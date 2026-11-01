von | 01. November 2026 | Testberichte , Bergsteigen , Highlight , Trailrunning

Montane ist vielen Outdoor-Begeisterten in der DACH-Region eher selten ein Begriff. Dafür ist die britische Marke einfach leider viel zu wenig in den hiesigen Outdoor-Läden vorzufinden. Dabei lohnt es sich durchaus, die stets als Geheimtipp gehandelten Kollektionen einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Weil hier Qualität, Performance und Preis noch eine harmonische Einheit bilden. Wäre da nur nicht der blöde Brexit, der die Beschaffung der hochwertigen Frischluft-Teile denkbar schwierig macht – für Kunden genauso wie für die Gewerbetreibenden. Umso schöner ist es, dass uns seitens Montane ein paar Highlights aus der aktuellen Montane Sommerkollektion 2026 bzw. Winterkollektion 2026 zur Verfügung gestellt wurden.

Nachdem Vroni mit dem Phase Lite Waterproof Jacket und dem Malli Long Sleeve Zip Shirt bereits die aktuellen Neuheiten der Winter-Kollektion 2026 getestet hat, werfen Kathrin und Veit noch einen Blick auf den Montane Sirocco Hoodie, die Montane Terra Stretch Pants und den Montane Trailblazer 3, die bevorzugt im Bergsommer zum Einsatz kommen.

Kurzvorstellung: Montane Sirocco Hoodie

Der Montane Sirocco Hoodie ist eine mit Primaloft Gold Active Vent isolierte Jacke, die dank ultimativer Wärmeregulierung in Kombination mit dem weiche und raschelarmen FEATHERLITE Air Mechanical Ripstop-Gewebe dafür sorgt, dass die vom Körper abgegebene Wärme nicht entweichen kann und die tragende Person nicht auskühlt.

Damit die Feuchtigkeit dennoch nach außen gelangen kann, verfügt die Isolationsjacke über seitlich und im Achselbereich platzierte 4-Wege-Stretch-Materialien in Form von Einsätzen aus THERMO Grid Fleece.

Die vorgeformte Passform sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und optimalen Komfort. Ergänzt wird das alles durch eine elastische Kapuze, einen leichtgängigen und durchgehenden YKK VISLON® Natulon Hauptreißverschluss sowie zwei RV-Einschubtaschen. Die ideale Lösung als Midlayer oder Außenschicht für bewegungsintensive Outdoor-Aktivitäten.

Das af-Testurteil von Kathrin: warme Isolationsjacke für kühlere Tage

Wunderbar kuschelig und angenehm warm, sorgt der Montane Sirocco Hoodie für ein angenehm leichtes Backup an kühleren Tagen – sei es nun am Gipfel oder als zusätzliche Schicht unter der Hardshell. An wärmeren Tagen wird es aber schnell mal schweißtreibend unter der Jacke, da die Hybrid-Konstruktion dann doch recht isolierende Eigenschaften besitzt.

Weshalb der Midlayer bei mir eher bei Minusgraden als Zwischenschicht zum Einsatz kommt und weniger als äußere Schicht in lauen Sommernächten. Problem an der Hybrid-Lösung ist, dass die Jacke nicht Fisch und nicht Fleisch ist: Einerseits warm durch die Wattierung und andererseits zu luftig aufgrund der seitlich platzierten Mesh-Materialien.

Je nachdem, wie sehr man zum Schwitzen neigt oder wie schnell man auf Hochtouren kommt, mag der Sirocco Hoodie also mal mehr oder weniger gut funktionieren. Das ist also durchaus Geschmacksache. Beim Radeln weiß die Isolationsjacke aber ihre ganzen Stärken auszuspielen.

Unabhängig vom Einsatzgebiet überzeugt die Jacke durch eine für Montane gewohnt hohe Qualität. Der Schnitt ist nicht zu körpernah und leger, bietet aber zugleich eine angenehme Passform. Am Rücken etwas länger nach unten gezogen, bleibt die empfindliche Nierenpartie auch beim Bücken stets geschüzt.

Und die Einschubtaschen bieten jede Menge Platz für kleinere Utensilien oder zum Wärmen der Hände. Einzig die Kapuze fällt etwas zu großzügig aus und bläst sich aufgrund eines fehlenden Gummizigs zur Fixierung bei starkem Wind mitunter auf oder rutscht direkt vom Kopf.

