Wenn das vielleicht einschneidendste Erlebnis im Leben eines Erwachsenen ansteht, schaut man sich als erstes nach einem geeigneten Kinderwagen um. Sportliche Eltern stoßen dabei schnell auf die Buggys und Fahrradanhänger von Thule. Doch bevor die Kleinen überhaupt soweit sind, um damit sicher und geschützt durch die Gegend geschoben werden zu können, müssen erst ein paar Monate vergehen. Denn anfangs ist der kleine Körper mitsamt seines Knochenbaus und dem im kleinen Köpfchen recht ungeschützten Gehirn viel zu empfindlich für Stöße oder innere Verletzungen. Dementsprechend braucht es für das heranwachsende Dingelchen eine adäquate Lösung in Form einer Babywanne oder eines Babykörbchen.

Natürlich könnte man jetzt beherzt zum klassischen Kinderwagen greifen. Wer aber auf Bewegung und Sport im weitesten Sinne nicht verzichten will, findet bspw. im Thule Urban Glide 2 oder Thule Glide 2 eine gelungene Outdoor-Alternative für den Nachwuchs. Doch bis es mit den Kinderbuggy-Modellen über Stock und Stein gehen kann, kommen Neugeborene zwischen 0 und 6 Monaten in den damit kompatblen Thule Urban Glide Bassinet. In Kombination mit dem Thule Stroller Footmuff und dem Thule Urban Glide Rain Cover das perfekte Nest für zukünftige Frischluft-Fans.

THULE Urban Glide Bassinet – zusammenklappbares Kinderkörbchen mit universellem Klicksystem zur Befestigung an verschiedenen Kinderwagengestellen

Das Thule Urban Glide Bassinet verwandelt das Buggy-Gestell der Modelle Thule Urban Glide 2 & Double sowie dem Thule Glide 2 zu einem vollwertigen Kinderwagen. Im Handumdrehen per praktischem Klicksystem befestigt, bietet die Babywanne im Handumdrehen eine horizontale Liegefläche für Kleinkinder von 0-6 Monaten. Besonders praktisch: Wird die Tragewanne einmal nicht gebraucht, kann sie über das praktische Klicksystem bequem und leise vom Buggy gelöst sowie über ein im Boden integriertes Zugsystem kompakt zusammengeklappt und flach verstaut werden. Über den im zurückklappbaren Verdeck integrierten Griff lässt es sich zudem an jeden Ort tragen. Das große Verdeck selbst lässt sich in drei verschiedenen Stufen einstellen.

Für die Befestigung des Babykörbchens am Buggy-Gestell des Thule Urban Glide 2 gibt es zwei Adapter, die über die seitliche Strebe geschoben und mit Hilfe einer dort vorhandenen Nase arretiert werden. Dann den großen Hebel zuklappen, bis dieser komplett einrastet. Nun kann das Thule Urban Glide Bassinet über das an der Babywanne befestigte Klicksystem von oben eingesteckt werden. Gelöst wird es durch das Anziehen des Druckhebels, wodurch sich das Klicksystem wieder vom Adapter löst und das Körbchen herausgehoben werden kann.

Hierfür muss ein seitlich platzierter Knopf gedrückt werden, der bei Erreichen der gewünschten Position sicher einrastet. Zudem verfügt das Verdeck über eine ausziehbare Sonnenblende mit integriertem UV-Schutz (LSF 50+). Dadurch spendet es den kleinen Passagieren zuverlässig Schatten und schützt den Nachwuchs zugleich vor Zugluft. Ausgestattet ist das Bassinet mit einer per Klettverschluss und elastischem Gummizug befestigten Abdeckung. Um das Innere zuverlässig vor Zugluft, Kälte und Sonnenstrahlen zu schützen, ist die „Winddecke“ am Kopfende mit einer erhöhten Kante versehen. Darüber hinaus sorgt die wasserfeste und bei Bedarf auch abwischbare Abdeckung dafür, dass die Wärme konstant in der Babywanne bleibt.

