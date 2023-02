Heute Skitour, morgen Freeriden und am Tag danach noch schnell ab auf die Piste: Mit Ski an den Füßen wird es im Winter garantiert nicht langweilig. Aber benötigt man für die unterschiedlichen Spielarten des Skisports auch jedes Mal andere Funktionsklamotten? Wenn es nach Helly Hansen geht, lautet die Antwort ganz klar: Nein! Mit der Aurora Infinity Shell Skijacke und dazu passender Skihose präsentieren die Norweger eine leichte und vielseitige Kombi für jeden Skitag. Egal ob Powderqueen, Skitourenlady oder Pistenbunny – das Helly Hansen Aurora Infinity Shell Ski Outfit macht in jedem Einsatzgebiet eine gute Figur und verspricht optimalen Schutz vor Wind und Wetter.

Und das Beste daran: Dank der innovativen Helly Hansen LIFA INFINITY Technologie soll die Outdoorbekleidung komplett ohne schädliche Chemikalien funktionieren und mit ihrem hohem Recycling-Anteil obendrein auch noch die Umwelt schonen. Zu schön um wahr zu sein? Wir haben den Test gemacht und die Helly Hansen Aurora Infinity Shell Ski Jacket und Pants mit in den Schnee genommen.

Helly Hansen Aurora Infinity Shell Ski Jacket: 3-lagige Skijacke mit innovativem Wetterschutz

Die beliebte 3-lagige Hardshell ist laut der Norweger wie gemacht für den Pulverschnee. Sorgt die Helly Hansen Aurora Shell Jacke doch für maximalen Wetterschutz und perfekte Kombinationsmöglichkeiten an Freeride- und Backcountry-Tagen. Sie verfügt über die innovative wasserdichte, atmungsaktive und umweltfreundliche LIFA INFINITY Technologie – eine verantwortungsvolle und dauerhaft hydrophobe Membran ohne den Einsatz von Chemikalien. Sie besteht aus einem zu 46% recycelten Obermaterial mit einer PFC-freien, wasserabweisenden (DWR) Behandlung für optimalen Schutz vor Regen, Schnee und eindringender Feuchtigkeit.

Die Aurora Jacke ist sportlich und locker geschnitten. So können Skifahrerinnen an kalten Tagen problemlos eine zusätzliche Wärmeschicht tragen und haben dennoch ausreichend Bewegungsfreiheit. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören u.a. Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen, ein Schneefang, Skipass-Tasche, RECCO-Transponder sowie eine helmkompatible Kapuze. Ein besonderer Clou der Entwickler: An der Brust ist eine PrimaLoft Aerogel Tasche eingearbeitet. Diese soll das Handy vor Kälte schützen und so für eine längere Akkulaufzeit sorgen.

Das af-Testurteil von Vroni: Hier stimmen Optik und Funktion – Daumen hoch!

Die Helly Hansen Aurora Infinity Ski Shell ist eine exzellente Wahl für alle Skifahrerinnen, die sich nicht fünf verschiedene Jacken in den Schrank hängen wollen und viel Wert auf Nachhaltigkeit sowie Qualität legen. Ein umweltfreundlicher Allrounder wie er im Buche steht.

Die PFC-freie Jacke schützt zuverlässig vor Wind und Wetter und ist dabei sehr atmungsaktiv, damit man im Aufstieg zur perfekten Line nicht überhitzt. Von der etwas starren Haptik der ersten Generation LIFA INFINITY Technologie ist hier nichts mehr zu spüren. Die Jacke trägt sich sehr angenehm, raschelt nicht und bietet mit ihrem lockeren Schnitt optimale Bewegungsfreiheit. Die Optik ist schlicht, aber dank der coolen Farben der aktuellen Kollektion dennoch nicht langweilig.

Testbericht Helly Hansen Aurora Infinity Shell: Die helmtaugliche Kapuze besitzt einen auffälligen Singalrand (© airfreshing.com) Testbericht Helly Hansen Aurora Infinity Shell: Der Schneefang sitzt einfach perfekt (© airfreshing.com) Testbericht Helly Hansen Aurora Infinity Shell: Eine Tasche für den Skipass darf natürlich nicht fehlen (© airfreshing.com)

Bei den Details merkt man einfach, dass die Produktentwickler von Helly Hansen genau wissen, was sie tun: Der Schneefang sitzt perfekt und engt nicht ein, ist aber auch nicht zu locker. Die Reißverschlüsse lassen sich auch mit dickeren Handschuhen gut öffnen und die PrimaLoft Aerogel Tasche ist ein nettes, praktisches Extra, um das Handy „warm“ zu halten. Einzig der etwas lapprige „Signalrand“ der Kapuze ist nicht so ganz nach meinem Geschmack – auch wenn mir die Funktion durchaus einleuchtet.

