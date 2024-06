So langsam zieht sich der Schnee aus den Bergen zurück, der Frühling schraubt die Temperaturen nach oben und der Sommer sorgt an einzelnen Tagen bereits für schweißtreibende Bedingungen. Zeit für die ersten Wandertouren in luftigeren Höhen. Doch was soll man anziehen, wenn das Wetter noch nicht zun 100% mitspielt oder man schlichtweg nicht einschätzen kann, ob Sonne, Wind oder Regen zu erwarten sind.

Idealerweise zieht man dann mit funktionaler Outdoornbekleidung los, die für alle Fälle gewappnet und leicht ist und für eine optimale Regulierung des Körperklimas sorgt. So wie die verschiedenen Teile aus der neuen Sommerkollektion von Helly Hansen, aus der wir neben dem Helly Hansen Maridalen Fleece Pullover auch die Helly Hansen Vika Tur Shorts und das Helly Hansen Verglas 2.5 Layer Fastpack Jacket für euch getestet haben.

Helly Hansen Maridalen Fleece Pullover – Kurzvorstellung:

Der Maridalen Fleece Pullover von Helly Hansen ist eine klassische Fleecejacke aus 100% Polyester im Retro-Design der 80er Jahre, die sowohl als Midlayer als auch als äußere Schicht zum Einsatz kommen kann. Mit dem modernen und sportlichen Look ergänzt der leichtgewichtige Pullover jedes Outfit optimal.

Abgesehen von der für die Jagd typischen Flecktarn-Optik setzen auch die Brusttasche mit Druckknopf und das aufgesetzte, gestickte Helly Hansen Logo visuelle Akzente. Der Stehkragen mit weich abgenähtem Rand und halblangem Vier-Knopf-Verschluss schmiegt sich zudem angenehm an den Halsbereich an und soll so für höchsten Tragekomfort sorgen.

Der elastische Saum sowie die elastishen Ärmelbündchen bieten ausreichend Spielraum für Bewegung. Dadurch bringt der Helly Hansen Maridalen Fleece Pullover alle Eigenschaften mit, die es für ein absolutes Lieblingsteil braucht – sei es für wilde Abenteuer draußen im Freien oder für das Alltagsleben in der Stadt.

Das aF-Fazit von Veit – die Vor und Nachteile im Überblick:

Der Helly Hansen Maridalen Fleece Pullover hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem absoluten Lieblingsteil von mir gemausert – sowohl draußen in der Natur als auch im Alltag. Warum? Weil die Fleecejacke wunderbar warm hält, sich angenehm tragen lässt und on top einfach megalässig ausschaut.

Zwar bin ich kein Fan von Schlupfpullovern, aber der leichte Midlayer ist dank des Druckknopfstegs schnell über den Kopf gezogen und besticht durch bequemen Tragekomfort. Einziges Manko sind die nicht ganz winddichten Eigenschaften des Polyester-Materials. Dennoch kommt der Fleecepullover auch an windigen Tagen am Gipfel zum Einsatz, indem einfach eine wetterfeste Hardshell drüberghezogen wird.

+ angenehme Passform und super Tragekomfort

+ coole Optik dank Retro-Design

+ leicht im Gewicht

+ hält wunderbar warm

+ hochwertige Verarbeitung

– Brusttasche zu klein für Smartphones

– bei höheren Temperaturen deutlich zu warm

– müffelt schnell

– nicht winddicht

Die Details zum Helly Hansen Maridalen Fleece Pullover:

Besonderheiten: Brusttasche mit Druckknopf, Vier-Knopf-Kragen

Material: 100% Polyester (Recycelt)

Größen: S-2XL

Gewicht: ca. 500 g (Gr. M)

Preis: 100,- Euro (UVP)

Helly Hansen Vika Tur Shorts – Kurzvorstellung:

Mit ihrem eng anliegenden Design bietet die Vika Tur Shorts von Helly Hansen einen stromlinienförmigen Look. Gleichzeitig verringert sie das Risiko, in unwegsamem Gelände hängenzubleiben. Die strapazierfähige, leichte und eng sitzende Wandershorts ist laut Hersteller damit der perfekte Begleiter für jedes Outdoorabenteuer. Das bluesign®-zertifizierte 2-Wege-Stretchmaterial in Kombination mit dem elastischen Saum und dem Zwickel im Schritt sorgen für hervorragende Flexibilität und optimale Bewegungsfreiheit.

Während das verstärkte Gesäß die Lebensdauer der kurzen Wanderhose verlängert und den Hintern vor Nässe oder Kälte schützen soll. Dank des PFC-freien, DWR-behandelten Materials ist die Wandershorts zudem leicht wasserabweisend und trocknet schnell. Die Shorts ist mit zwei offenen Einschubtaschen sowie einer Oberschenkeltasche mit Reißverschluss ausgestattet. Hinzu kommen noch ein gesticktes HH®-Logo und Gürtelschlaufen.

Das aF-Fazit von Veit – die Vor und Nachteile im Überblick:

Einmal in die Helly Hansen Vika Tur Shorts gestiegen, mag man sie har nicht mehr ausziehen. Beziehungsweise vergisst regelrecht, dass man eine kurze Hose trägt. Dank des leichten Gewichts und der enormen Bewegungsfreiheit liegt die Shortss an wie eine zweite Haut. Zwar für meinen Geschmack etwas zu kurz an den Beinen, aber dafür nicht zu eng und nicht zu weit.

Das stretchige Material überzeugt zudem durch eine hervorragende Regulierung des Körperklimas. An kühleren Tagen schützt es vor kaltem Wind und an wärmeren Tagen verhindert es ein allzu schnelles Schwitzen. Verstärkt am Hintern sorgt das leicht wasserabweisende Material zudem für perfekten Schutz, wodurch man sich auch mal kurz auf eine leicht feuchte Bank setzen kann. Und sollte die Shorts doch mal nass werden, trocknet diese in Windeseile.