Damit der harte Holzboden der Babywanne komfortabler ausfällt und etwaige Stöße nicht direkt übertragen werden, ist sie innen mit einem weichen, neoprenartigen Material ausgekleidet. Dieses verfügt über eine belüftete Matratze und kann dank Gummizug und Klettverschluss ganz einfach herausgenommen und gewaschen werden. Für eine optimale Temperaturregulierung, ist der „doppelte Boden“ zudem mit zwei großzügigen Öffnungen versehen, damit die Luft zirkulieren kann und keine übermäßige Stauwärme entsteht.

Das aF-Testurteil von Kathrin: funktional durchdachtes Kinderkörbchen als sportliche Alternative zum klassischen Kinderwagen

Eines vorweg: Nicht jedes Neugeborene mag in der Babywanne liegen oder überhaupt im Kinderwagen umeinander geschoben werden. Es gibt auch Kleinkinder, die von Anfang an als „Tragetier“ lieber im Tragetuch ganz nah bei der Mama rumhängen wollen. Verständlich, nachdem sie monatelang im warmen und schützenden Bauch verbracht haben. Von daher legt man sich einen Kinderwagen ohnehin erstmal nur auf Verdacht zu und spielt dann quasi Lotto.

Sollte das kleine Dingelchen dann doch herumgefahren wollen werden, braucht es ein Babykörbchen. Da wir den Thule Urban Glide 2 freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen haben, durfte das dazu passende Thule Urban Glide Bassinet natürlich nicht fehlen. Ausgelegt für Kids von 0 bis 6 Monaten eignet es sich aber nicht nur als komfortables Nestchen, sondern notfalls als auch tragbares Reisebett.

Auf den ersten Blick ist man erst einmal überrascht, kommt das Thule Urban Glide Bassinet doch im zusammengefalteten Zustand. Allerdings komplett vormontiert, damit es sofort einsatzbereit ist. Installieren oder Schraubendreher in die Hand nehmen, sind damit überflüssig. Beim „Aufspannen“ braucht es zwar etwas Geschick, aber wenn das Zugsystem einmal eingerastet ist, kann es direkt losgehen.

Zuvor müssen allerdings noch die beiden „Andock-Adapter“ am Gestell des Thule Urban Glide 2 Kinderbuggys festgeklippt werden, damit anschließend das Babykörbchen nur noch mit dem praktischen Klicksystem eingesteckt werden muss. Hier ist darauf zu achten, dass der Adapter die am Gestell vorhandenen „Arretier-Nasen“ aufnimmt und gut einrastet, um die nötige Sicherheit gewährleisten zu können.

Das funktioniert anfänglich zwar etwas hakelig. Mit etwas Übung hat man aber nach kurzer Zeit auch hier den Dreh raus. Zumal die beiden integrierten Griffe am Babykörbchen ein optimales Handling sicherstellen. Die Babywanne selbst ist innen mit einem festen Brett verschraubt, das zwei große Perforierungen aufweist, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten. Auf der Unterseite befindet sich zudem das für zarte Frauenhände doch etwas schwer zu bedienende Zugsystem, um das Babykörbchen zusammenzufalten.

Fummelig ist auch die Abdeckung gegen Wind und Sprühregen, die ganz einfach über die Babywanne gezogen und am Kopfteil per Klettverschluss befestigt wird. Hier ist auch schon das größte Manko der „Winddecke“, denn will man den Klettverschluss nach einer Runde lösen, um das schlafende Kind aus dem Wagen zu heben, ist das Aufwachen fast schon vorprogrammiert. Auch die kleinen Stegknöpfe zum Befestigen am Verdeck sind extrem fummelig und vor allem mit Handschuhen ziemlich unpraktisch.

Zudem ist die Abdeckung nur über einen Gummizug über den Rand des Babykörbchens gezogen, wodurch sie immer wieder mal herunterrutschen kann. Da wären Druckknöpfe die deutlich bessere Lösung gewesen. Auch der Windschutz vor dem Gesicht ist gut gedacht, verhindert aber zugleich die freie Sicht auf das im Wageninnere liegende Kind.

Deutlich praktischer ist hingegen das in drei Stufen verstellbare Verdeck. Aus der offenen bzw. liegenden Position lässt es sich in eine Zwischenstufe mit knapp 45 Grad anheben, bis ein Druckknopf im Scharnier einrastet. Erneutes Drücken erlaubt es, den 90°-Winkel zu erreichen oder das Verdeck wieder in die waagerechte Position zu bringen. Das Verdeck selbst ist über mehrere Klettverschlüsse direkt mit der Babywanne verbunden, damit bei stürmischen Bedingungen kein Wind unter das Material gelangt oder kalte Luft eindringt.

