Das aF-Fazit von Kathrin: funktionaler Midlayer mit hervorragendem Wärme-Gewicht-Verhältnis
+ Super Passform und optimaler Tragekomfort
+ perfekte Regulierung des Körperklimas
+ dehnbares und warmes Material
+ weit nach unten gezogene Rückenpartie
+ leicht im Gewicht und dennoch superwarm
– recht hoher Anschaffungspreis
– kein Gummizug im Saum
Die Details zur The North Face Futurefleece Fullzip Hoody:
Besonderheiten: Vorgespannte angesetzte Kapuze,Verdeckte RV-Brusttasche mit Innentasche aus Netzmaterial, Flachnähte an den Schlüsselstellen, integrierte Daumenschlaufen
Material: 124g/m², FUTUREFLEECE™ – 55% Polyester, 45% recycelter Polyester
Rückenlänge: 64,77 cm
Gewicht: ca. 176 g
Preis: 154,95 Euro (UVP)
Kurzvorstellung – The North Face Sunriser Hoodie
Der The North Face Sunriser Hoodie ist schlank geschnitten und liegt eng am Körper an. Der Midlayer wurde speziell für Trailrunning und schnelle Ausdauereinheiten entwickelt. Laut Hersteller lag der Fokus dabei von Anfang an auf geringem Gewicht, schnellem Feuchtigkeitstransport und gutem UV-Schutzfaktor (UPF) von 40+. Als Teil der Circular Design-Initiative von The North Face kommen bei der Fertigung des Kapuzenpullis teilweise auch recycelte Materialien zum Einsatz.
So sorgt nicht nur die schnell trocknende und geruchshemmende FlashDry™ Technologie für maximale Funktionalität, sondern vor allem das ultraleichte, hoch atmungsaktive und leistungsfähige LIGHTRANGE™ Material, welches besonders luftdurchlässig und eine effektive Thermoregulation bei warmen Bedingungen unterstützen soll. Perfekt für Trekking, Klettern, Bergsteigen und alle Sportarten, bei denen das Gewicht zählt.
Ausgestattet ist der Firstlayer mit einer angesetzten, dreiteiligen Kapuze mit integrierter Öffnung für den Pferdeschwanz und innenliegenden, elastischen Daumenschlaufen sowie einem geteilten Saum an den Seitennähten für mehr Bewegungsfreiheit. Ein reflektierendes Thermodruck-Logo auf der linken Brust und hinten rechts auf der Schulter sowie reflektierende Streifen am unteren Rücken sorgen zudem für bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung.
Das aF-Fazit von Kathrin: Hoodie mit UV-Schutz und Pferdeschwanz-Funktion
Der Sunriser Hoodie fühlt sich an wie eine zweite Haut und schmiegt sich wunderbar weich an den Körper. Dadurch punktet der Firstlayer mit sehr hohem Tragekomfort und exzellenter Atmungsaktivität. Gerade bei schweißtreibenden Aktivitäten kann das Material seine ganzen Stärken ausspielen. Kaum spürbar, aber funktional durchdacht bis ins Detail, auch wenn ich die Öffnung für den Pferdeschwanz bisher nicht wirklich in Anspruch genommen habe.
+ Super Tragekomfort
+ perfekte Regulierung des Körperklimas
+ leichtes, dünnes und dehnbares Material
+ praktische Kapuze mit Öffnung
– Material riecht nach kurzer Zeit etwas
– wenig Wärmereserven bei kälteren Temperaturen
Die Details zum The North Face W Sunriser HDY:
Besonderheiten: UV-Schutzfaktor (UPF) 40+, angesetzte dreiteilige Kapuze mit mit integrierter Öffnung für den Pferdeschwanz, innenliegende elastische Daumenschlaufen
Material: 108g/m², 89% recycelter Polyester, 11% Polyester mit LIGHTRANGE™ Technologie und FlashDry™
Rückenlänge: 56,51 cm
Preis: 79,95 Euro (UVP)
Kurzvorstellung – The North Face Lightning Alpine Shirt
Das The North Face Lightning Alpine Shirt verfügt laut Hersteller über eine „easy, bequeme Passform“. Dank des sportlichen Schnitts eignet sich das Shirt sowohl als Baselayer als auch als leichte Außenschicht bei milden Bedingungen. Für optimalen Tragekomfort sind die Seitennähte extra nach vorne verlegt, damit beim Tragen von Rucksäcken keine unangenehme Reibepunkte entstehen.