Für den angenehmen Targekomfort sorgen auch die beiden Einschubtaschen, da ich auf Wandertouren gerne mal mit Händen in den Taschen durch die Landschaft schlendere. Eine Top-Shorts für sommerliche Touren, die durch ihre hervorragende Verarbeitung und super Qualität überzeugt.

+ angenehme Passform und bequemer Tragekomfort

+ perfektes Körperklima (auch an heißen Tagen)

+ hervorragende Bewegungsfreiheit

+ relativ leichtgewichtig

+ Hohe Qualität und Top-Verarbeitung

– recht kurze Beinlänge

Die Details zu den Helly Hansen Vika Tur Shorts:

Besonderheiten: 2 Einschubtaschen, 1 RV-Tasche auf dem Oberschenkel, Gürtelschlaufen und Zwei-Punkt-Druckknopfverschluss, DWR-Imprägnierung

Material: Shell: 96% Polyamide (Recycled), 4% Elastane – Shell 2: 47% Polyamide (Recycled), 41% Polyamide, 12% Elastane

Größen: S-2XL

Gewicht: ca. 290 g (Gr. M)

Preis: 85,- Euro (UVP)

Helly Hansen Verglas 2.5 Layer Fastpack Jacket – Kurzvorstellung:

Das Helly Hansen Verglas 2.5 Layer Fastpack Jacket ist eine extrem leichte 2,5-Lagen-Jacke für schnelle Bergabenteuer, bei dem jedes Gramm zählt. Klein verpackbar, passt die leichte Shelljacke in jeden noch so vollen Rucksack und dient bei unkalkulierbaren Wetterbedingungen als Backup für alle Fälle.

Mit einer Wassersäule von 20.000 Millimetern und rundum getapten Nähten soll das Verglas 2.5 Layer Fastpack Jacket dank HELLY TECH® Performance einen ultraleichten, wasserdichten und atmungsaktiven Wetterschutz bieten. Das bluesign® zertifizierte, PFC-freie und DWR-imprägnierte Material aus 2-Wege-Stretch und die vorgeformten Ärmel stehen für besonders guten Komfort und maximale Flexibilität auf Tour.

Ausgestattet mit einer elastischen Kapuze mit kleinem Schild, einem eng anliegenden elastischen Saum, durchgehendem YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und zwei seitlichen RV-Einschubtaschen mit atmunsaktivem Netzgewebe bietet die Regenjacke alles was es für Berg- und Wandertouren braucht.

Das aF-Fazit von Veit – die Vor und Nachteile im Überblick:

Das Helly Hansen Verglas 2.5 Layer Fastpack Jacket ist die optimale Notlösung für schnelle Bergtouren. Da man nie weiß, ob das Wetter umschlägt, sollte man ja immer ein Backup dabei haben. Und die Verglas ist die perfekte Option, wenn man nicht zu viel Gewicht mitschleppen, aber auf zuverlässigen Wetterschutz nicht verzichten will. Zusammengefaltet wiegt das gute Stück gerade mal so viel wie zwei Tafeln Schokolade und passt in jeden noch so vollen Rucksack.

Bei Bedarf und zum Schutz des Materials vor scharfen Gegenständen im Backpack lässt sich die Hardshell auch in einer der beiden RV-Einschubtaschen verstauen. Mit persönlich ist der Schnitt in Größe M etwas zu bauchig bzw. voluminös, aber das ist Geschmackssache. Ansonsten überzeugt das luftigleichte Material durch hervorragende Bewegungsfreiheit, eine angenehme Passform und windabbweisende Eigenschaften.

Hochatmungsaktiv wird das Körperklima selbst bei größerer Anstrengung gut reguliert. Lediglich die Kapuze sitzt etwas zu locker und lässt sich nicht über einen Gummizug festziehen. In Summe ist die Helly Hansen Verglas 2.5 Layer Fastpack Jacket aber die ideale Lösung für rundum perfekten Wetterschutz.

+ luftig-leichter Tragekomfort

+ optimale Regulierung des Körperklimas

+ extrem leichtgewichtig und klein verpackbar

+ exzellente Bewegungsfreiheit

+ Hohe Qualität und Top-Verarbeitung

– etwas zu volumig geschnitten

– Kapuze rutscht bei starkem Wind vom Kopf

– relativ teurer Anschaffungspreis

Die Details zu den Helly Hansen Vika Tur Shorts:

Besonderheiten: zwei Einschubtaschen, Kinnschutz, Kapuze mit Schild

Material: Shell: 100% Polyamide, Lining: 100% Polyester

Wassersäule / RET-Wert: 20.000mm / 15.000 g/m²/24h

Größen: S-2XL

Gewicht: ca. 210 g (Gr. M)

Preis: 230,- Euro (UVP)

Das Gesamtfazit zur Helly Hansen Sommerkollektion 2024

Auch für die Outdoorsaison 2024 liefert Helly Hansen wieder das perfekte Outfit. Funktional, bis ins Detail durchdacht und hervorragend verarbeitet, sind die verschiedenen Bekleidungsstücke die perfekten Begleiter für schnelle oder ausgedehnte Bergtouren. Von Kopf bis Fuß passt da einfach alles und man merkt, dass hier wieder einmal Profis am Werk waren. Wer also auf der Suche ist nach Outdoorklamotten, die langlebig sind, unaufgeregt gestaltet und mit hochwertigen Materialien daherkommen, wird m breiten Portfolio der Skandinavier definitiv fündig.

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.