Die Details:

Besonderheiten: RECCO® Transponder, PFC-frei, Schneefang, PrimaLoft® Aerogel Tasche, Belüftungs-RV unter den Armen, Fach für Skipass, helmkompatible Kapuze, Jacke kann mit Hose verbunden werden

Material: LIFA® INFINITY PRO™, 100 % Polyester (davon 54 % recycelt)

Größen: XS – XL

Farben: Jade, Amethyst, Sweet Lime

Gewicht: 672 g

Preis: 550,- Euro (UVP)

Helly Hansen Aurora Infinity Shell Ski Pant: Leichte, wasserdichte Skihose ohne PFC

Die Helly Hansen Aurora Infinity Ski Shell Pant ist eine leichte, leistungsstarke und vielseitige Skihose für jeden Tag im Schnee. Inspiriert von den Freeridern hält sie bei großen Bergabenteuern angenehm warm und trocken und ist dabei sehr strapazierfähig. Die Aurora Shell Ski Hose ist locker geschnitten, um maximale Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Sie kann an kälteren Tagen über eine Skiunterhose oder im Frühjahr auch allein getragen werden – perfekt für Freeriding- und Skitouren oder einfach nur das örtliche Skigebiet.

Ebenso wie bei der Jacke setzt Helly Hansen auch bei der Aurora Pant auf die umweltfreundlichen LIFA INFINITY PRO Technologie, die wasserdicht und atmungsaktiv ist. Sie besteht aus einem zu 50% recycelten Obermaterial mit einer PFC-freien, wasserabweisenden (DWR) Behandlung für dauerhaften Wetterschutz ganz ohne Chemie. Zu den wichtigen skispezifischen Merkmalen zählen ein RECCO Transponder, angebrachte Stretch-Stiefelgamaschen, verstärkte Abschlüsse an den Hosenbeinen und Ausrüstungstaschen mit Bakenschlaufe.

Das af-Testurteil von Vroni: Locker geschnitten und funktional, perfekt zum Freeriden

Die Aurora Infinity Ski Shell Hose ist die perfekte Ergänzung zur Aurora Jacke – optisch wie funktional. Sowohl auf der Skipiste als auch im Backcountry weiß sie zu überzeugen und schützt zuverlässig vor Wind und Wetter. Das Material trägt sich auch ohne Skiunterhose durchaus angenehm. Dank der hohen Atmungsaktivität der LIFA INFINITY PRO Technologie ist die Hose bergauf ein sehr angenehmer Gefährte. Bei besonders schweißtreibenden Anstiegen sorgen die Belüftungsreißverschlüsse für zusätzliche Abkühlung.

Auch bei den Details haben die Entwickler alles im Blick: Die verstärkten Beinenden sorgen für zusätzliche Robustheit und in den aufgesetzten Taschen lassen sich Kleinigkeiten wie Geld oder Taschentücher optimal verstauen.

Testbericht Helly Hansen Aurora Infinity Shell: Für fordernde Anstiege gibt es Belüftungsreißverschlüsse (© airfreshing.com) Testbericht Helly Hansen Aurora Infinity Shell: Kantenschutz für das Plus an Robustheit(© airfreshing.com) Testbericht Helly Hansen Aurora Infinity Shell: Jacke und Hose sind mit RECCO System ausgestattet für das Plus an Sicherheit (© airfreshing.com)

Für ausgedehnte Skitouren mit 1.000 Höhenmetern und mehr oder Skihochtouren ist mir der Schnitt allerdings ein wenig zu baggy. Hier mag ich es lieber etwas enger und alpiner – vor allem, wenn Steigeisen zum Einsatz kommen. Daher ist die Aurora Pant für mich mehr Freeride- als Skitourenhose ist. Aber wie so oft ist das einfach eine Frage des persönlichen Geschmacks und keine Kritik an der Funktionalität.

Die Details:

Besonderheiten: RECCO® Transponder, PFC-frei, Stretch-Stiefelgamaschen, verstärkte Beinenden, verschweißte Nähte, Doppelte Einschubtaschen, Cargo- und Gesäßtasche, wasserfeste YKK®-Reißverschlüsse

Material: LIFA® INFINITY PRO™, 100 % Polyester (davon 54 % recycelt)

Größen: XS – XL

Farben: Crushed Gra, Storm, Dusty Syrin, Darkest Spr

Gewicht: 551 g

Preis: 450,- Euro (UVP)

Das Gesamtfazit zur Helly Hansen Aurora Infinity Shell Ski Kombi – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Ein Outfit – alle Möglichkeiten: Die Helly Hansen Aurora Infinity Shell Ski-Kombi ist ein lässiger und stylischer Allrounder für Skifahrerinnen, die sowohl im Skigebiet als auch im Backcountry oder auf Skitour unterwegs sind. Sie bietet optimalen Wetterschutz und ist gleichzeitig sehr atmungsaktiv – und das ganz ohne Chemie. Clevere Details runden das stimmige Gesamtkonzept optimal ab.

+ wasserdicht

+ atmungsaktiv

+ geringes Gewicht

+ recycelte Materialien

+ PFC-frei

+ durchdachte Details

– Größe typisch skandinavisch etwas größer

– Schnitt fällt recht „baggy“ aus

– relativ hoher Preis

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.