Für diesen Outdoorsommer haben die Berliner Spezialisten für optimalen UV-Schutz neue und vor allem preiswerte mawaii Sonnenbrillen vorgestellt, von denen wir neben der sportlichen mawaii fast Track Multisportbrille auch die mawaii Loyality Lifestyle-Brille für euch getestet haben. Auch mawaii Sonnencreme für Kids ging mit uns auf Reisen. So viel vorweg: Perfekter Sonnenschutz für die Augen muss nicht teuer und bei empfindlicher Kinderhaut darf man definitiv nicht sparsam sein.

mawaii Sonnencreme und mawaii Sonnenbrillen – Kurzvorstellung:

mawaii ist ein Berliner StartUp, das bereits im Jahr 2011 von Geschäftsführer Daniel Rintelmann gegründet. Damaliges Ziel: Eine Sonnencreme zu entwickeln, die den hohen Anforderungen des Outdoor-Sports gerecht wird. Über die Jahre hinweg kamen zum Hautschutz der mehreren Kosmetik-Produktlinien für jede Jahreszeit auch Sonnenbrillen für Sport und Freizeit hinzu.

Bei all seinen Produkten legt mawaii größten Wert auf natürliche Inhaltsstoffe, eine nachhaltige Produktion und größtmöglichen Schutz der Umwelt. Deshalb arbeitet mawaii auch bevorzugt mit GMP-zertifizierten Unternehmen (Good Manufacturing Practice) zusammen. Darüber hinaus lehnt mawaii jede Form von inakzeptablen und/oder illegalen Arbeitsbedingungen strikt ab.

Die mawaii SunCare Produkte werden ausschließlich und vollständig in Deutschland sowie in Kooperation mit Hildegard Braukmann Kosmetik hergestellt. So werden bspw. die Tuben der Sonnencremes bei einem Partner mit positiver Energiebilanz proudziert. Darüber hinaus wickelt mawaii nach eigenen Angaben seit 2015 die Distribution von SPIbelts für die Region DACH ab und verzichtet ganz bewusst auf Umverpackungen wie Pappschachteln oder aufwendig gestaltete Flaschen, um unnötigen Müll zu vermeiden und Energie zu sparen.

mawaii Fast Track – Sportstyle Sonnenbrille – in 2 Farben

Die mawaii Fast Track Sonnenbrille soll optimalen Schutz vor Wind und Wetter bieten. Hierfür ist die Multisportbrille mit einem besonders breit dimensionierten Filterglas (ca. 5,5 cm x 7 cm) ausgestattet und verfügt über ein modernes Retro-Design.

Wie schnell Outdoorsportler:innen mit der Sonnenbrille unterwegs sein können, beweist das windschnittige Rahmenkonzept mit seinen stufenlos anpassbaren Nasenpads und den gummierten Brillenbügeln.

Für optimalen UV-Schutz verfügt die stylische Sonnenbrille zudem über polarisierte und bruchsichere Kunststoffgläser. Wahlweise Eisblau oder Grau verspiegelt.

Mit 327 Gramm leicht im Gewicht, rutschfest und nachhaltig produziert aus recycelten Materialien ist die Fast Track damit die perfekte Wahl für bewegungsintensive Aktivitäten. Ein mitgelieferter Microfaser-Beutel zum Aufbewahren und Putzen der Gläser rundet das günstige, aber qualitativ hochwertige Gesamtkonzept ab.

mawaii Loyalty – Lifestyle Sonnenbrille – in 2 Farben

Die mawaii Loality Sonnenbrille kommt im klassischen Retro-Look daher und lehnt sich an das bekannte Design von Ray Ban Brillen der 60er Jahre an. Unscheinbar und dennoch ein absoluter Hingucker. Oder anders formuliert: „Understatement“ in einem neuen Look.

Mit gerade einmal 29 Gramm wunderbar leicht gibt’s die Loyalty von mawaii mit Dunkelgrauen oder Eisblau verspiegelten Gläsern. Die perfekte Ergänzung für jedes Outfit und jede Gelegenheit – ob im Berufsleben oder in der Freizeit. Der mitgelieferter Microfaser-Beutel zum Aufbewahren und Putzen der Gläser rundet das günstige Brillenmodell ab.