Als technisches Kurzarmshirt ist es daher besonders für alpine Einsätze und anspruchsvolle Touren geeignet. Weshalb auch das leicht dehnbare, aber besonders reißfeste FlashDry-XD™ Material zum Einsatz kommt, dank dem das Funktionsshirt über besonders schnelltrocknende, schweißableitende und hochatmungsgaktive Eigenschaften verfügen soll.
Das aF-Fazit von Kathrin: robustes Bergsport-Shirt mit Technik-Fokus
Das Lightning Alpine Shirt fühlt sich widerstandsfähig und zugleich angenehm leicht an. Besonders bei technischen Touren mit Rucksack und Kletterzeug überzeugt der angenehme Tragekomfort. Das abriebfeste und dennoch atmungsaktive Material trocknet schnell, wodurch es vor allem bei schweißtreibenden Aktivitäten zum Einsatz kommt. Ein vielseitig kombinierbares Funktionsshirt, das ich vor allem wegen der weit nach unten gezogenen Rückenpartie gerne trage.
+ Super Tragekomfort
+ perfekte Regulierung des Körperklimas
+ Material robust
+ weit nach unten gezogene Rückenpartie
– riecht nach einer gewissen Zeit etwas
– weniger weich als klassische Laufshirts
Die Details zum The North Face Lightning Alpine Shirt:
Besonderheiten: Seitennähte nach vorne verlegt
Material: 187g/m², 92% Polyester, 8% Elastan / Strick / Jersey – Single / FlashDry-XD™
Gewicht: 160g
Preis: 49,95 Euro (UVP)
Kurzvorstellung – The North Face Felik Shorts
Die The North Face Felik Shorts sind laut Hersteller die perfekte Wahl für anspruchsvolle Berg- und Klettereinsätze. Warum? Weil das Material zugleich elastisch als auch widerstandsfähig ist und maximale Bewegungsfreiheit bietet. So wird auch die Felik Shorts aus dem innovativen FlashDry-XD™-Gewebe gefertigt, das Feuchtigkeit ableitet, schnell trocknet und abriebfest sowie reißfest ist. Für extreme Strapazierfähigkeit unter härtesten Bedingungen.
Zudem sollen verstärkte Zonen die Haltbarkeit in stark beanspruchten Bereichen erhöhen und der teilelastische Bund für einen sicheren Sitz sorgen – auch unter dem Klettergurt oder Hüftgurt des Rucksacks. Mehrere Taschen bieten darüber hinaus ausreichend Stauraum für das Mitführen kleinerer Essentials. Ergänzt wird das Konzept der schmalgeschnittenen Felik Shorts durch ein freiliegendes Taillenband mit Druckknopf und Hosenschlitz sowie verstellbare Abnäher am Knie und ein Thermodruck-Logo.
Das aF-Fazit von Kathrin: technische Bergshorts mit viel Bewegungsfreiheit
Die Felik Shorts von The North Face liegt angenehm eng am Körper an, ohne einzuengen. Die gelungene Mischung aus Robustheit und Stretchkomfort macht diese Short zu einer meinen beliebtesten Klamotten des Sommers. Gerade bei Kletterpassagen und steileren Anstiegen kann die kurze Hose ihre Stärken hinsichtlich Bewegungsfreiheit voll ausspielen.
Dennoch ist das Material strapazierfähig genug, um den Felskontakt nicht zu scheuen. Damit ist die eher technisch als modisch konzipierte Wandershort die perfekte Wahl für jeden anspruchsvollen Outdoor-Einsatz.
