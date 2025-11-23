Drachensteigen, Blätterrascheln und ab in die Matschpfützen – die Übergangszeit hat ihren ganz eigenen Zauber. Aber nur, wenn die Füße trocken bleiben! Wer Kinder hat, weiß: Sobald das Wetter wechselhaft wird, sind wasserdichte Schuhe Pflicht. Doch müssen es immer gleich Gummistiefel sein? Wir sagen: Nein! Denn Schweißfüße machen selbst das schönste Herbstabenteuer zunichte. Unsere Wahl: die halbhohen, wasserdichten GORE-TEX® Outdoorstiefel des norwegischen Schuhspezialisten Viking.

Wir haben für euch den Viking Expower Mid GTX 2V und den Viking Veme Mid GTX getestet und wollten wissen: Halten die Outdoorschuhe, was sie versprechen? Unsere Testkinder Lana (5) und Julian (3) haben keine Gnade mit jedem ihnen vor die Füße gestellten Schuhpaar. Und wenn etwas nicht passt, sagen sie das ehrlich und direkt – oder weigern sich einfach, die Klamotten bzw. Schuhe anzuziehen. In diesem Sinne: Hier kommt der ungeschönte und grundehrliche Testbericht.

Kurvorstellung: Viking Expower Mid GTX 2V

Der Viking Expower Mid GTX 2V soll ein echter Allrounder für nasse Tage sein. Dank wasserdichter, PFAS-freier GORE-TEX®-Membran bleiben Kinderfüße zuverlässig trocken, selbst wenn der Weg durch Pfützen, Schlamm oder feuchtes Gras führt. Die stoßdämpfende EVA-Zwischensohle sorgt für Komfort, während Zehenschutzkappe und griffige Laufsohle mit dem Ultimate Grip Concept extra Sicherheit bieten.

Reflektierende Details erhöhen zudem die Sichtbarkeit bei Dämmerung – ein Pluspunkt für kleine Entdecker, die ungern pünktlich zum Abendessen heimkommen. Und auch das Thema Nachhaltigkeit kommt nicht zu kurz: Viking setzt beim Expower Mid GTX auf recycelte Materialien und eine PFAS-freie Beschichtung

Das af-Testurteil von Lana und Vroni: Perfekt für Kindergarten und Berg

Lana ist bei Schuhen ziemlich kritisch. Wenn sie etwas nicht mag, dann hat meine keine Chance, dass sie es trägt. Zum Glück war das bei den Viking Expower Mid GTX 2V Schuhen anders. Nette Optik: Check! Das erste Kennenlernen war positiv. Zudem war sie sofort begeistert von den Klettverschlüssen: „Die kann ich baby allein anziehen!“.

Und tatsächlich – morgens geht es zügig mit dem Anziehen und ohne lange Diskussionen am Türrahmen. Der Schuh ist leicht und bequem. Beim Rennen über nasse Wiesen oder durch kleine Matschpfützen überzeugt er voll und ganz: Kein „Gepatsche“ wie bei Gummistiefeln, und die Füße bleiben zuverlässig trocken. Lana fand die Optik auch ziemlich gut – nur ein bisschen Glitzer hätte noch sein können.

Für uns Erwachsene ist der Expower Mid GTX 2V einfach top: robust, hochwertig verarbeitet und praktisch. Aber die Kids lieben ihn vor allem, weil er sie beim Spielen nicht ausbremst. Wichtig: auf die richtige Größe achten! Im Vergleich zu andere Marken fallen die Viking Schuhe unserer Erfahrung nach eher klein aus. Gerade in der Übergangszeit, wenn dickere Socken getragen werden, empfehlen wir daher, lieber eine Nummer größer zu wählen.