In das Verdeck integriert ist ein Tragegriff, der etwas unscheinbar an der Spitze zu finden ist und beim Herausziehen des am Rand verstärkten Sonnenschutzes verschlossen wird. Der Griff ist zudem so platziert, dass sich das Gewicht der Babywanne relativ gut ausgleicht, um ein gefährliches Wegkippen zu verhindern. Der ausziehbare Sonnenschutz sorgt komplett ausgezogen und in Kombination mit dem Windschutz der Abdeckung dafür, dass kein direktes Sonnenlicht ins Innere gelangen kann.

Das Thule Urban Glide Bassinet ist innen mit einer weichen, neoprenartigen Verkleidung ausgestattet, um die verstrebten Außenwände abzuschirmen. Das weiche, isolierende und am Boden mit einem Mesh-Netz versehene Material ist zudem mit einer atmungsaktiven Matratze ausgestattet, um den recht harten Boden der Babywanne komfortabler zu machen.

Die Verkleidung ist leider nur über einen Gummizug und Klettverschlüsse mit der Babywanne verbunden. Dadurch lässt es sich jederzeit problemlos herausnehmen und bequem waschen, rutscht aber auch immer wieder vom Rand. Auch hier wären Druckknöpfe sinnvoller gewesen.

Unser Gesamtfazit: Alles in allem ist das abnehmbare Bassinet die perfekte Lösung, um aus dem Thule Urban Glide 2 Buggy einen vollwertigen Kinderwagen zu machen. Zwar ist das Befestigen über den Adapter etwas fummelig, weist die Windabdeckung ein paar für unseren Geschmack technische „Konstruktionsfehler“, aber am Ende überwiegen in Summe die positiven Dinge.

Leider hat sich auch die Bodennaht an einer Stelle etwas gelöst, was nach nicht einmal vier Monaten eigentlich nicht sein sollte. Was wir grundsätzlich bedauern, ist der Umstand, dass das gesamte Produkt offenbar in China hergestellt wird.

+ sportliches Design

+ super Verarbeitung und gute Qualität (bis auf die Bodennaht)

+ robustes, abwischbares und wetterfestes Obermaterial

+ komfortable Matratze und weiches, herausnehmbares Inlay

+ hervorragende Klimaregulierung dank Lüftungsöffnungen im Boden

+ verstellbares Verdeck für optimalen Win- und Sonnenschutz

+ Babywanne platzsparend zusammenfaltbar

– etwas schwergängiges Faltsystem

– die Befestigung der Adapter braucht etwas Übung

– leicht abrutschendes Inlay und Abdeckung

– Klettverschlüsse der Abdeckung auf Kopfhöhe des Babys

– Windleiste der Abdeckung behindert Sichtkontakt

Die Details:

Besonderheiten: Integrierte Neopren-Auskleidung mit belüfteter Matratze, Belüftungsöffnung im Boden, integriertes Klicksystem, Dreistufig einstellbares Verdeck mit herausziehbarem Sonnenschutz, wind- und wasserabweisende Abdeckung, integriertes Faltsystem zum praktischen Verstauen

Kompatibilität: Thule Urban Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double, Thule Glide 2, Thule Spring, Thule Sleek, Thule Chariot Lite, Thule Chariot Cross, Thule Chariot Sport, Thule Chariot Cab Black

Material (Abdeckung): 85% Polyurethan, 15% Polyester

Material (Auskleidung): 100% Polyester

Maße (HxBxT): 83,82 x 43,18 x 63,5 cm

Gewicht: ca. 5,5 kg

Preis: 299,95 Euro (UVP)

THULE Stroller Footmuff – warmer Fußsack für fast das gesamte Outdoorjahr

Der Thule Stroller Footmuff ist ein hochwertiger, gut isolierter Fußsack für den Einsatz über das ganze Jahr hinweg. Ein praktischer „Schlafsack“, um das Kleinkind an kalten Tagen warm und gemütlich einzupacken. Für den notwendigen Schutz im Innenraum sorgt dabei nicht nur der rundum hochgezogene Rand. Auch das robuste, wasser- und windabweisende Obermaterial hält Schmutz, Wind und Kälte zuverlässig draußen. Während das wattierte Isolationsmaterial für eine optimale Temperatur sorgen und ein spezielles Futter im Fußbereich schmutzige Schuhe auf Abstand halten soll.

