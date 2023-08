Wer mit Kind und Kegel zum Campen oder in den Sporturlaub fährt, der kennt das Problem nur allzu gut: Es muss allerlei Ausrüstung verstaut werden und selbst ein geräumiger Kombi kommt da schnell an seine Grenzen – vom kleinen PKW ganz zu schweigen. Die Lösung: Eine Dachbox oder eine Heckbox muss her, um mehr Platz zu schaffen.

Vor allem im Winter ist die Dachbox aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken, da sie sich perfekt zum Verstauen von Ski eignet. Etwas weniger gebräuchlich ist hingegen die Heckbox für die Anhängerkupplung, obwohl auch diese Variante überzeugende Argumente liefert.

Wir haben uns für den diesjährigen Campingurlaub in Norwegen mit zwei Kindern plus Hund bewusst für eine Heckbox aus dem Hause Thule entschieden und die gute alte Dachbox in den Sommerschlaf geschickt. Im Testbericht stellen wir Euch die Thule BackSpace XT Cargo-Box sowie den für die Befestigung benötigen Thule VeloSpace XT Radträger genauer vor. Wir verraten Euch, für wen die Heckbox genau das Richtige ist, welche Vorteile sie bietet und mit welchen Nachteilen Ihr rechnen müsst.

Kurzvorstellung: Thule BackSpace XT Heckbox

Die Thule BackSpace XT ist eine leichte und robuste Cargo-Box, die am Heck des Autos angebracht wird. Hierfür wird die Box passgenau auf dem Thule VeloSpace XT Radträger für die Anhängerkupplung montiert. Und zwar komplett ohne Werkzeug.

Sie besitzt rund 300 Liter Stauraum und bietet damit genug Platz für z.B. zwei große Golftaschen oder einen Thule Chariot Multisport-Anhänger. Der Radträger und somit auch die Box können heruntergeklappt werden, so dass der Kofferraum stets frei zugänglich bleibt.

Die Thule BackSpace XT Box selbst wiegt dank einer Mischung aus Soft- und Hardcover-Material weniger als 9 kg. Sie lässt sich zudem falten und dadurch platzsparend verstauen. Obendrein erleichtern integrierte Tragegriffe an der Box die Montage und das Tragen von A nach B.

Kurzvorstellung: Thule VeloSpace XT Fahrradträger für die Anhängerkupplung

Der Thule VeloSpace XT ist ein vielseitiger Fahrradträger für die Anhängerkupplung. Er eignet sich für den Transport von bis zu vier Rädern und kann eine breite Palette von Fahrradtypen bedienen – von E-Bikes, Fatbikes und kleinen Kinderfahrrädern bis hin zu Karbonrahmen. Das Aufladen der Fahrräder erfordert nur minimales Anheben. Der Kofferraum ist dank einem praktischen Klappmechanismus auch mit aufgeladenen Fahrrädern zugänglich.

Das Besondere: Im Gegensatz zu beispielsweise dem Thule Epos kann der Neigungswinkel des Klappmechanismus angepasst werden. Dadurch lassen sich auch steile Heckklappen wie beispielsweise beim VW T6, der Mercedes V-Klasse oder anderen Kleinbussen trotz Beladung noch öffnen.

Bei Nichtgebrauch ist der Thule VeloSpace XT zusammenklappbar und kann im Kofferraum des Autos verstaut werden. Der VeloSpace XT dient aber nicht nur als Radträger, sondern fungiert auch als Plattform für die Befestigung der Thule BackSpace XT Gepäckbox.

Die 6 Gründe für den Kauf der Thule BackSpace Heckbox

Heckbox statt Dachbox: Während unserer Zeit in Norwegen ist uns die Thule BackSpace XT definitiv ans Herz gewachsen und hat uns den Campingurlaub enorm erleichtert. Hier liefern wir euch sechs gute Gründe, warum!

Viel Stauraum und wenig Eigengewicht:

Die Cargo-Box ist mit ihren 8,6 kg sehr leicht und bietet jede Menge Platz: Campingstühle, Schlafsäcke, Isomatten und großes Familienzelt plus Kinderroller konnten problemlos untergebracht werden. So hatten wir auch beim Wildcampen zu viert (plus Hund) keinen Platzmangel beim Schlafen.

Einfaches Be- und Entladen:

Im Gegensatz zu einer Dackbox besitzt die Heckbox eine niedrige Befestigungshöhe. Bei unserem VW T6 wäre die Dachbox schon sehr weit oben und für den täglichen Zugriff extrem unpraktisch. Die BackSpace XT hingegen konnte jederzeit problemlos Be- und Entladen werden. Vor allem bei häufigen Standortwechseln ein echtes Plus.

Kinderleichte Montage und praktisch zu lagern:

Ratschenbänder festziehen. Fertig. So einfach geht die Montage. Wird die Box nicht benötigt, so kann man sie zusammenfalten und platzsparend lagern. Ein großer Vorteil im Gegensatz zur sperrigen Dachbox.