+ Super Tragekomfort dank weichem Saum
+ perfekte Regulierung des Körperklimas
+ Material ist winddicht und wasserabweisend
+ verstärkte Partien an beansprcuhten Stellen
– Material dehnt sich mit der Zeit etwas aus
Die Details zur The North Face Felik Shorts:
Besonderheiten: freiligender breiter Elastikbund, verstellbare Abnäher am Knie
Material: 140g/m², 86% Polyester, 14% Elastan / gewebt / glatt / FlashDry-XD™
Beininnenlänge: 17,78cm
Gewicht: 30g (inkl. Nylonarmband) / 39g (inkl. Silikon-Armband)
Preis: 79,95 Euro (UVP)
Kurzvorstellung – The North Face Fastech Headband / Trailrun Sock Crew / Dipsea Cover IT Neck Gaiter
Abgerundet wird die gesamte All Mountain Purpose Kollektion von The Nort Face durch praktische und zum Outfit passende Essentials wie Halsband bzw. „Oma“, Stirnband und Outdoor-Socken. Während der The North Face Dipsea Cover LT Halskrause aus atmungsaktivem Material (Material: 88% Polyester, 12% Elasthan) den Hals vor Wind und Wetter schützt, sorgt das Stirnband dank seiner feuchtigkeitsableitenden FlashDry™-Technologie für warme Ohren bzw. schweißfreie Stirn bei anstrengenden Aktivitäten.
Ergänzt wird diese Kombi nur noch durch die funktionalen The North Face Trailrun Crew Socken. Ob Regen oder Sonnenschein, das gesamte Outfit bildet so eine funktionale Einheit für rundum perfektes Körperklima und optimalen Schutz.
Das aF-Fazit von Kathrin: durchdachte Performance-Accessoires fürs Detail-Setup
Gerade bei intensiven Einheiten machen die kleinen Details den Unterschied. Alle drei Essentials überzeugen mit funktionalem Material, angenehmem Sitz und hoher Praxistauglichkeit. Perfekte Ergänzung für jedes Trail- oder Bergsport-Kit. Leicht und funktional sowie aus schnelltrocknendem Materialien gefertigt, überzeugt jedes Teil durch hohen Tragekomfort
+ Super Tragekomfort
+ perfekte Regulierung des Körperklimas
+ schnell trocknendes Material
– wenig Wärmepuffer bei kälteren Temperaturen
Unser Gesamtfazit – The North Face All Mountain Purpose Kollektion:
Mit der All Mountain Purpose Kollektion zeigt The North Face eindrucksvoll, wie zeitgemäße Outdoor-Bekleidung heute gedacht sein muss: modular, leicht, hochfunktional und konsequent auf wechselnde Bedingungen ausgelegt. Das getestete Setup aus Hardshell, Midlayer, Firstlayer, technischen Shirts, Shorts und Accessoires greift wie ein stringent durchdachtes Outdoor-System ineinander – und überzeugt im Praxiseinsatz durch maximale Funktionalität, hohen Tragekomfort und perfekte Qualität.
Besonders auffällig ist zudem das durchgängig niedrige Gewicht bei gleichzeitig hoher Strapazierfähigkeit in den technisch ausgerichteten Teilen. Der sehr guter Feuchtigkeitstransport, schnelle Trocknungszeiten, hohe Atmungsaktivität und – je nach Produkt – zuverlässige Wetter- oder UV-Schutz machen das Gesamtoutfit zur perfekten Wahl für schweißtreibende Aktivitäten – egal ob auf Tour, am Fels oder beim Trailrunning.
Kritikpunkte gibt es nur sehr wenige und wenn dann nur im Detail: So sind einzelne Teile preislich doch im oberen Segment angesiedelt. Manche Materialien sind auch etwas geruchsanfällig bei sehr langen Belastungen und bieten bei kühleren Temperaturen nur geringe Wärmereserven. Diese Punkte ändern jedoch nichts am sehr guten Gesamteindruck. Damit ist die All Mountain Purpose Kollektion sehr empfehlenswert für alle Frischluftfreunde, die ein flexibles, modernes Layering-System für Berg und Trail suchen.
*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.