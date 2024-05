Um das zentrale Thema „Freundschaft in den Bergen“ geht es in diesem Jahr beim Alpen Film Festival 2024. Bei der vierten Ausgabe der bayerischen Filmtour werden vom 03. Mai 2024 bis 06. Februar 2025 unter anderem Filme von Michi Wohlleben oder Robert und Daniela Jasper gezeigt. Das von Tom Dauer kuratierte Programm wird zudem von Bergsteiger-Profis und Filmschaffenden durch kurzweilige Moderationen begleitet. Die Gesamtlänge des Kino-Events beträgt rund 125 Minuten. Alle Termine und weitere Infos gibt’s auf der offiziellen Website.

Über das Alpen Film Festival

Das Alpen Film Festival wurde vom Unternehmen „Alpen Licht Spiele“, Bad Tölz, ins Leben gerufen, das auch das BOFF (Bayerisches Outdoorfilmfestival) gründete. Die Filmtour besucht jährlich über 120 Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit über 21.000+ Zuschauern weltweit. Neben der Kinotour spielt das Programm auf Festivals, Hütten, Clubs, Klosterhöfen und in Scheunen. Der Anspruch des Festivals ist den Europäischen Bergfilm zu fördern. Die Filmauswahl erfolgt unabhängig und ohne Einfluss von Sponsoren.

IN DIE WEITE – von und mit Stefan Rosenboom und Norbert Leitner

Zwei Männer begeben sich auf Wanderschaft durch Österreich und schaffen im Rhythmus des Gehens, im Rhythmus der Tage, mit jedem neuen Himmel eine Ode an die Freundschaft. Norbert Leitner, Messermacher und Künstler aus Österreich, und Stefan Rosenboom, Fotograf und Autor aus Deutschland, machen sich gemeinsam auf den Weg. 600 Kilometer wollen sie zu Fuß bewältigen, aus dem Norden Österreichs durch das Waldviertel, über die Donau und quer durch die Alpen bis zu den Hochebenen Kärntens. Der eine will seine Heimat erlaufen, der andere das Zweisein feiern. Auf ihrem einsamen Weg durch ein leeres Land erleben sie Schönheit, wildes Wetter, Erschöpfung und erlaufenes Glück.

GIPFEL-LIEBE von Claus Hanischdörfer

30 Jahre währt die Lebens- und Liebesseilschaft von Daniela und Robert Jasper. Ein berührendes Familienporträt, das in Nordwände, extreme Kletterrouten und auf Expeditionen in alle Welt führt. Robert Jaspers alpinistische Erfolge aufzuzählen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Weniger bekannt ist dagegen, dass auch seine Frau Daniela bis heute in Fels und Eis unterwegs ist. Zusammen bilden sie eine Seilschaft, die nicht nur Schnee, Eis, Lawinen, Steinschlag und Kletterschwierigkeiten trotzt. Sondern die auch die schönen und schlechteren Zeiten des Ehelebens, die Erziehung ihrer Kinder und die Bewirtschaftung eines Reitstalls gemeinsam meistert. Doch nach einem Kletterurlaub gefährdet eine seltsame Erkrankung plötzlich das Leben des Ehemanns und Vaters…

BODHICHITTA von Juliane Strebl und Johannes Mair

Unterschiedlicher, glaubt man, könnten Tun und Denken eines Kletterers und einer Sennerin nicht sein. Doch Alm- und Wandleben, Extremsport und Handwerk haben Vieles gemeinsam. Zwei Sommer lang pilgert Profialpinist Michi Wohlleben wieder und wieder zur Westlichen Dreifaltigkeit im Schweizer Alpsteinmassiv, um seine Erstbegehung „Bodhichitta“ – das buddhistische Streben nach Erleuchtung – frei zu klettern. Der steile und strukturlose Kalkstein lässt ihn schier verzweifeln. Doch Michi bleibt seiner rigiden Kletterethik beharrlich treu. Nicht zuletzt, weil er in der Sennerin Agnes Gmünder eine Seelenverwandte findet.

THE PULSE OF THE SPIRIT (2,5 Minuten) von Eicke Bettinga

Ein zweiminütiger Kurzfilm, der einen ebenso sentimentalen wie humorvollen Blick auf eine Vater-Sohn-Beziehung wirft. „Ich heiße Brian und arbeite als Einzelhandelskaufmann. Meine Leidenschaft ist, die Berge der Welt zu besteigen.“ Mit diesen Worten stellt sich der 49-jährige Protagonist vor, der als weekend warrior im hellblauen Trainingsanzug ein eisernes Übungsregime verfolgt. Allerdings seit Jahren vergeblich, wie sein Sohn Phil in der Boulderhalle lakonisch kommentiert.