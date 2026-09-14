von | 14. September 2026 | Destinationen , Events , Highlight , Sportevents , Wandertouren , Ziele

Anfang Juli sind wir der gemeinsamen Einladung von Warth-Schröcken Tourismus und der Münchner Agentur Hansmann PR in die Vorarlberger Berglandschaft gefolgt. Dort wollten wir uns das bekannte Wintersport- und Skigebiet endlich auch einmal im Sommer genauer anschauen. Ziel unserer „Pressereise“ war es aber nicht, einfach nur die Region abseits von jeglichem Massentourismus besser kennenzulernen.

Wir wollten auch einen Blick auf das neue Trailrunning-Konzept werfen, mit dem die beiden Walserdörfer künftig ihre Frischluftangebote ausbauen und neue Zielgruppen anlocken wollen.

Warum wir im Zuge dessen mit einer „Runny Mommy“ unterwegs waren und neben wunderbaren Landschaften auch traumhafte Trails und einen anspruchsvollen Klettersteig unter die Füße genommen haben, lest ihr im folgenden Erfahrungsbericht mit wunderbaren Momentaufnahmen der beiden Jungs von Querfeldzwei – Benjamin Klopp & Toni Reuter.

Kurzvorstellung: Urlaubsregion Warth-Schröcken im Bregenzerwald / Vorarlberg (Österreich)

Schauplatz der künftigen Trailrunning-Destination sind die beiden Walserdörfer Warth und Schröcken, hoch oben am Tannberg zwischen Bregenzerwald, Arlberg und Kleinwalsertal. Dort finden sich in Höhen zwischen 1.200 bis 1.500 Metern schrofige Felsformationen, satte Bergwiesen und glasklare Bergseen.

Hinzu kommen unzählige Wanderpfade und Trails, die spektakuläre Ausblicke auf die Bergketten des Arlbergs und des Bregenzerwaldes gewähren. Als beliebte Hausberge gelten unter anderem das Wartherhorn, der Biberkopf und der Widderstein, während der malerisch gelegene Körbersee eher als beliebtes Ausflugsziel für Genussmenschen dient.

Bergidylle abseits vom Massentourismus

Gerade einmal rund 400 Einwohner (Warth ca. 198, Schröcken ca. 216, Stand 2026) leben dauerhaft in den beiden Bergdörfchen, die zu Spitzenzeiten und vor allem im Winter regelrecht aus allen Nähten platzen, wobei die Zahl der Gäste die der Einheimischen stets um ein Vielfaches überschreitet.

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Doch im Gegenteil zu den vollkommen überrannten Nachbarregionen St. Anton und Lech-Zürs, ist Warth-Schröcken absolut bodenständig geblieben und gilt seit jeher als kleiner Geheimtipp unter allen Frischluftfreund:innen, die absolute Ruhe abseits des typischen Skizirkus und weitestgehend unberührte Berglandschaften suchen.

Geprägt wird das Landschaftsbild bis heute von den Walsern, die im 14. Jahrhundert aus dem Schweizer Kanton Wallis hierher einwanderten: Noch heute erinnern zahlreiche Wege, Gebäude und Geschichten an sie. Hierzu zählt auch das typischste Wahrzeichen der Region: fein geschindelte Häuser mit traditioneller Architektur, die sich harmonisch in die alpine Kulisse einfügen.

Vom schneesicheren Skigebiet zum entspannten Sommersport-Mekka

Touristisch ist Warth-Schröcken vor allem als Skidestination am Arlberg bekannt. Mittlerweile entwickelt sich die Destination aber mehr und mehr zu einem beliebten Sommer- und Aktivurlaubsziel. Das liegt nicht nur am zunehmenden Schneemangel, von dem die Region bisher noch nicht so arg betroffen ist wie so manches tiefergelegene Skigebiet.

Vielmehr haben die Tourismusverantwortlichen erkannt, welchen Erholungswert die Region auch im Sommer für Outdoorsportler ausübt und haben den Fokus in den letzten Jahren immer stärker auf den Ausbau von Wander- und Trailrunning-Angeboten gelegt.

