Wir haben bereits einige Testberichte zu Scarpa Laufschuhen erstellt. Und jedes Mal waren wir angetan von den einzelnen Modellen. Das neueste Highlight im aktuellen Sortiment ist der Scarpa Golden Gate LT. Ein Laufschuh, der sich vor allem an laufsportler:innen richtet, die gerade erst mit dem Trailrunning begonnen haben oder zumindest einen zuverlässigen Trainingspartner suchen. Relativ leicht und einfach im Handling vereint das neue Trailmodell sowohl Komfort, Stabilität und Performance. Tobi hat den Einstiegs-Allrounder für euch getestet.

Scarpa Golden Gate LT – Kurzvorstellung:

Der Scarpa Golden Gate LT soll laut Hersteller die ideale Wahl für Läuferinnen und Läufer sein, die auf der Suche nach einem Laufschuh sind, um erste Schritte abseits befestigter Wege zu absolvieren. Aber auch für ambitionierte Hobby-Läufer empfiehlt sich das Modell als zuverlässiger Allrounder fürs alltägliche Training. Angeboten wird das Modell in drei verschiedenen Farben – im von Tobi getesteten Weiß-Tonic Orange sowie in Weiß-Azurblau und Schwarz-Anthrazit.

Das Obermaterial aus Engineered Mesh sorgt demnach für hohe Atmungsaktivität und hält die Füße selbst bei wärmeren Außentemperaturen angenehm kühl. Verschweißte TPU-Verstärkungen an den besonders stark beanspruchten Bereichen erhöhen die Strapazierfähigkeit und den Schutz gegen Geröll und scharfkantige Gegenstände. Die Exoskelett-artige Konstruktion mit gepolsterter Zunge und weichem Schaftkragen soll zudem die Passform und den Tragekomfort verbessern, während die Fersenschlaufe das Hineinschlüpfen erleichtert.

Die durchgehende EVA-Zwischensohle mit 6 mm Sprengung und kombiniert mit 20 % Pebax bietet eine komfortable und reaktionsfreudige Dämpfung. Durch das Adaptive Cushion System (ACS) passt sich die Zwischensohle zudem unterschiedlichen Untergründen und Laufstilen an, wodurch sie maßgeblich zu mehr Komfort und Kontrolle beiträgt.

Ergänzt wird das Konzept durch eine griffige PRESA® TRN-11 Außensohle, die über ein breites Stollenprofil verfügt und mit einer neuen PRESA®-Gummimischung ausgestatett ist, die für ordentlich Grip auf jedem Untergrund sorgen soll. Nicht zu vergessen das elastische Lace-Lock-System, das die Schnürsenkel sicher an Ort und Stelle und unterstützt eine stabile und komfortable Passform während der Aktivität.

Leicht und einfach zu nutzen vereint der Golden Gate LT sowohl Komfort als auch Stabilität und Performance, was ihn zum perfekten Einstiegsmodell in den Trailrunning-Zirkus macht.

Das aF-Testurteil von Tobi: Scarpas Daily Trainer für Straße und Trails

Die Marke Scarpa bewirbt den Golden Gate LT ähnlich wie den Scarpa Golden Gate 2 ATR als „die ideale Wahl für Läuferinnen und Läufer, die neu im Trailrunning sind oder einen zuverlässigen Schuh für das tägliche Training suchen“. Nachdem ich schon mit früheren Golden Gate-Versionen viele meiner alltäglichen Läufe absolviert habe, war ich auf dieses neue Modell schon sehr gespannt.

Schon beim ersten Anziehen macht der Golden Gate LT einen sportlichen und unkomplizierten Eindruck. Er sitzt angenehm am Fuß und vermittelt ein gutes Gefühl von Halt. Ohne dabei allzu stark einzuengen, was gerade für mich mit breiten Füßen eine wichtige Rolle spielt. Das Obermaterial aus Engineered Mesh ist angenehm leicht und bietet eine gute Belüftung. Auch die klassische Schnürung funktioniert sehr zuverlässig und lässt sich mithilfe des elastischen Lace-Lock-Systems problemlos verstauen.

Beim Laufen zeigt sich der Golden Gate LT als klassischer Allrounder. Die Dämpfung ist angenehm, ohne dass man das Gefühl bekommt, auf einem übermäßig weichen Untergrund unterwegs zu sein. Somit lässt sich der Schuh sowohl bei lockeren Dauerläufen als auch bei Intervallen einsetzen. Auf Asphalt, befestigten Waldwegen und Forststraßen fühlt er sich besonders wohl. Aber auch längere Trainingseinheiten von 2-3 Stunden sind kein Problem für den Laufschuh von Scarpa.

Die PRESA® TRN-11 Laufsohle verfügt über ein breites Stollenprofil und eine neue PRESA®-Gummimischung, die für Grip auf jedem Untergrund sorgen soll. Gerade wenn der Untergrund zwischen Asphalt und Waldwegen wechselt, spielt der Golden Gate LT seine Vielseitigkeit aus. Auf technisch anspruchsvollen Trails, in Geröll oder auf Schotter, bei viel Matsch oder auf rutschigem Untergrund würde ich jedoch hingegen auf andere Scarpa-Modelle zurückgreifen.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Der SCARPA Golden Gate LT ist für mich ein perfekter Alltagsschuh für alle Läufer:innen, die gerne abwechslungsreich unterwegs sind und nicht für jeden Untergrund einen eigenen Laufschuh benötigen. Gerade bei Urlaubsreisen mit leichtem Gepäck würde meine Wahl auf jeden Fall auf den Golden Gate LT fallen.

Seine größte Stärke ist die Vielseitigkeit: Er fühlt sich auf Asphalt genauso zu Hause wie auf Schotterwegen und einfachen Trails. Besonders für lockere Trainingsläufe und längere Runden auf wechselndem Untergrund ist das ein großer Pluspunkt. Seine Grenzen zeigt er dort, wo das Gelände technisch anspruchsvoller wird und maximaler Grip gefragt ist. Hier würde ich persönlich eher zu anderen Modellen wie dem Ribelle Run oder dem Spin Ultra 2 tendieren.

Unterm Strich ist der SCARPA Golden Gate LT ein überzeugender Allrounder für Läufer, die gerne zwischen Straße und Trail wechseln. Kein Spezialist für extremes Gelände zwar, aber ein unkomplizierter Trainingspartner für viele Gelegenheiten.

Pro:

+ Angenehmer Tragekomfort

+ Gute Kombination aus Dämpfung und direktem Laufgefühl

+ Gute Belüftung des Obermaterials

+ Einlegesohle lässt sich wieder herausnehmen (ging bei Golden Gate 2 ATR nicht!)

Contra:

– Begrenzter Grip auf matschigem und rutschigem Untergrund

Die Details zum Scarpa Golden Gate LT:

Besonderheiten: elastisches Lace-Lock-Schnürsystem, Adaptive Cushion System (ACS)

Material: Engineered-Mesh-Obermaterial mit verschweißtem TPU-Rand

Zwischensohle: Durchgehende EVA-Zwischensohle, kombiniert mit 20% Pebax

Laufsohle: Außensohle mit neuem Presa® Gummi

Sprengung: 6mm (30 mm Fersenhöhe, 24 mm Vorfußhöhe)

Größen: EU 39 – 48

Gewicht: ca. 300 g pro Schuh (Gr. EU 42)

Preis: 129,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.