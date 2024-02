Die Craft PRO Trail 2-in-1 Shorts wurden für Trailrunning-Touren auf höchstem Niveau entwickelt. Die professionelle Laufshorts besteht aus einem 4-Wege-Stretch-Obermaterial aus recyceltem Polyester und einer enganliegenden Innenhose aus Polyamid-Jersey, die innen mit Silikonprints versehen sind.

Die Pro Trail 2in1 Shorts sollen genau die richtige Wahl für Läufe an besonders heißen Tagen sein. Dafür schmiegt sich die Tight wie wie eine zweite Haut an, damit man sich keinen Wolf läuft. Für die nötige Bewegungsfreiheit, ist das Material flexibel dehnbar und fühlt sich locker-luftig an. Ein breiter Bund verringert Druckstellen.

Darüber hinaus ist der Bund mit mehreren Tragetaschen und Schlaufen ausgestattet, um Energieriegel oder Gels am Körper mittragen zu können. Hierzu zählen eine Meshnetztasche auf der rechten Seite, eine kleine Reißverschlusstasche auf der linken Seite sowie Trageschlaufen sowie drei Staufächer hinten am Bund für Energiegel. Last but not least ist die Innenhose am rechten Bein mit einer praktischen Handytasche ausgestattet, um das Smartphone sicher und enganliegend mitführen zu können.