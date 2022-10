Es muss nicht immer ein schwerer Wanderstiefel sein, manchmal reicht auch einfach ein aus Suedeleder gefertigter Allrounder, mit dem man zumindest einfache Bergtouren und ausgedehnte Wandertouren meistern kann. Wer in diesem Fall aber dennoch lieber zum klassischen Bergstiefel-Look greift anstatt zu einem multifunktionalen Modell aus Kunstfaser-Material, sollte mal einen Blick in das Sortiment von Garmont werfen. Beim italienischen Schuhspezialisten finden sich zahlreiche Beispiele dafür, wie sich klassicher Look und modernste Technologien in einem sportlichen modernen Gesamtkonzept vereinen lassen. Wir haben für euch sowohl die Damen-Version als auch das Herren-Modell des neuen Garmont Groove Mid G-DRY getestet und waren mit dem halbhoch geschnittenen Trekkingstiefel auf Wandertour.

Im Jahr 1964 gegründet, zählt Garmont inzwischen zu einer der führenden Performance-Schuhmarken für Bergsteiger, Wanderer und andere Outdoor-Sportler. Mit Sitz in Treviso (Italien) vertreibt die Traditionsschusterei ihre Produkte in über 40 Länder weltweit. Dabei entwickelt Garmont innovative Berg- und Wanderschuhe mit eigens entwickelten Technologien für Menschen, die das aktive Leben lieben. Der Slogan #StayWild verkörpert dabei die Philosophie der Schuhmarke und inspiriert Outdoor-Enthusiasten in aller Welt, die gedanklichen Grenzen des Alltags hinter sich zu lassen. Denn niemand muss außergewöhnlich sein, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Weitere Infos gibt’s auf der offiziellen Website.

Seit Frühjahr 2022 ist der neue GROOVE MID G-DRY im Sortiment der italienischen Outdoorschuhmarke zu finden, der als mutlifunktionaler Allrounder für Damen und Herren eine einzigartige Kombination aus Vielseitigkeit, Funktionalität, Komfort und Schutz bieten soll. Bei der Entwicklung des Mid-Cut-Modells standen vor allem Outdoor-Enthusiasten, Freizeitabenteurer und aktive, lebenslustige Menschen im Fokus, die bei jedem Schritt ein sicheres, komfortables und grooviges Gehgefühl genießen wollen – sei es nun in den Bergen oder in der Stadt. Damit soll der Garmont Groove Mid G-Dry ein überaus vielseitiger Outdoorschuh sein, der du sowohl bei asgedehnte Spaziergängen und entspannten Wanderungen, aber auch bei der ein oder anderen Trekking-Reise zum Einsatz kommen kann.

Gefertigt wird der Wanderschuh aus einem 1,6 Millimeter dicken Veloursleder als Obermaterial, das dank einer innovativen G-Dry-Membran optimal vor Wasser und Wind schützen und zugleich eine gute Atmungsaktivität gewährleisten soll. Ergänzt wird dieses Konzept durch das exklusive A.C.E.-Systems (Active Confidence Enhancer), welches aus einer EVA-Zwischensohle mit doppelter Dichte und einer leichten FrameFlex Lite Einlegesohle für bessere Stabilität, einem Heel Lock System für perfekten Fersenhalt sowie einer griffigen GTF Opale Garmont Profillaufsohle aus Gummi besteht. Ausgestattet mit einer 360-Grad-Traktion ist das Profil die Laufsohle dabei so konzipiert, dass der Wanderschuh auch auf Gras, Schotter und unbefestigten Wegen über ausreichend Druck und Griffigkeit verfügt. Ein spezieller, in das Fußgewölbe eingearbeiteter Schaft stützt den Fuß zudem gleichmäßig und reduziert die Belastung auf langen Touren.

Dadurch soll der Fuß optimal geführt und ein leichtes Abrollen sichergestellt werden, um einen möglichst hohen Gehkomfort und maximale Sicherheit bei jedem Schritt zu gewährleisten. Während der Fersenbereich deutlich fester ist und mehr Unterstützung liefert, ist das Fußbett spürbar weicher und ermöglicht dank seiner ausgeprägten Dämpfung ein Plus an Tragekomfort. Zugleich umschließt die Heel-Lock-Technologie die Ferse optimal und reduziert die Bewegung im Schuh, um effektiv die Entstehung von Blasen zu verhindern. Ergänzt wird dieses Konstrukt durch eine nahtlose TPU-Fersenkappe sowie eine Zehenkappe aus Gummi, die dem Fuß nicht nur zusätzlichen Halt bieten, sondern auch vor spitzen Steinen, scharfkantigen Elementen oder Wurzeln schützen. Dank des atmungsaktiven Leders, dem hochgezogenem Schaft und der bis zur Zehenspitze reichenden Schnürung sitzt der Fuß demnach nicht nur angenehm komfortable, sondern auch besonders sicher und fest im Schuh.

