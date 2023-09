Mücken- und Insektenstiche können den sommerlichen Outdoorspaß schnell trüben: Es juckt, es kratzt, es beißt. Im schlimmsten Fall entzünden sich die Stiche und die Pusteln bleiben über Tage treue Begleiter – von allergischen Reaktionen bei Bienen oder Wespen ganz zu schweigen. Aber was tun gegen die surrenden Biester oder die gefährlichen Zecken, die im kniehohen Gras lauern? Das Zauberwort: Reima Anti-Bite!

Vor allem bei Kindern sind Insektensprays bzw. Repellents für die Haut eher mit Vorsicht zu genießen. Hausmittel a la Citronella oder Kokosöl bringen nur selten effektiven und dauerhaften Schutz. Die bessere Lösung kommt vom finnischen Textilspezialisten für Kinderbekleidung Reima.

Wir haben einige Produkte der aktuellen Anti-Bite Kollektion mit integriertem Insektenschutz in den Mücken-Dschungel von Skandinavien und Südostasien mitgenommen. Im Testbericht stellen wir Euch die innovative Mückenschutzbekleidung vor und verraten Euch, ob das Konzept tatsächlich funktioniert hat.

Kurzvorstellung: Reima Anti-Bite Kollektion – Kinderbekleidung mit integriertem Insektenschutz

„Mücken, weg da! Zecken, macht euch aus dem Staub! Und Fliegen, fliegt weg!“ – so lautet das Versprechen der Reima Anti-Bite Kollektion für kleine und große Outdoorkinder. Dank einem unbedenklichen und biologisch abbaubaren Insektenschutzmittel sollen die Kids ganz ohne Chemie sicher vor lästigen Insekten geschützt werden. Die Ausrüstung der Bekleidung verspricht langlebig zu sein und die Insekten abzuwehren ohne sie zu töten oder der Natur zu schaden. Die Wirkung hält laut Hersteller mindestens 100 Wäschen Stand.

Da die beste Mückenschutzkleidung nur dann ihren Zweck erfüllen kann, wenn sie von den Kleinen auch getragen wird, kommt die Reima Anti-Bite Kollektion in fröhlichen, sommerlichen Designs daher. Bei der Farbgebung wurden bewusst helle Töne gewählt, die für Mücken wenig attraktiv sind. Bunte Details und modische Schnitte machen die Kleidungsstücke zu echten Hinguckern.

Da vor allem Arme und Beine beliebte Ziele für Insekten sind, setzt die Reima Anti-Bite Kollektion bewusst auf langärmlige Kleidung bzw. lange Hosen. Damit sich die Kleinen trotzdem rundum wohlfühlen, sind alle Kleidungsstücke aus luftigen und atmungsaktiven Materialien gefertigt. Dank elastischem 4-Wege-Stretch sollen sie auch in der Bewegung sehr bequem sein.

Die Reima Anti-Bite Kollektion umfasst eine komplette Bekleidungslinie von Kopfbedeckung über Oberteile und Hosen hin zu Socken. Bei uns im Härtetest: Der Kapuzenpullover Suojaaja, die Turvassa Jacke, die Karkuun Strümpfe und der Anti-Bite Hut Itikka.

Das af-Testurteil von Vroni und Lana: Weniger Mückenstiche, mehr Sommerspaß!

Fröhliche Farben, süße Muster und bequeme Schnitte – ihre inneren Werte sieht man der Reima Anti-Bite Kinderbekleidung auf den ersten Blick nicht an. Vielmehr überzeugen die Teile mit einer netten, kindgerechten Optik wie wir sie von der finnischen Outdoormarke kennen und lieben. Unsere kleine Nachwuchsbergsteigerin ist mit ihren drei Jahren bei Bekleidung durchaus eigen. Vor allem den Suojaaja Hoody hatte sie aber dank der vielen bunten Tiere ab dem ersten Moment in ihr Herz geschlossen.

Auch der Komfort überzeugt und die Schnitte tragen sich sehr angenehm – ganz ohne einzuengen. Zumindest ist das meine Schlussfolgerung, da wir ohne das sonst übliche Gequengle und Rumgezerre bei unbequemer Kleidung auskamen. In Ihren Worten: „Ja ist gut.“ Ok. Weiter im Text und zur entscheidenden Frage: Schützt die Reima Anti-Bite Kinderbekleidung mit integriertem Insektenschutz denn nun wirklich zuverlässig vor Mückenstichen?

Mit Laborergebnisse können wir an dieser Stelle leider nicht dienen, sondern nur unsere persönliche Einschätzung widergeben: Lana zieht Insekten normalerweise an wie ein Magnet und sie ist im Sommer meist von unzähligen Stichen übersäht. Mit der Kombination aus langärmeliger Bekleidung plus Mückenschutzlampe kamen wir gut durch die lauen südschwedischen Sommerabende mit ihren lästigen Insektenwolken.

Auch in Südostasien hatten wir deutlich weniger Stiche zu verzeichnen als gewöhnlich. Allerdings war unsere Kleine nur schwer davon zu überzeugen, dass langärmelige Kleidung bei 35 Grad eine gute Idee ist. Denn auch wenn die Materialien luftig sind, bei diesen hohen Temperaturen kommen sie an ihre Grenzen. Der Itikka Anti-Bite Hut durfte hingegen auch in der thailändischen Hitze zum Einsatz kommen. Schließlich schützt er nicht nur vor Insekten, sondern auch vor schädlichen UV-Strahlen und hat obendrein eine tolle Passform.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Die Reima Anti-Bite Kollektion überzeugt mit fröhlicher Optik und hohem Tragekomfort. Unserer Erfahrung nach reduziert sich die Anzahl der Mückenstiche bei der Kinderbekleidung mit integiertem Insektenschutz merklich. Allerdings bietet sie bei „echten Mückenlieblingen“ keinen kompletten Schutz.

+ reduziert Mückenstiche

+ fröhliche Farben und Muster

+ hoher Tragekomfort

+ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

– kein 100%-iger Schutz

– fällt eher groß aus

Reima Anti-Bite Kapuzenpulli Suojaaja – die Details:

Material: 100 % Bio-Baumwolle

Größen: 92 –110

Farben: Navy, Misty Red

Preis: 59,95 Euro (UVP)

Reima Anti-Bite Jacke Turvassa – die Details:

Material: 100 % Polyester

Größen: 92 –110

Farben: Misty Red

Preis: 69,95 Euro (UVP)

Reima Anti-Bite Strümpfe Karkuun – die Details:

Material: 76 % Bio-Baumwolle, 11 % Polyamid, 11 % Polypropylen , 2 % Elasthan

Größen: 22/25 – 38/41

Farben: Navy, White

Preis: 19,95 Euro (UVP)

Reima Anti-Bite Hut Itikka – die Details:

Material: 76 % Bio-Baumwolle, 11 % Polyamid, 11 % Polypropylen , 2 % Elasthan

Größen: 50 – 58

Farben: Navy, Misty Red, Stone Beige

Preis: 29,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.