„Für die Berge braucht man anständige Schuhe“ – dieses Mantra dürften wahrscheinlich die meisten von uns seit ihrer Kindheit verinnerlicht haben. Während früher mit diesen „anständigen Schuhen“ vor allem die klassischen, schweren Bergstiefel aus braunem Leder mit harter Sohle gemeint waren, geht es mittlerweile auf den Wanderwegen zumeist deutlich leichter zu. Zustiegsschuhe liegen im Trend – und zwar nicht nur beim Weg zum Klettergebiet. Vielmehr dienen sie als Allrounder für Wanderungen, Klettersteige und leichte Bergtouren und kommen quasi überall dort zum Einsatz, wo man keine Steigeisen benötigt.

Der italienische Schuhspezialist La Sportiva hat mit der TX-Linie nicht nur ein Modell, sondern gleiche eine ganze Serie an verschiedenen Zustiegsschuhen im Portfolio. Nachdem wir vor einigen Jahren bereits den La Sportiva TX4 unter die Lupe nehmen durften (und bis heute über alles lieben) durften wir jetzt den La Sportiva TX5 Low GTX auf den Prüfstand stellen und mit an den Berg nehmen. In unserem Testbericht stellen wir euch den robusten Zustiegsschuh genauer vor und verraten euch, wer im Kampf um unsere Gunst die Nase vorne hat: TX4 oder TX5?

La Sportiva TX5 Low GTX: Technischer Lederschuh für Zustieg, Wandern und Klettersteig

Der La Sportiva TX 5 Low GTX ist ein LowCut-Lederschuh aus der TX Serie. Er wurde speziell für Hiker konzipiert, die ein technisches Produkt für den Zustieg, das Wandern und für Klettersteige suchen. Der leichte und schützende Schuh verspricht dank der GORE-TEX-Membran wasserdicht und atmungsaktiv zu sein. Der abriebfeste Geröllschutz macht den TX 5 Low sehr robust und langlebig, während der hochwertige Schaft aus Nubuck-Leder für mehr Tragekomfort sorgt.

Dank der stabilisierenden Brandsohle ist der halbhohe Zustiegsschuh strukturiert, bietet Schutz und soll sich somit für lange Einsätze von Bergführern und Bergrettern eignen. Die charakteristische Mythos-Style-Schnürung mit Bandösen umhüllt den Schaft von hinten und ermöglicht eine genaue Einstellung der Passform. Bei der Sohle setzt La Sportiva auf die bewährte Vibram Megagrip-Mischung mit unterschiedlich hohen Stollen für perfekten Grip und Halt in jedem Gelände.

Das af-Testurteil von Vroni: Robust und bequem, aber längst nicht mehr so „lauffreudig“ wie der La Sportiva TX4

La Sportiva weiß wie man gute Wanderschuhe, Laufschuhe und Kletterschuhe macht, davon konnten wir uns bereits selbst überzeugen. Ich bin seit vielen Jahren überaus zufriedene Trägerin von Nepal Evo, TX4 und dem Skitourenschuh Sparkle. Auch mit dem La Sportiva TX5 Low GTX konnten mich die Italiener einmal mehr überzeugen. Der Zustiegsschuh bietet dem Fuß in felsigem Gelände guten Schutz und Stabilität (von der Grundsatzfrage knöchelhoch oder low-cut einmal abgesehen).

Die Vibram Sohle macht in jedem Gelände und bei jedem Wetter einen hervorragenden Job und garantiert perfekten Halt. Gleichzeitig ist der La Sportiva TX5 Low GTX Woman bequem und robust. Vor technischem Gelände oder gerölligem Untergrund muss man also definitiv keine Angst haben.

Das Highlight ist für mich die Schnürung. Ich habe eine sehr schmale Ferse und immer Probleme mit Blasen, weil mein Fuß hinten im Schuh zu viel Spiel hat. Der La Sportiva TX5 Low GTX lässt sich dank dem umlaufenden Schnürsystem perfekt anpassen und der Fuß ist rundum sicher und fest eingefasst. Trotz viel Lob kann der La Sportiva TX5 Low GTX für mich persönlich mit dem TX4 nicht mithalten. Dafür ist mir der Schuh zu hart, etwas zu klobig und vor allem zu wenig lauffreudig.

Während der TX4 schon fast in Richtung Trailrunner geht – was ich sehr mag – ist der La Sportiva TX5 Low GTX eher auf der Seite der klassischen Bergschuhe. Ich vermisse dieses wohlige „Ich merke fast nicht, dass ich einen Schuh anhabe“-Gefühl, das sich nur schwer in Worte fassen lässt. Ich mag den TX5, aber die große Liebe wird es (leider) nicht werden. TX4, ich bleib dir treu!

Das Gesamtfazit – die Vor und Nachteile des La Sportiva TX5 Low GTX im Überblick:

Mit dem La Sportiva TX5 Low GTX liefert der italienische Traditionschuster einen robusten, technischen Zustiegsschuh, der vor allem in anspruchsvollem Gelände überzeugt. Wem klassische Bergstiefel zu schwer und Trailrunning-Schuhe zu wenig schützend sind, für den ist der TX 5 ein perfekter „Kompromiss“.

+ robust, wasserdicht und strapazierfähig

+ griffige Vibram MegaGrip Sohle

+ perfekt anpassbare Schnürung

+ Stabilität und Schutz in technischem Gelände

– wenig lauffreudig

– wirkt am Fuß etwas klobig

Die Details:

Besonderheiten: umlaufender Geröllschutz, Mythos-Style-Schnürung, wasserdicht

Material: Nubuck Leder, GORE-TEX Extended Comfort® Futter

Zwichensohle: Stabilisierende Brandsohle mit PPE 2,5 mm und Cushoning dank eingespritztem EVA mit STB Control – Einlagen

Laufsohle: MegaGrip Sohle von Vibram

Größe: 36 – 47,52 (Damen und Herren)

Gewicht: 760 Gramm / 940 Gramm (bei Mustergröße 42)

Preis: 204,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.