Und dank Anti-Rutsch-Beschichtung am Boden bleibt alles an Ort und Stelle, ohne zu verrutschen. Dazu tragen auch die bereits angelegten Gurtschlitze ihren Anteil bei, um später den 5-Punkt-Gurt hindurchführen und das Kind im Buggy sicher festschnallen zu können. Auf der Oberseite ist zudem ein kleines Staufach platziert, wo Accessoires und kleine Dinge wie Schnuller, Beißringe oder Greiflinge platziert werden können.

Über den großen, umlaufenden Reißverschluss mit gleich 4 Zippern lässt sich der Thule Stroller Footmuff dabei nicht nur für das Hineinlegen und Herausheben des Kindes komplett öffnen. Auch die Körpertemperatur kann darüber bequem reguliert werden. Den Thule Stroller Footmuff gibt’s passend zur Farbe des jeweils genutzten Thule Buggy-Modells oder kann je nach Gustus auch farblich kombiniert werden.

Das aF-Testurteil von Kathrin: warmer und funktionaler Fußsack für Babywanne und Kinderbuggy

Der Thule Stroller Footmuff passt zwar nicht ganz perfekt in das Thule Urband Glide Bassinet. Dient zurechtgefaltet aber vor allem an den kühleren Tagen eine isolierende Schutzschicht für das Neugeborene und kann danach auch im Kinderbuggy zum Einsatz kommen. Für Temperaturen rund um den Gefrierpunkt bietet der Fußsack allerdings nicht genug Wärme, weshalb wir während der Wintermonate auf einen flauschigen Fellsack von Kaiser gewechselt haben. Das hängt natürlich auch davon ab, wie das Kleinkind selbst angezogen wird. Sollte es mit einem warmen Daunenanzug oder einem Strampler aus Walkstoff bekleidet sein, tut es auch der Thule Stroller Footmuff.

Nichtdestotrotz hat der Fußsack natürlich seine Funktion und wird im Frühjahr definitiv wieder zum Einsatz kommen. Denn wenn es draußen wieder wärmer wird, braucht es keinen dicken Pelz mehr, um das kleine Geschöpf vor Wind und Wetter zu schützen. Sobald das Thermometer also wieder moderate Zahlen anzeigt, bietet der weiche Stoff in Kombination mit der Windabdeckung einen komfortablen Schutz. Für das bequeme Heineinlegen und Herausheben besitzt der Fußsack beidseitig einen umlaufenden 2-Wege-Reißverschluss, wodurch man den Fußsack nicht nur komplett, sondern zum Belüften auch teilweise öffnen kann. Auch ohne Verdeck kann der Fußsack zum Einsatz kommen, da das Obermaterial wasserfest und winddicht ist.

Auf der Unterseite ist der Thule Stroller Footmuff zudem mit Silikonprints versehen, um ein Hin und Herrutschen zu verhindern. Zudem befinden sich hier auch großzügig angelegte Schlitze, um den 5-Punkt-Gurt bequem hindurchführen zu können. Praktisch für den späteren Einsatz mit dem Kinderbuggy. Das gilt auch für das am Fußende verwendete, schmutzabweisende Material. Dadurch kann der kleine Insasse mitsamt Schuhen in den Fußsack gesteckt werden. Die auf der Oberseite platzierte Tasche bietet zudem Platz für kleinere Utensilien. Was natürlich im Falle der Verwendung mit dem Bassinet nur bedingt Sinn macht.