Kofferraum weiterhin zugänglich – auch mit großer Heckklappe:

Besonders hervorzuheben ist der Klappmechanismus des VeloSpace XT Gepäckträgers, der auch mitsamt Box noch einwandfrei funktioniert. Der Kofferraum bleibt selbst bei steil abfallenden Heckklappen wie bei VW Caddy, Multivan oder anderen Kleinbussen zugänglich.

Keine Angst vor Tiefgaragen oder Höhenkontrolle:

Passen wir da noch durch? Jeder Dachboxnutzer kennt die Unsicherheit bei der Einfahrt in niedrige Tiefgaragen oder den beliebten Begrenzungen bei Strandparkplätze, um Wohnmobile fernzuhalten. Mit der BackSpace XT ist diese Sorge passé.

Hochwertige Verarbeitung:

Die BackSpace XT punktet – wie alle Thule Produkte – mit ihrer hochwertigen Verarbeitung. Die großen Reißverschlüsse lassen sich einfach öffnen und die Box ist wirklich stabil – auch wenn sie auf den ersten Blick nicht ganz danach aussieht.

Die Nachteile der Thule BackSpace XT Heckbox

Der größte Nachteil: Die Thule BackSpace XT ist mit rund 700 Euro definitiv kein Schnäppchen. Wenn man den Thule VeloSpace XT nicht bereits besitzt, dann kommen nochmals knapp 800 (2-3 Räder) bzw. 900 Euro (3-4 Räder) für den Radträger on top. Sicherlich keine Investition die man tätigt, wenn die Box nicht regelmäßig im Einsatz ist.

Ein weiteres Manko ist das Material und damit einhergehend der Diebstahlschutz: Die Box selbst lässt sich zwar absperren, das leichte Softmaterial kann mit einem scharfen Teppichmesser aber schnell durchgeschnitten werden. Bei sehr starkem Dauerregen sollte man zudem eine zusätzliche Plane / Abdeckung nutzen, damit der Inhalt der Box nicht nass wird. Normalen Regen hält sie aber unserer Erfahrung nach problemlos stand.

Ein genereller „Nachteil“ den alle Heckboxen mitbringen: Im Gegensatz zur Dachbox muss man zwar keine Angst vor Tiefgaragen haben. Durch die Extralänge ist aber Vorsicht beim Rangieren oder Einparken geboten. Vor allem, wenn das Auto über keine Rückfahrkamera verfügt, denn natürlich ist das Auto durch den Heckträger mitsamt Box deutlich länger als man es gewohnt ist.

Und noch ein wichtiger Hinweis: Bitte checkt das zulässige Gesamtgewicht eurer Anhängerkupplung! Box und Gepäckträger bringen zusammen nämlich rund 30 auf die Waage. Die maximale Zuladung liegt bei 50 kg für die Box.

Das Gesamtfazit: Die Vor- und Nachteile im Überblick

Die Thule BackSpace XT Heckbox ist ein echter Konkurrent zur klassischen Dachbox. Sie bietet eine hervorragende Möglichkeit, den Stauraum des Autos flexibel zu erweitern. Vor allem beim Campingurlaub kann der „Autorucksack“ überzeugen, da die Ladung schnell und bequem auf Augenhöhe zugänglich ist.

+ leicht und dennoch viel Stauraum

+ Kinderleichte Montage

+ hochwertig verarbeitet

– hoher Preis

– nur über Velo XT Radträger zu befestigen

– nicht einbruchsicher

Die Details zur BackSpace XT Heckbox:

Besonderheiten:

– Montage am VeloSpace XT Radträger ohne Werkzeug

– freier Zugang zum Kofferraum dank Klappmechanismus

– Leicht und zusammenfaltbar für platzsparende Lagerung

– Einfaches Be- und Entladen dank Bodennähe

– Integrierte Tragegriffe für einfaches Tragen

– Wasserabweisendes Material

Maße: 139 x 26 x 48 cm

Volumen: 300 l

Zuladung: 50 kg

Gewicht: 8,6 kg

Preis: 699,95 Euro (UVP )

Die Details zum VeloSpace XT Fahrradträger für Anhängerkupplung

Technische Spezifikationen:

– Transport von 3 bis max. 4 Rädern

– Geeignet für 22-80 mm Rahmengröße

– Maximale Reifenbreite 3 Zoll (Fatbike Strap separat erhältlich)

– freier Zugang zum Kofferraum dank Klappmechanismus

– auch für Fahrzeuge mit großer Heckklappe geeignet

– 19 cm Abstand zwischen den Rädern

Maße: 135 x 73 x 79 cm

Zuladung: 60 kg, 30 kg max. pro Rad

Gewicht: 20,6 kg

Preis: 779,95 Euro für 2-3 Räder, 879,95 Euro für 3-4 Räder (UVP )