Die Details zum Montane Sirocco Hoodie:

Besodnerheiten: Primaloft Gold Active Vent Isolierung, FEATHERLITE™ Air Mechanical Ripstop-Gewebe

Material: 100 % NYLON (RECYCELT); 100 % POLYESTER (80 % RECYCELT); 93 % POLYESTER (RECYCELT), 7 % ELASTHAN

Größen: 36 – 44 (EU)

Gewicht: 320 g

Farben: Caper, Tigerlily, Moonscape, Eclipse Blue

Preis: 200 Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Montane Terra Stretch Pants

Die Montane Terra Stretch Pants ist eine strapazierfähige und leichte Mehrzweck-Hose, die sich vor allem bei weniger anspruchsvollen Bergtouren als perfekte Begleiterin behaupen will. Für maximalen Tragekomfort setzt die Wanderhose auf eine Kombination aus Raptor Flex 4-Wege-Stretchgewebe und robuster CORDURA® Ripstop-Verstärkung sowie einer regulären Passform.

Auf diese Weise soll nicht nur eine optimale Bewegungsfreiheit sichergestellt werden. Auch das Körperklima soll dank atmungsaktiver Materialien und zwei mit Mesh unterlegten und seitlich am Oberschenkel platzierten Belüftungsschlitzen nicht zu kurz kommen. Wobei eine umweltfreundliche PFC-freie DWR-Imprägnierung dafür sorgt, dass selbst kleinere Regenschauer kein Problem darstellen.

In punkto Ausstattung verfügt die Berghose über einen abnehmbarem Gürtel mit flachem Hakenverschluss, zwei mit Mesh gefütterten Handwärmetaschen mit YKK-Reißverschlüssen, eine RV-Gesäßtasche und per Reißverschluss verstellbare Beinenden mit Drucknkopf.

Das af-Testurteil von Kathrin: Sehr angenehm zu tragen und lange frisch

Die Montane Terra Stretch Pants ist einfach megabequem und ich liebe sie, seitdem ich das erste Mal in die Trekkinghose hineingeschlüpft bin. Das liegt vor allem daran, dass das 4-Wege-Stretchmaterial überaus flexibel ist und leicht vom Gewicht.

Dadurch schmiegt sich die Hose angenehm an die Körperproportionen an, macht jede Bewegung problemlos mit und bietet dank eines hochgezogenen Schnitts eine wunderbar angenehme Passform. Da zwickt nichts, da reibt nichts. Einfach perfekt. Hinzu kommt, dass das atmunsgaktive Material die vom Körper abgegebene Feuchtigkeit schnell aufnimmt und direkt nach außen abgibt.

Dank schnell trocknender Eigenschaften sind schweißtreibende Einheiten genauso wenig ein Problem wie kurze Regenschauer oder ein Gang quer durch morgenfeuchte Wiesen. Und sollte es doch einmal zu warm unter der Hose werden, sorgen die beiden Lüftungsöffnungen an den Beinaußenseiten für eine willkommene Frischluftzufuhr.

Besonders praktisch für den Einsatz mit steigeisenfesten Bergstiefeln sind die über einen Reißverschluss erweiterbaren Beinenden. Dadurch kann die Hose auch mal mit klobigerem Schuhwerk getragen werden, ohne dass sich die Hose aufstaucht. Auch der integrierte Gürtel mit Hakenverschluss sorgt für ein gewisses Plus an Komfort, um die Bundweite an die individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Abgerundet wird das Ganze noch durch die seitlich platzierten Einschubtaschen, die gerade an etwas kühleren Tagen für warme Hände sorgen. Einziges Manko ist das nicht ganz so robuste Material und der dadurch geringer ausfallende Wärmereserven, wodurch die Hose „nur“ an milden bis kühleren Tagen zum Einsatz kommt. Für den harten Einsatz in Fels und Eis sollte man dann doch eher zu einer Hose mit festerem Material greifen.

Die Details zu den Montane Terra Stretch Pants:

Besodnerheiten: abnehmbarer Gürtel, gefütterte Hosentaschen

Material: Hauptmaterial: 88% Polyamid, 12% Elasthan; zweitrangig: 100% Polyamid

Größen: EU 36 – 46

Gewicht: 345 g

Farben: Schwarz, Deep Forrest, Eclipse Blue

Preis: 125 Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Montane Trailblazer 3

Die „Hüfttasche“ ist eine umweltfreundlichere und anpassungsfähigere Weiterentwicklung der innovativen Montane Trailblazer Rucksäcke. Wobei der Montane Trailblazer 3 im Gegensatz zu sperrigen Backpacks vor allem bei schnellen Wanderungen oder kurzen Frischlufttouren in den Bergen noch mehr Vielseitigkeit bieten.

