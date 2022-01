In der noch jungen Wintersaison 2021/22 wird erstmals eine eigene Nachtskitour am Taubenstein offiziell ausgeschildert: Dafür haben sich in einem Gemeinschaftsprojekt Partner aus Tourismus, Gemeinde, Naturschutz, dem Deutschen Alpenverein (DAV) sowie den Grundstücksbesitzern wie den Bayerischen Staatsforsten zusammengetan und eine naturverträgliche und attraktive Route gefunden. Damit reagieren die zuständigen Behörden auf den aktuellen Zustrom an Skitourengehern, die immer häufiger auch bei Dämmerung und bei Nacht in der beliebten Wintersportregion rund um den Spitzingsee unterwegs sind. Wie in anderen Skigebieten üblich, fehlte in den Schlierseer Bergen bisher jedoch ein attraktives und offizielles Angebot, um nach Feierabend und bei Dunkelheit unterwegs sein zu können – abgesehen vom sehr gut angenommenen Skitourenabend am Sudelfeld. Die Folgen waren in der Vergangenheit die Nutzung gesperrter Skipisten nach Betriebsschluss der Seilbahnen und die damit verbundenen Gefahren sowie die nächtliche Störung sensibler Naturschutzräume und der dort lebenden Tiere.

Offiziell beschilderte Nachtskitour am Taubenstein mit einer Länge von 3km und 600 Hm

„Gerade in der Dämmungszeit nehmen die Wildtiere im Winter die notwendige Nahrung zu sich, um den Energiebedarf in dieser kargen Jahreszeit zu decken. Durch die Lichtkegel moderner Stirnlampen ist der Störungsradius hier enorm und eine gezielte Lenkung der Wintersportler auf eine Dämmerungs- und Nachtroute sehr wichtig“, erklärt Florian Bossert, Gebietsbetreuer für das Mangfallgebirge. Das Ergebnis der intensiven Beratungen ist die erste offiziell beschilderte Nachtskitour am Taubenstein: Diese startet an der Talstation der Taubensteinbahn und verläuft durch Unteren sowie Oberen Lochgraben entlang der ehemaligen Skiabfahrt bis zum Taubensteinsattel. Sie umfasst über 600 Höhenmeter sowie knapp drei Kilometer und ist sowohl im Aufstieg als auch in der Abfahrt beschildert. Dabei wurde gemeinsam mit dem DAV ein neues, reflektierendes Schild entworfen, damit sich die Skitourengeher auch nachts optimal orientieren können und sicher auf der ausgeschilderten Route unterwegs sind. Außerdem wurden auch die sensiblen Bereiche eigens gekennzeichnet, damit diese gerade nachts gemieden werden.

Quelle: DAV