Ob nun geführte Gipfeltouren, luftige Klettersteige, abwechslungsreiche Wanderwege und flowige Trails, in Warth-Schröcken gibt’s für jeden Geschmack unzählige Möglichkeiten, um die Natur aktiv erleben und genießen zu können.

Davon ist auch Angela Schwarzmann überzeugt, die als Geschäftsführerin des Warth-Schröcken Tourismus und mit ihrem Team nicht erst seit gestern über neue Alternativen zum Ski- und Wintersport nachdenken muss.

Trailrunning-Destination made by Gerry Gstettner

Im Zuge dessen hat sich die Tourismusverantwortliche Gerhard Gstettner an die Seite geholt hat, um für die gesamte Region ein Konzept zum Aufbau und zur Umsetzung eines zukunftsfähigen Trailrunning-Angebots zu entwickeln. Warth-Schröcken ist die perfekte Spielwiese für „Gerry“, der seit Jahren als Experte für die Entwicklung von Trailrunning-Destinationen arbeitet und laut eigenen Angaben hier vor Ort nicht nur die Strecken konzipiert, sondern auch Camps etabliert und ein Trainingslager für die deutsche Nationalmannschaft organisiert hat.

Landschaftlich mehr als nur verständlich, liegt der besondere Reiz der Region doch in deren Lage im Dreieck aus Bregenzerwald, Arlberg und Tiroler Lechtal sowie der direkten Nachbarschaft zum Kleinwalsertal und das angrenzende Allgäu. Eine topografisch mehr als nur abwechslungsreiche Umgebung, die rein optisch stark an so manche Ecken in Neuseeland und das Auenland in Steve Jacksons Verfilmung des „Herrn der Ringe“ erinnert. Ideale Bedingungen für anspruchsvolle Trailrunning-Strecken mit flowigen Passagen und steilen Anstiegen.

Perfekte Ausgangsbasis: das Ski- und Wanderhotel „Berghaus Schröcken“

Auch das „Berghaus Schröcken“ wirbt gezielt mit dem Laufsport in dieser Bergwelt: „Warth-Schröcken ist ein wahres Paradies für Sportbegeisterte, Naturliebhaber und all jene, die die heilende Wirkung der Höhenluft genießen möchten“. Und das nicht ohne Grund, denn das erst im Juli 2022 neu eröffnete Ski- und Wanderhotel fokussiert sich ganz bewusst auf sportliche Gäste. Von HolidayCheck jüngst zu einem der 10 schönsten Berghotels der Alpen gewählt, zeichnet sich die Unterkunft vor allem durch ihr „lässiges“ und unkompliziertes Konzept aus.

Denn ganz im Gegenteil zu den bekannten Bettenburgen in den Skigebieten, geht’s hier recht gemütlich und ziemlich entspannt zu. Man merkt, dass die Menschen dahinter eine konkrete Idee in die Tat umgesetzt haben. Menschen, wie die Chefin des Hauses: Stefanie Schwarzmann, die selbst aktiv in der Bergwelt und Naturlandschaft unterwegs ist.

Berghütte mit Saunalandschaft und Infinity-Pool

Kein Wunder also, dass hier konsequent geduzt, viel gelacht und jedermann und jederfrau ohne jegliche Vorbehalte freundlich in Empfang genommen wird. Somit ist das Berghaus Schröcken nicht einfach nur eine komfortable Hotelanlage, sondern ein natürliches Habitat mit der Seele einer Berghütte.

Modern eingerichtet und ausgestattet mit Infinity Pool, kleiner Saunalandschaft und Beachvolleyball-Platz sowie einem vielfältigen, von ausgebildeten Wanderführern und Sportguides betreuten Aktivprogramm mit coolen Outdoorabenteuern wie Canyoning, Sommerbiathlon, Wildwasserschwimmen, Höhlentour oder Hochseilgarten.