Das af-Testurteil von Kathrin und Veit: mutlifunktionaler Outdoorschuh mit komfortabler Passform und optimaler Fußklima-Regulierung für die kleinen Fluchten aus dem Alltag

Inzwischen haben wir so einige Schuhmarken durch die Gegend getragen. Sei es bei einer Hochtour, bei normalen Wanderungen oder in felsigem Gelände. Dabei kamen meist Modelle bekannter Schuhmarken wie bspw. La Sportiva, LOWA, Hanwag oder Salewa und Co. zum Einsatz. Unabhängig davon ob nun Zustiegsschuh, Multifunktionsschuh oder steigeisenfester Bergstiefel, bisher hatten wir Garmont irgendwie nicht wirklich auf dem Schirm. Dabei spielt die italienische Traditionsschusterei in der Liga der Schuhhersteller ganz oben mit. Den besten Beweis dafür tritt der bequeme Wanderschuh Groove Mid G-DRY an, den wir zum Einstieg in die Welt der Garmont Modelle bei diversen Touren quer durch den Chiemgau getragen haben.

Bereits beim ersten Hineinschlüpfen wird deutlich: super Verarbeitung, top Material-Qualität und im Schuh selbst überraschend viel Platz für recht breite Füße. Für Menschen mit eher schmalen Füßen können wir den Groove Mid G-DRY eher nicht empfehlen. Das zeigt sich allein hinsichtlich der Größe, die man beim Midcut-Wanderschuh eine Nummern kleiner wählen sollte. Für gewöhnlich trage ich eine EU 44 und selbst bei der EU 43 habe ich noch asureichend Platz. Das Fußbett fällt kuschelweich aus, ohne dabei allzu schwammig zu wirken und dem Fuß zu viel Raum zu lassen. Zudem umschließt der Oberschuh den gesamten Fuß auf sehr angenehme Weise, wodurch man das Gefühl bekommt, in „Hauspatschen“ am Berg unterwegs zu sein.

Allerdings gibt der Wanderschuh dennoch ausreichend Führung, damit man in schwierigem Gelände nicht ins Schwimmen gerät. Der Schaft gibt in Kombination mit der weit nach vorn gezogenen Schnürung, dem Heel Locker und der ergonomisch geformten Schuhzunge ausreichend Halt und Stabilität, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Hinzukommend richtet sich die Schnürung an der natürlichen Form der Füße aus, wodurch sich nicht nur die Passform der halbhohen Wanderschuhe perfekt an die individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Auch der Tragekomfort wird dadurch maßgeblich erhöht.

Hierzu trägt zudem das weiche Suedeleder bei, das dank einer stark wasserabweisende G-Dry Konstruktion selbst bei ordrntlich Schmuddelwetter optimalen Schutz bietet. Inwiefern das Material auch auf Dauer und bei langanhaltendem Dauerregen dicht hält, können wir leider nicht beurteilen. ZUmindets bei unseren Bergtouren mit Nieselwetter oder klammfeuchtem Herbstwetter ist kein Tröpfchen Wasser eingetreten. Demgegenüber sorgt das natürliche Material dafür, dass beim Fußklima alles stimmt und man selbst an wärmeren Tagen keine qualmenden Socken befürchten muss. Bleibt noch die Laufsohle, die ausreichend profiliert und an der Schuhspitze leicht nach oben gezogen ist. Womit der Schuh nicht nur optimalen Grip in jedem Gelände bieten kann. Auch die Zehen sind optimal geschützt, weil zusätzliche TPU-Verstärkungen das weiche Material von scharfkantigen oder spitzen Steinen fernhält.

Kritikpunkte konnten wir eigentlich kaum welche feststellen. Uns ist der Groove Mid G-DRY als Modell grundsätzlich etwas zu weich und fast schon zu bequem. Denn dadurch lassen sich technischere Passagen nur bedingt gut meistern, weil das Gefühl zum Untergrund einfach etwas verloren geht und man damit weniger gut antreten kann. Dafür überzeugt der Wanderschuh voll und ganz auf der Langtrecke. So dürften vor allem Trekking-Reisende oder Jakobsweg-Pilgerer ihre wahre Freude an dem Midcut-Modell haben. Einzig die Zunge stört uns ein wenig, da sie bei enger Schnürung etwas Falten wirft und unter Umständen etwas einschneidet bzw. unangenehm am Schaft drückt.

Gesamtfazit zum Garmont Groove Mid G-DRY – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Der Groove Mid G-DRY von Garmont ist ein klassischer Trekking- bzw. Wanderschuh, der sowohl auf Tour als auch im Alltag zum Einsatz kommen kann. Dank seines dezenten, aber sportlichen Designs fällt der Trekkingschuh nämlich kaum auf und ist dank der hauseigenen Membrane bei jedem Wetter einsatzbereit. Die perfekte Wahl für Gelegenheitswanderer, Freizeitmenschen und all jene, die bei miesem Wetter generell lieber auf Nummer sicher gehen wollen.

+ superbequeme Passform

+ jede Menge Platz für breitere Füße

+ sehr gute Regulierung des Fußklimas

+ optimales Abrollverhalten

+ verhältnismäßig leicht

– recht weit geschnittener Schaft

– relativ weiche Sohle

Die Details:

Besonderheiten: stark wasserabweisende G-Dry Konstruktion, seitliche TPU Verstärkungen

Material: 1.6mm dickes Suedeleder, Gummi, Polyurethan, EVA, Polyester

Farben: Schwarz/Rot, Taupe/Gelb, Beige

Sprengung: 10 mm (bei 5mm Stollentiefe)

Sohle: A.C.E. System mit EVA bi-density Zwischensohle, GTF™ OPALE-Gummilaufsohle

Gewicht: ca. 934 Gramm (pro Paar bei Mustergröße EU 42)

Größen: EU 35 – 48

Preis: 139,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.