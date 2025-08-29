So wie die Stirnlampe zum Standardgepäck bei jeder Outdoortour mit dabei ist, zählt auch die Camping-Laterne zur typischen Ausrüstung für Übernachtungen im Freien. Doch während früher zumeist klobige Geräte mit schnell leergesaugtem Akku auf den Tisch kamen, sind moderne Campinglampen heutzutage kompakt dimensioniert und überzeugen durch ein perfektes Verhältnis aus Aukkulaufzeit und Ausleuchtung.

Auch die neue GLOW-Serie von Silva will ganz bewusst mit alten Konventionen brechen und als technisches Wunder für frischen Wind auf dem Campingplatz sorgen – sei es beim Lesen im Van, abends am Campingtisch oder beim Herumkramen im Zelt. Wie sich die neue Silva Camplight GLOW Serie von Silva geschlagen hat, erfahrt ihr in unserem Testbericht.

Silva Camplight GLOW – kompakte und leichte Campinglampe für jedes Outdoorabenteuer

Laut Hersteller ist die Silva Camplight GLOW ein extrem vielseitiges, handliches Campinglicht mit leuchtstarken 250 Lumen. Alternativ gibt es auch die Modell-Variante GLOW RECHARGE, die über einen wiederaufladbaren integrierten Akku und eine Leuchtkraft von 350 Lumen verfügt. Beiden Modellen gleich ist die mattierte Lampenabdeckung für eine gleichmäßige 360-Grad-Ausleuchtung und das aus aus recycelten Materialien gefertigte, wasserresistente Gehäuse nach IPX5-Standard, das mit Anti-Rutsch-Details sowie zwei einklappbaren Haken ausgestattet ist, um die Leuchte wahlweise aufstellen oder aufhängen zu können.

Darüber hinaus verfügen die Modelle der Silva GLOW-Serie über zwei Lichtmodi, um zwischen weißem Arbeitslicht für die Tourenplanung und gemütlichem Lagerfeuerlicht hin und her zu wechseln. Hierfür ist die Campinglampe mit zwei seitlich platzierten, beleuchteten Softbuttons ausgestattet, um die Camping-Laterne problemlos im Dunkeln ein- und ausschalten sowie die vier verschiedenen Helligkeitsstufen gezielt auswählen zu können.

So lässt sich die Lichtstärke der Campinglampe flexibel an die jeweilige Einsatzsituation anzupassen. Während die niedrigste Lichtstufe mit 5 Lumen auskommt und für bis zu 156 Stunden für entspanntes Kerzenschein-Feeling sorgt, ermöglicht die höchste Stufe mit 250 bzw. 350 Lumen für rund 4,5 Stunden eine lichtdurchflutete Atmosphäre.

Das kompakte und wasserfeste Design bringt bei der GLOW RECHARGE gerade einmal 91 Gramm (inklusive 2050 mAh Li-Po Akku) auf die Waage, während die GLOW ohne Standard-Batterien mit gerade einmal 60 Gramm ins Gewicht fällt. Beide Modelle sind klein genug, um in jedes Gepäck zu passen.

Das aF-Fazit von Veit: klein, aber sowas von oho!

Wir hatten schon so einige Tischlampen und Camping-Laternen im Einsatz. Und jedes Mal waren wir anfangs begeistert und am Ende dann doch irgendwie nicht so recht happy. Entweder war der Akku zu schnell leer, war die Ausleuchtung nicht ausreichend oder gestaltete sich das Positionieren aufgrund fehlender Haken irgendwie unpraktisch. Auch die Größe war nicht selten ein Problem, wobei mit dem Aufkommen der über Mini-USB wiederaufladbaren Akkus auch die Gehäuse immer kompakter wurden.

Wir hatten von der Silva GLOW-Serie die wiedderaufladbare Variante im Test und sind allein schon vom Design her schwer begeistert. Aber auch die Leuchtkraft konnte uns überzeugen, die selbst in der kleinsten Helligkeitsstufe noch ausreichend Licht liefert, um sich im Zelt jederzeit zurechtzufinden.

Wobei die matte Abdeckung dafür sorgt, dass das Licht angenehm diffus austritt und nicht blendet. Besonders praktisch: Das warme Licht mit 5 Lumen ist die perfekte Nachtlampe, damit unsere kleine Tochter sorgenfrei einschlafen kann und keine Angst haben muss.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Auch sonst kann sich die GLOW RECHARGE wirklich sehen lassen. Sowohl die Qualität als auch die Verarbeitung ist absolut top, die Akkulaufzeit enorm hoch und die Lichtausbeute fällt für solch ein kompaktes Maß wirklich exzellent aus. Und dank der praktischen Haken- bzw. Standfüße lässt sich die Leuchte wahlweise auf dem Tisch aufstellen oder ins Dachzelt hängen. Damit ist die GLOW RECHARGE ab sofort standardmäßig bei der Ausrüstung für den nächsten Campingurlaub mit dabei.

+ Top-Qualität und super Verarbeitung

+ superkompaktes Format

+ angenehme Farbtemperatur

+ hervorragende Ausleuchtung

+ wiederaufladbarer Akku

– kein Standfuß

Die Details zur Silva Camplight GLOW Serie:

Besonderheiten: GLOW mit AAA oder Hybrid-Batterien kompatibel, GLOW RECHARGE: mit fest eingebautem, wiederaufladbarem 2050 mAh AKKU (USB-C Anschluss), Gehäuse aus recyceltem Material

Lichtstärke: zwei Lichtmodi mit je vier Helligkeitsstufen (5, 10, 150 oder 250 Lumen/ 350 Lumen), zwei integrierte und klappbare Haken zum Aufhängen

Wasserdichtigkeit: IPX5

Farben: Schwarz, Blau, Gelb

Akkulaufzeit: je nach gewählter Helligkeitsstufe bis zu 156 Stunden

Gewicht: GLOW 60 Gramm / GLOW RECHARGE 91 Gramm incl. Akku

Preis: GLOW 29.95 Euro | GLOW RECHARGE 44.95 Euro (UVP)