Alles und jeder Raum hat im Berghaus Schröcken wirklich Charakter. Komplett von den Betreibern selbst konzipiert und mit heimischen Rohstoffen gebaut von Bregenzerwälder Handwerkern. Ein einzigartiger Ort, der die Freiheit eines Urlaubs im eigenen Apartment mit Mini-Küche (für 2 bis zu 20 Personen) und den Annehmlichkeiten eines klassischen 4*** Hotels auf sehenswerte Weise kombiniert.

Alternativ gibt’s neben den 40 Apartments für 1-8 Personen in den beiden Haupthäusern aber auch noch vier alleinstehende Selbstversorger-Chalets für 8-20 Personen, die sich 1,5 Kilometer vom Haupthaus entfernt am Unterboden befinden.

Trailrunning Schnupperkurse und Trail-Camps

Das Wandergebiet von Warth-Schröcken bietet dank beeindruckender Bergpanoramen, gut markierter Wege und vielfältigen Streckenprofilen nicht nur ideale Bedingungen für Hobby-Bergsportler:innen und Profi-Trailrunner:innen. Auch relativ unerfahrene Laufsportler:innen können die anspruchsvollen Strecken mit alpinem Charakter und eindrucksvollen Gipfelzielen für sich entdecken.

Einfach mal reinschnuppern in den Trailsport

Am besten klappt das im Zuge eines Trailrunning-Schnupperkurses mit Andreas Tomann, der sich an all jene richtet, die sich fürs Laufen in der Natur interessieren – ganz ohne Leistungsdruck und große Ambitionen. Für eine Teilnahme braucht es weder große Vorkenntnisse noch besondere Kondition. Denn laut Veranstalter kommt es beim Trailrunning nicht aufs Tempo an, sondern ums bewusste Erleben, Draußensein und den Spaß an der Bewegung.

Nach einer kurzen Einleitung, einem Ausrüstungs-Check sowie einem Warm-up geht’s direkt auf eine lockere Runde mit ca. 300 hm und rund 6 km Länge. Die Dauer bewegt sich dabei je nach Verfassung der Teilnehmenden bei ca. 3 Stunden, da unterwegs regelmäßig Stopps eingelegt werden, um Themen wie Routenwahl, Lauftechnik, Körperhaltung, Koordination und Trainingsmöglichkeiten praxisnah zu vermitteln.

Zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Cool-down und eine offene Fragerunde. Alles was es braucht, ist ein zum Wetter passendes Outfit geländetaugliche Laufschuhe, ein Mobiltelefon, ausreichend Getränke und eine kleine Verpflegung für unterwegs.

Ein Trailcamp nur für Frauen

Bereits erfahrenere Trailrunning-Begeisterte können aber auch ein Trail-Camp buchen, das von Jennifer Romanowski in Kooperation mit dem Warth-Schröcken Tourismus und dem Berggasthaus Schröcken organisiert wird. Die Ultra-Läuferin repräsentiert die Region als Trailguide und Botschafterin, kurz nachdem sie beim Kaiserkrone Ultra Trail 2025 (Österreich) erstmals auf sich aufmerksam gemacht hat und als zweite Frau über die Ziellinie lief.

Gerry Gstettner, der den Trail-Event seinerzeit als Mitveranstalter organisierte, sprach Jennifer im Zuge seiner Zusammenarbeit mit der Region Warth-Schröcken an und stellte die zweifach Mutter kurzerhand Stefanie Schwarzmann vor. Heute bietet die Ultra-Läuferin unter ihrem Lable „Freilaufzeit“ unter anderem das „Alpencamp Warth-Schröcken Women only“ an, bei dem erfahrene Läuferinnen und Einsteigerinnen vier Tage lang ein alpines Abenteuer in Vorarlberg erleben können – ohne Leistungsdruck, dafür mit umso mehr alpinem Abenteuer.