Hierfür verfügt der Trailblazer über einen großzügig dimensionierten Hüftgurt mit gepolstertem Contact Air Mesh Plus und DWR-imprägniertem Obermaterial, auf dem außen zwei Mesh-Taschen platziert sind.

Dank der Wrap-Around-Passform und mittig platzierter Taillenschnalle soll die Hüfttasche auch bei intensiven Bewegungseinheiten optimal am Körper anliegen und perfekten Tragekomfort garantieren.

Auf der Rückseite befindet sich neben dem Hauptfach mit innenliegendem Organisationsfach und Schlüsselclip auch ein modulares T-Clip-System, um über einen Gummizug mit nur wenigen Handgriffen die faltbaren Wanderstöcke befestigen zu können.

Das af-Testurteil von Veit: Hüfttasche mit viel Platz auf kleinstem Raum

Minimalismus bekommt mit dem Trailblazer 3 von Montane eine vollkommen neue dimension. Denn mit gerade mal 3 Litern Volumen, muss man sich schon ordentlich reduzieren, will man alles am Berg benötigte Equipment verstauen. Aber genau darum geht’s ja auch bei der „Bauchtasche“ für Frischluftfreunde. Die sogenannte Hipbag weiß dabei vor allem durch ihr Gewicht zu überzeugen. Und dass der Rücken komplett frei bleibt.

Besonders spannend beim Konzept der Hüfttasche, ist die Kombination aus einem großzügen Hauptfach inkl. Schlüsselfach sowie den beiden großen, auf dem Hüftgurt platzierten Meshnetz-Fächer, in denen problemlos ein 11er iPhone seinen Platz findet. Für ein Wechselshirt, eine Regenjacke sowie die wichtigsten Utensilien wie Powerriegel und Co. reicht das Platzangebot von insgesamt 3 Litern Volumen vollkommen aus. Und on top kann man auch noch die Faltstöcke über die integrierte Stockhalterung am Rücken fixieren.

Alles in allem ist der Trailblazer 3 ein treuer Begleiter für schnelle Hikes und kurze Fluchten nach Feierabend. Einziges Manko: Die Zugriemen sind viel zu lang und gondeln im Schritt herum, sofern man sie nicht abschneidet. Und die Stockhalterung ist leider nicht stark genug ausgeprägt, wodurch sich die Stecken bei allzu aktiver Bewegung mit der Zeit etwas lockern.

Die Details zum Montane Trailblazer 3:

Besonderheiten: integrierte Stockhalterung, Schlüsselclip, DWR-Imprägnierung

Materil: Hauptmaterial: 100% Polyamid (recycelt); Futter: 100% Polyester (100% recycelt); Stretchmaterial: 80% Polyamid (recycelt), 20% Elasthan; Schultergurte: 100% Polyester (recycelt)

Volumen: 3 Liter

Gewicht: 175 g

Farben: Schwarz, Flame Orange, Moonscape

Preis: 50 Euro (UVP)

Gesamtfazit zur neuen Montane Kollektion

Unterm Strich beweist Montane auch mit der neuen Kollektion erneut, dass Funktionalität und Qualität stets wichtiger sind als bunte Farben und auffallende Designs. Man merkt einfach, dass sich die Produktentwickler bei jedem Detail etwas gedacht haben und viel Wert auf Funktionalität legen.

So wie auch schon beim Phase Lite Waterproof Jacket und dem von uns getesteten Malli Longsleeve Half Zip überzeugt jedes Teil für sich durch ein sehr breites Einsatzspektrum. Ergänzt durch Langlebigkeit, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen zeitlosen Look bekommt man bei Montane funktionale Outdoorklamotten für die Ewigkeit.

Die Vorteile:

Hoher Tragekomfort und durchdachte Schnitte

Technisch überzeugende Materialien

PFC-freie Lösungen und nachhaltigere Ansätze

Vielseitig einsetzbar

moderate Preise

Die Nachteile:

Verfügbarkeit im Handel

schlichte Optik ist Geschmacksache