+ ausgewogenes Wärme-Gewichts-Verhältnis

+ integrierte Öffnung für Sicherheitsgurte

+ robustes, abwisch- und waschbares Obermaterial

+ regenfestes Material

+ praktischer Kragen

– nicht so warm isoliert wie erwartet

– etwas zu lang für das Bassinet

Die Details:

Besonderheiten: Gurtschlitze für 5-Punkt-Gurt, Anti-Rutsch-Beschichtung, umlaufender RV mit 4 Zippern, Staufach

Kompatibilität: Thule Shine, Thule Urban Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double, Thule Glide 2, Thule Spring, Thule Sleek, Thule Chariot Lite, Thule Chariot Cross, Thule Chariot Sport, Thule Chariot Cab Black

Material: 100 % Polyester, Textil

Größen: Einheitsgröße

Gewicht: ca. 1,1 kg

Preis: 149,95 Euro (UVP)

THULE Urban Glide Bassinet Rain Cover – Regenverdeck für die Kinderwanne mit Klettverschluss

Das Thule Urban Glide Bassinet Rain Cover für die Babywanne soll Wind, Regen und eisige Zugluft vom Baby fernhalten. Hierfür lässt sich der Regenponcho einfach und bequem über das Verdeck des Bassinet ziehen und per Gummizug an der Liegewanne befestigen. Das durchsichtige und knitterfeste Klarsichtmaterial erlaubt den freien Blick sowohl von innen nach außen als auch in umgekehrter Richtung.

Für den schnellen Zugriff kann das über einen Klettverschluss geschlossene Frontfenster bei Bedarf schnell geöffnet werden. Seitlich sind zudem kleine Mesh-Einsätze platziert, damit die Luft zirkulieren kann und keine Feuchtigkeit staut. Dadurch soll das Innenklima konstant angenehm bleiben und der direkte Kontakt zwischen Eltern und Baby geht nicht verloren.

Der „Regenschirm“ lässt sich nicht nur schnell montieren, sondern auch klein zusammenfalten und im Staufach des Thule Urban Glide Buggy verstauen. Somit soll die passgenaue Regenabdeckung der ideale Wetterschutz sein, der unterwegs immer griffbereit ist.

Das aF-Testurteil von Kathrin: superschnell montierter Regenschutz mit Abzügen in punkto windsicherer Befestigung

Wir hatten das Thule Urban Glide Bassinet Raincover bisher vor allem bei Schneeregen und leichtem Nieselregen im Einsatz, um unsere kleine Tochter bestmöglich zu schützen. Dafür wird der durchsichtige Regenschutz einfach über das Verdeck des Thule Urban Glide Bassinet gezogen und anschließend mithilfe des durch den Rand gezogenen Gummizugs über den Rand der Babywanne gespannt.

Dadurch strafft sich der transparente Teil wie ein Segel auf und sackt nicht in sich zusammen. Die Frontseite ist dabei aus einem Klarsicht-PET-Material gefertigt, damit der Blickkontakt zwischen Eltern und Kind nicht verlorengeht. Außer es fällt Schnee darauf oder die Folie beschlägt aufgrund allzu großer Temperaturunterschiede.

Seitlich befinden sich zudem zwei kleine Mesh-Netze, um die Luftzirkulation sicherzustellen, das Klima im Innenraum zu regulieren und die Sauerstoffzufuhr sicherzustellen. Bei Bedarf kann aber auch einfach das kleine Frontfenster über den Klettverschluss geöffnet werden. So ist auch ein Zugriff jederzeit möglich, um den Schnuller zu reichen oder das Mützchen geradezuziehen. Das Material des Sichtbereichs ist knitterfest und formbeständig. Soll heißen, dass keine weißen Knickfalten entstehen, wenn es zusammengeknüllt wird.

Das gesamte Thule Urban Glide Bassinet Rain Cover ist wasser- und winddicht und bietet einen guten Schutz vor widrigsten Wetterbedingungen. Größtes Manko ist, dass der Regenponcho nirgends am Bassinet festgeklippt oder anderweitig befestigt werden kann. Bei einer von unten kommenden Windböe kann es also durchaus passieren, dass der Regenschutz davonfliegt.

+ lässt sich superschnell montieren

+ transparente Folie für klaren Sichtkontakt

+ robustes, abwischbares Obermaterial

+ regenfestes und winddichtes Material

+ praktischer Zugriff

+ gute Klimaregulierung dank Mesh-Netze

– lässt sich nirgends fixieren

Die Details:

Besonderheiten: Frontfenster mit Klettverschluss, seitliche Mesh-Netze für optimale Klimaregulierung

Kompatibilität: Thule Urban Glide Bassinet

Material: 100 % Polyester

Gewicht: ca. 300g

Maße (HxBxT): 20 x 24 x 20 cm

Preis: 54,95 Euro (UVP)

