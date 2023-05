Mehrtägige Bike-Touren wie eine Transalp sind die ultimative Herausforderung für alle Radfreaks. Damit die Tour nicht zur Tortur wird, braucht es neben viel Durchhaltevermögen und jeder Menge „Sitzfleisch“ vor allem eins: exzellentes Equipment. Ein durchdachter und bequemer Rucksack, der einem – im wahrsten Sinne des Wortes – etwas Last von den Schultern nimmt, darf da nicht fehlen. Mit dem Evoc Explorer Pro liefert der Münchner Hersteller eines der wenigen Modelle auf dem Markt, die speziell für einen Mehrtages-Trip konstruiert sind.

Mit 26 bzw. 30 Litern fasst der Evoc Explorer Pro deutlich mehr Gepäck als die meisten klassischen Bike-Rucksäcke. Dank körpernaher Passform und perfekter Lastenverteilung soll er aber dennoch kein Klotz auf dem Rücken sein, der die Bike-Action trübt. Ob der Evoc Explorer Pro dieses Versprechen wohl halten kann? Wir haben es getestet und den Rucksack auf unsere sechstägige Radtour mit Kindern und Anhängern von Flensburg nach Lübeck genommen.

Evoc Explorer Pro: Vielseitiger MTB-Tourenrucksack mit jeder Menge Stauraum

Der Evoc Explorer Pro verspricht mit jeder Menge Platz und cleverem Taschenmanagement der perfekte Begleiter für mehrtägige Radtouren zu sein. Der körpernahe Sitz soll das Gewicht über eine möglichst große Fläche auf die Hüften verteilen. Dadurch bleibt der Rucksack auch bei größter Action sicher und stabil auf Position. Das durchdachte Air Flow Contact Rückensystem garantiert dabei laut Hersteller optimalen Tragekomfort mit ausgezeichneter Belüftung selbst bei hoher Belastung.

Der Bike-Rucksack verfügt über viele verschiedene Taschen und Fächer, um das Gepäck gut zu organisieren und alles Wichtige schnell griffbereit zu haben. So ist das geräumige Hauptfach komplett aufklappbar für einfaches Packen und den optimalen Überblick. Dank einem integrierten Rollboden lässt es sich im Volumen anpassen beziehungsweise unterteilen, um beispielsweise dreckige oder nasse Bekleidung separat zu verstauen.

An der Front befinden sich zwei zusätzliche Taschen für Werkzeug, Smartphone, Sonnenbrille und Co. Die großen Hüfttaschen bieten schnellen Zugriff auf wichtige Dinge ohne den Rucksack abnehmen zu müssen. Nicht fehlen dürfen außerdem ein separates Fach für die Trinkblase, eine Helmhalterung sowie eine integrierte Regenhülle. Als besonderes Extra wird ein farblich passender Kulturbeutel mitgeliefert, der aber auch abgenommen werden kann, wenn man ihn nicht nutzt.

Erhältlich ist der Rucksack in zwei Varianten mit einem Volumen von jeweils 26 oder 30 Litern und in je drei verschiedenen Farben. Die 30 Liter Variante wird für eine Rückenlänge zwischen 44 – 56 cm empfohlen, die Variante mit 26 Litern für 38 – 43 cm. Für die meisten Damen dürfte demnach die Version mit 26 Litern geeigneter sein.

Das af-Testurteil von Vroni: Bequemer Sitz, kompaktes Design und intelligente Aufteilung – so läuft’s (fast) von allein.

Wer schon einmal mehrere Tage hintereinander im Sattel gesessen ist, der weiß: Ein guter Bike-Rucksack ist ein absolutes Must-Have. Schließlich hat man schon genug andere Wehwehchen, um die man sich kümmern muss. Da sollte einem wenigstens der Rucksack „den Rücken freihalten“. Diese Aufgabe meistert der Evoc Explorer Pro mit Bravour und er ist mir während unserer Reise daher wirklich sehr ans Herz gewachsen. Schade, dass wir den Explorer bei unserer Transalp vor zwei Jahren mit Kind und Anhänger noch nicht hatten.

Der Rucksack überzeugt mit seinem cleveren Taschenmanagement, das unterwegs für perfekte Organisation und Ordnung sorgt. Sämtliche Habseligkeiten finden ihr vorgesehenes Plätzchen. Da alle Taschen weit geöffnet werden können, hat man schnell das in der Hand, wonach man gerade sucht. Trotz der zahlreichen Fächer und Taschen ist der Evoc Explorer Pro aber alles andere als überladen. Dafür umso kompakter im Design.

