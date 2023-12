100% ist eine US-amerikanische Marke aus Kalifornien, die vor allem bekannt ist für ihre High-End Fahrradbrillen, Multifunktionsbrillen und MTB-Goggles. Von den bekanntesten Fahrern der Szene getestet, sollen die 100% Sonnenbrillen einen ultimativen UV-Schutz und maximalen Komfort bieten. Hierfür kommen innovative Filtertechnologien zum Einsatz, die mit verschiedenen Tönungen für optimale Schärfe, Kontrast und Brillanz sorgen. Damit man auf den Trails dieser Welt jedes Detail leichter erkennen und stets 100 % Vollgas geben kann.

Eins der neuesten Highlights jahrelanger Entwicklungen ist die mit 23 Gramm ultraleichte 100% Hypercraft SQ. Eine Multifunktionsbrille mit kontrastverstärkenden HiPER-Gläsern bzw. photochromen Brillengläsern aus bruchsicherem und stoßfestem Polycarbonat-Material. Wir haben das „HIGHLIGHT“ fürs Gesicht auf den Chiemgauer Trails für euch getestet.

Kurzvorstellung:

Ultraleicht. UltraPerformance. UltraCarbon: Die 100% Hypercraft SQ ist laut Aussage der Hersteller und mit nur 23 Gramm die leichteste Performance Multisportbrille im eigenen Sortiment. dafür sorgt allein der robuste, aber schlank gehaltene Rahmen aus 100 % UltraCarbon-Material.

Die Brille wird mit zwei Gläsern ausgeliefert: Einem HiPER Crimson Silver Multilayer, der 100% Schutz vor UVA-, UVB- und UV400-Wellenlängen bietet, bei einer Lichtdurchlässigkeit von 24% in der Cat. 2. Und einem klaren Ersatzglas mit einer Lichtdurchlässigkeit von 93%. Zudem bieten die bruchsicheren Ultra HD-Gläser aus riss- und chemikalienbeständigem Nylon optimalen Schutz vor Wind und Schmutz.

Rahmenloses Design:

Zylindrische 5,5-Basis-Scheibe ermöglicht demnach ein erweitertes Blickfeld sowie eine bessere periphere Sicht, während die leichten und gummierten Ultracarbon-Bügeln den Halt erhöhen sollen.

Das austauschbare Glas verfügt über spezielle Belüftungsöffnungen an der Ober- und Unterseite sowie ein strömungsgünstiges Laser Cut Rimless Shield Design mit hervorragender Belüftung in aerodynamischen Winkeln, um dem Beschlagen der Brillengläser bei schweißtreibenden Aktivitäten vorzubeugen.

Rahmen aus robustem und ultraleichtem TR90-Material:

Neben dem Komfort und der Flexibilität sind Brillengestelle aus TR90 weitaus weniger anfällig für Brüche oder Verbiegungen bei Stößen – das Material hilft sogar, Stöße zu absorbieren. 100% handgefertigte Sonnenbrillenfassungen aus langlebigem, flexiblem und ultraleichtem TR90-Material.

Extra griffige Nasen- und Bügelenden aus Ultra Grip Gummi für außergewöhnliche Leistung bei Nässe sorgen für einen sicheren Sitz. Abgerundet wird das Gesamtkonzept durch ein robustes Brillencase mit Microfaserbeutel, klarem Wechselglas und alternativen Nasenpolster in kleinerer Größe.

Bruchfeste Brillengläser Die 100% stoßfeste Scheibentechnologie (ANSI-konform) besteht aus leichtem Polycarbonat. Die flexible Zusammensetzung des Glases biegt sich bei einem Aufprall und absorbiert die Energie, ohne zu zerspringen – so bleibt deine Sicht stets geschützt. Zudem ist jedes Brillenglas von 100% mit einer speziellen Hard Coating-Schutzbeschichtung versehen, die in erster Linie eine kratzfeste Oberfläche erzeugt und zugleich die Stoßfestigkeit erhöht sowie Lebensdauer der Gläser verlängert. Außerdem sorgt die Behandlung für wischfeste Eigenschaften, um die Gläser sorglos pflegen zu können. Die hydrophobe und oleophobe Scheibenbehandlung unterstützt darüber hinaus das Abweisen bzw. Abperlen von Wasser, Schmutz und Öl. HiPER Lens Filtertechnologie: Die HiPER Technologie der Hiper Crimson Silver Mirror Lens soll den Kontrast erhöhen, die Farben verstärken und die Details verbessern, damit man beim Outdoorsport definitiv nichts verpasst. Die HIPER Lens filtern zudem bestimmte Lichtwellen heraus, machen Details und Konturen stärker sichtbar und verbessert so die Tiefenwahrnehmung. Auf diese Weise wird der Blick für die Umgebung geschärft, damit man alles sieht, was wirklich wichtig ist.