Die Details zum Viking Expower Mid GTX 2V:

Besonderheiten: wasserdichte PFAS-freie GORE-TEX® Membran

Obermaterial: Synthetik + Textil

Laufsohle: Ultimate Grip Concept

Größen: EU 22 – 35

Farben: 7 Farben (darunter Pink, Blau und Gelb sowie neutrales Schwarz)

Preis: 115,- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Viking Veme Reflex Mid GTX 2V

Der Viking Veme Reflex Mid GTX ist so etwas wie der Klassiker unter den wasserdichten Kinderschuhen. Mit seinem stabilen, mittelhohen Obermaterial, der GORE-TEX-Membran und reflektierenden Oberflächen soll er ideal für wechselhafte Tage sein.

Die doppelten Klettverschlüsse machen das Anziehen kinderleicht – ganz ohne elterliche Hilfe. Die Naturkautschuksohle verspricht hervorragenden Grip, während die EVA-Zwischensohle für angenehme Dämpfung sorgen soll.

Das af-Testurteil von Julian und Vroni: Mit Recht ein beliebter Klassiker

Julian war sofort Feuer und Flamme für die Veme Mid GTX: Kaum angezogen, wollte er sie gar nicht mehr ausziehen. Besonders praktisch sind die doppelten Klettverschlüsse – so kann er jetzt selbst entscheiden, wann er raus in die Pfützen will, und schafft es völlig alleine. Bei einem Dreijährigen in der Autonomiephase ein wirklicher Pluspunkt.

Die Schuhe fühlen sich leicht an, sitzen super bequem und geben ihm genug Halt, selbst bei kleinen Kletterpartien oder rutschigen Wegen. Wasser? Kein Problem – jede Pfütze wurde ausprobiert, und die Füße blieben konsequent trocken. Ein kleiner Tipp: Wie beim Veme Mid GTX 2V sollte man auch bei diesem Modell lieber eine Nummer größer wählen, dann passen auch dickere Socken bequem mit rein. Alles in allem ein echter Lieblingsschuh, der Julian den ganzen Tag begleiten könnte – und das tut er auch gerne.

Die Details zum Viking Veme Reflex Mid GTX 2V:

Besonderheiten: Klettverschluss, maschinenwaschbar bei 30°C, wasserdichte PFAS-freie GORE-TEX® Membran

Obermaterial: Synthetik + Textil (60% der Materialien mit Recycling-Werkstoffen, alle vegan zertifiziert)

Laufsohle: stoßdämpfende, leichte EVA-Zwischensohle mit Naturkautschuk-Laufsohle

Farben: 7 Farben (darunter Pink, Blau und Gelb sowie neutrales Schwarz)

Größe: EU 22 – 35

Preis: 105,- Euro (UVP)

Gesamtfazit -Viking Kinderstiefel: Qualität, die sich lohnt!

Die Viking Kinderschuhe haben uns rundum überzeugt. Beide Modelle punkten mit erstklassiger Verarbeitung, durchdachten Details und echter Alltagstauglichkeit. Klar, mit rund 100 Euro sind sie kein Schnäppchen – dafür bekommt man aber langlebige Kinderschuhe, die sich auch nach vielen Einsätzen im Regen, auf matschigen Wegen und bei Bergabenteuern nicht allzu schnell abnutzen.

Unsere Testkinder hatten beim Tragen viel Freude, und die Kombination aus Komfort, leichter Bauweise und zuverlässiger Wasserdichtigkeit macht beide Modelle zu idealen Schuhen für die Übergangszeit. Wer auf der Suche nach hochwertigen und vor allem wasserdichten Kinderschuhen mit GORE-TEX® Membrane ist, kann hier bedenkenlos zugreifen. Kurz gesagt: Trockene Füße, glückliche Kinder – und happy Eltern, die wissen: Diese Investition lohnt sich wirklich!

+ sehr gute Verarbeitung und hohe Qualität

+ bequeme Passform

+ praktischer Klettverschluss

+ clevere Details wie reflektierende Elemente

+ zeitlose Designs

– fallen eher klein aus

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.