Sein Fassungsvermögen sieht man ihm auf den ersten Blick gar nicht an und die Entwickler:innen haben wirklich an alles gedacht, was sich das Radfahrer:innenherz wünscht – von geräumigen und leicht zugänglichen Hüfttaschen über ein teilbares Hauptfach hin zur Helmhalterung und der Regenhülle. Apropos Regenhülle: Auch wenn es nur ein kleines Extra ist, so verdient diese doch besonderes Lob: Endlich schafft es mal ein Hersteller, dass auch die Taschen des Hüftgurts geschützt sind und nicht nur das Hauptfach. Dafür beide Daumen hoch! Generell ist der Evoc Explorer Pro hervorragend verarbeitet und durch die hohe Qualität seinen durchaus stolzen Preis von 200.- Euro absolut wert.

Der Bike-Rucksack ist gut gepolstert und trägt sich sehr bequem. Er sitzt sicher und stabil. Nichts wackelt oder verrutscht und der Hüftgurt schmiegt sich hervorragend an ohne einzuengen. Leider geht der Tragekomfort aber etwas zu Lasten der Belüftung und des Gewichts. Durch die große Auflagefläche wird es bei schweißtreibenden Antritten doch etwas warm und mit knapp 1,3 bzw. 1,4 kg gehört der Rucksack auch nicht unbedingt zu den absoluten Leichtgewichten. Aber alles geht halt einfach nicht. Für mich ist der Tragekomfort in diesem Fall einfach wichtiger. Auch wenn ich dadurch ein Shirt weniger einpacken kann.

Da wären wir auch schon beim nächsten Punkt: Meiner Erfahrung nach beim Beladen etwas Vorsicht geboten. Die vielen Fächer laden dazu ein, eher mehr mitzunehmen als man tatsächlich braucht. Stopft man das Hauptfach zu voll, so kann der Rucksack im unteren Rücken schnell mal drücken. Daher einmal mehr der Tipp: Minimalismus ist der Schlüssel zum Erfolg! Auch wenn ihr viel Platz habt, stellt jedes Teil auf den Prüfstand und fragt euch, ob ihr es wirklich braucht. Denn mit einem schweren und vollgestopften Bike-Rucksack kann man einfach nicht bequem radeln. Egal wie gut der Rucksack am Ende auch ist.

Gesamtfazit: Die Vor- und Nachteile im Überblick

Prädikat: Transalp-tauglich! Mit dem Evoc Explorer Pro liefern die Münchner einen sehr bequemen und stabilen Fahrradrucksack für mehrtägige Radltouren, der durch perfekte Organisation überzeugt und bis ins kleinste Detail durchdacht ist.

+ cleveres Taschenmanagement

+ bequemer und sicherer Sitz

+ kompaktes Design

+ robustes Material

+ Regenhülle deckt auch Hüfttaschen ab

+ Durchdachte Details und Extras

– etwas schwerer als vergleichbare Modelle

– Belüftung aufgrund hoher Auflagefläche nicht optimal

– drückt bei zu voller Beladung im unteren Rücken

Details und technische Infos:

Besonderheiten: Airflow Contact System, Bodenfach mit RV, großes Hauptfach mit Reißverschluss, Hauptfach über Rollverschluss von Bodenfach trennbar, Helmhalterung, separater Kulturbeutel inklusive, integrierte Regenhülle, kleine Mesh-RV-Tasche im Hauptfach, kleines gepolstertes RV-Fach oben inklusive 2 Mesh-Einschubfächer innen, Schlauchdurchführung für Trinksystem, Schlüsselhalter, seitliche Kompressionsriemen, stretchiger AIRO FLEX Hüftgurt mit Klett und Clip, Werkzeugfach vorne mit RV und durchdachter Fächeraufteilung, zwei Reißverschlusstaschen auf den Hüftflügeln, höhenverstellbarer Brustgurt mit Signalpfeife

Material: 50 % Polyester / 50 % Nylon, wasserabweisend

Volumen: 26 Liter / 30 Liter

Rückenlänge: Explorer 26 empfohlen für 38–43 cm / Explorer Pro 30 für 44–56 cm

Maße: 19x27x48cm (Explorer 26) / 19x27x53cm (Explorer 30)

Farben: Carbon Grey-Dusty Pink, Gold, Black (Explorer 26) / Gold-Carbon Grey, Black, Silver-Carbon-Grey (Explorer 30)

Gewicht: 1250 g (Explorer 26) / 1350 g (Explorer 30)

Preis: 200,- Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.