Neben geführten Trailruns mit verschiedenen Distanzen im Hochgebirge und einem Techniktraining bergauf und bergab (mit und ohne Stöcke) stehen auch ein Klettersteig, ein Sunrise Run und Yoga-Sessions auf dem Programm. Trainiert wird in einer kleinen, persönlichen Gruppe. Wobei die Teilnehmenden nicht nur Trailrunning-Equipment, sondern auch Nutrition sowie Recovery-Supplements testen dürfen.

Hinzu kommen Vorträge und Impulse rund um Themen wie (zyklusbasiertes) Lauftraining, Sporternährung und mentale Gesundheit. Nach den Einheiten können sich die Teilnehmenden im Spa-Bereich des Berghaus Schröcken erholen. Ein Trailrunning-Camp für Frauen, die Freiheit lieben, sich sportlich fordern möchten und Lust auf gemeinsames Wachsen haben.

Zwei Trail-Events mit 8 Gipfeln, 67 Kilometern und 5.670 Höhenmetern

Eine weitere Möglichkeit, die Region auszukundschaften, ist die Seven Summits Tour Schröcken. Bei der ultimativen Herausforderung werden die 7 Grenzberge von Schröcken erklommen, wobei am Ende 4.300 Höhenmeter auf einer Strecke von fast 50 Kilometern zu bezwingen sind – und das alles für einen guten Zweck.

Denn mit der Teilnahme wird die Hilfsorganisation ROKPA unterstützt, die ihrerseits Projekte in Tibet und Nepal fördert. Eine kürzere und etwas weniger anspruchvolle Herausforderung für Einsteiger oder den Bergsport-Nachwuchs bietet die Rookie Summits Tour Schröcken, bei welcher es lediglich 1 Gipfel, 1.370 Höhenmeter und 19 Kilometer zu bezwingen gilt.

Fazit unsere Pressreise: Warth-Schröcken ist DAS neue Trailrunning-Traumbergland

Allein schon die Zufahrt vom Inntal über die Arlberger Passstraße hinauf nach Lech und Zürs ist ein Highlight für sich. Hat man einmal den höchsten Punkt auf 1.793 Metern erreicht, blickt man auf eine satte Bergwiesenlandschaft, die ihresgleichen sucht. Wir haben selten solch ein Spektrum an grünen, braunen und grauen Farben gesehen, die so nahtlos und harmonisch ineinander übergehen.

Wer jemals in Neuseeland gewesen ist, weiß wie rar solche Gegenden auf dieser Welt mittlerweile sind. Hier in Warth-Schröcken liegt es vor allem daran, dass der Arlberg als Wetterscheide fungiert und über das ganze Jahr hinweg relativ viel Niederschlag fällt. Die perfekten Voraussetzungen für eine üppige Bergfauna, malerisch eingebettete Seen und ausgewaschene Bergkuppen, auf denen man stundenlang verweilen möchte, weil Auge und Seele ganz automatisch zur Ruhe kommen.

Wer wie wir bei der Walser Trail Challenge einmal den Widderstein-Trail gelaufen ist, kennt die Gegend nur allzu gut. Hier warten flowige Trails, die über schier unendliche Höhenwege führen und in steilen Gipfelanstiegen bzw. wunderschönen Bergtälern münden. Unterwegs werden kristallklare Bergseen, grasende Kühe und urgemütliche Berghütten passiert. Ein Traum für alle Trailrunning-Begeisterten, die keinen Bock haben auf Tourist:innen-Slalom, überlaufene Pfade und vollgestopfte Gipfel.

Kein Wunder also, dass wir dieses Reiseziel mehr als nur empfehlen können. Auch wenn wir es eigentlich gar nicht wollen, da dadurch nur umso mehr Menschen auf dieses Kleinod aufmerksam werden. Ob Klettersteig-Fans, Bergsport-Enthusiast:innen oder Trailrunner:innen. Schnappt euch euer Schuhwerk, packt die Koffer und nehmt euch gaaaaanz viel Zeit mit. Ihr werdet in jeder Hin- und Aussicht zu 100% belohnt. Das bestätigt übrigens auch der Bericht von Marit Böhmer auf ihrem Run Times Blog.