Das af-Testurteil von Veit: ultraleichte Sonnenbrille mit kleinen Abstrichen beim Tragekomfort

Wir haben schon einige Sonnenbrillen von evil eye, adidas terrex testberichte oder Nike getestet. Die 100% Hypercraft SQ fällt aber definitiv aus dem Rahmen und ist alles andere als eine klassische Sonnenbrille – allein schon was die Optik betrifft. Allein wegen ihres spacigen Designs wird ihrer Einordnung als Multisportbrille auf jeden Fall gerecht. Denn dank eines recht großen Sichtfelds, des ultraleichten Gewichts und des guten Halts, kann man die Brille für nahezu alle Aktivitäten im Freien hernehmen.

Dabei überzeugt die Sonnenbrille vor allem durch ihr gerade einmal 23 Gramm schweres, rahmenloses Design. Ein auf das absolute Minimum reduziertes Gewicht, weshalb man durchaus auch einmal vergessen kann, dass man anfangs mit Sonnenbrille aus dem Haus gegangen ist. Vor allem dann, wenn man die Brille übergangsweise auf dem Kopf trägt. Weniger geht also kaum.

Sichtfeld und UV-Schutz:

Das Sichtfeld der Multifunktionssonnenbrille ist großzügig dimensioniert und wird dank des rahmenlosen Designs an den Rändern auch nicht eingeschränkt. Selbst der auf den ersten Blick etwas wuchtig wirkende Nasensteg ändert nichts an der Tatsache, dass man mit der Hypercraft SQ niemals den Überblick verliert. Die Tönung der in unserem Fall gewählten Hiper Crimson Silver Mirror Lens Gläser sorgt für satte Kontraste, ohne dabei allzu dunkel zu sein.

Dadurch kann man auch mal kurz in etwas dunklere Waldpassagen oder Trails einfahren bzw. Trails einbiegen, ohne dass man quasi im Blindflug unterwegs ist. Mir persönlich fällt die Tönung aber einen Tick zu gering aus. Vor allem an Tagen mit richtig viel Sonne fehlt mir manchmal die entsprechende Abdunkelung. Auch die Verspiegelung mag zwar cool aussehen, sorgt aber bei direkter Sonneneinstrahlung und Stand der Lichtquelle für irritierende Farbreflexe am Boden und blendet mitunter sogar entgegenkommende Sportler.

Funktionalität und Tragekomfort:

Einmal auf die Nase gepackt, vergisst man mit der Zeit regelrecht, dass man eine Brille durch die Gegend trägt. Einziges Manko ist der für meine Begriffe etwas zu harte Nasensteg, der auch nicht in der Breite angepasst bzw. sich verbiegen lässt. Dadurch gibt es auf Dauer leichte Druckstellen am Nasenrücken. Übrigens: Auch die Brillenbügel lassen sich nicht individuell anpassen, wodurch die Sonnenbrille je nach Positionierung der beiden Ohren auch mal schief im Gesicht sitzen kann.

Zudem schließt die Brille nicht richtig eng mit dem Gesicht ab, weshalb sie für Gletschertouren keine gute Wahl ist. Auch das Design ist nicht jedermanns oder jederfraus Gechmack. All das ist aber ein subjektives Empfinden und stört den einen mal mehr und die andere mal weniger. In Summe leistet die Brille aber gute Arbeit, sorgt für ordentlich Kontraste vor allem bei wechselnden Lichtverhältnissen und beschlägt dank der Lüftungsschlitze nur bei richtig schweißtreibenden Aktivitäten, wenn man zwischendrin kurz rastet.

Gesamtfazit: Vor- und Nachteile im Überblick

Die

+ guter Kontrast

+ ultraleichtes Brillengestell

+ Wechselgläser

+ bombenfester Halt

+ relativ großes Sichtfeld

– beschlägt relativ leicht

– drückt am Nasenrücken

– kein verstellbarer Nasenbügel und keine verstellbaren Brillenbügel

– die Details:

Besonderheiten: zylindrische 5,5-Basis-Scheibe für bessere periphere Sicht und besseren Schutz

Material: Ultra HD-Gläsern aus riss- und chemikalienbeständigem Nylon, Rahmen aus 100 % UltraCarbon™ (Grilamid TR90)

UV-Schutz: 100% Schutz vor UVA-, UVB- und UV400-Wellenlängen

Lichtdurchlässigkeit: 24%, Cat. 2, HiPER Crimson Silver Multilayer / 93% klares Ersatzglas

Farben: Matte Stone Grey / Soft Tact Glow / Matte Black / Soft Tact White / Soft Tact Black

Gewicht: 23 g

Preis: 209.- Euro (UVP) / 40,- Euro für Wechselgläser (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.