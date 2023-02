Viele Ski Patroller in aller Welt vertrauen ganz bewusst auf die überaus robuste Outdoorbekleidung der globalen Ski- und Outdoormarke Helly Hansen, weshalb es für das skandinavische Unternehmen ein ganz besonderes Anliegen ist, den Professionals auf besondere Art und Weise zu danken. So will Helly Hansen am 10. Februar 2023 bereits zum zweiten Mal die ganze Aufmerksamkeit auf den International Ski Patrol Day lenken. Ein jährlich stattfindender Thementag, an dem der tägliche Einsatz der Ski Patroller in den Ski Resorts im Fokus steht.

Ein ganz spezieller „Feiertag“, an dem jeder Wintersportler, Skifahrer und Snowboarder dazu eingeladen ist, den mehr als 55.000 Frauen und Männern weltweit die entsprechende Wertschätzung und den nötigen Respekt entgegenzubringen. Ob nun mit einem High-Five, einer Dankes-Nachricht, einem Post mit dem Hashtag #skipatrolday auf einer Social-Media-Plattform oder durch eine aktive Spende – der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Mehr Infos gibt’s auf der offiziellen Website zum International Ski Patrol Day.

5% aller Einnahmen aus Online-Verkäufen am International Ski Patrol Day 2023werden gespendet

Nach der großen Resonanz und der enormen Beteiligung auf den International Ski Patrol Day im vergangenen Jahr, will Helly Hansen auch heuer wieder gemeinsam mit ausgewählten Partner-Skiressorts und deren Communities all jene feiern, die täglich ihr eigenes Leben für das Wohl anderer Menschen riskieren. Parallel dazu wird Helly Hansen im Zeitraum vom 9. bis 11. Februar insgesamt 5% aller Einnahmen aus seinen Online-Verkäufen an verschiedene Organisationen weltweit spenden, die Ski Patroller*innen unterstützen. Zudem wird das norwegische Unternehmen in diesem Zeitraum das Thema Ski Patrol auf allen Kanälen kommunizieren und über die selbstlose Arbeit der Ski Patroller berichten, die unter dem Motto: „Stay and feel alive“ ihre Community in den Bergen unterstützen.

“Wir fühlen uns geehrt, dass uns Professionals und Athleten weltweit ihr Vertrauen entgegenbringen und wir freuen uns über alle, die dazu beitragen, die Berge und Pisten für jedermann und jederfrau sicher zu machen“, so Oliver Flaser, Category Managing Direktor für Professional Services bei Helly Hansen. Seinen Worten nach investieren die Professionals viel Zeit in die Vorbereitung und ihr Training, um sich stetig weiterzuentwickeln. Zeit, in der sie Material und Equipment intensivst testen und die dabei gesammelten Erfahrungen als wertvolles Feedback an die Entwickler von Helly Hansen weitergeben können, um die funktionale Outdoorbekleidung kontinuierlich zu verbessern.

Was ist eigentlich ein Ski Patroller?

Ski Patroller sind eher bekannt für den englischsprachigen Raum und können hierzulande am ehesten mit der Bergwacht verglichen werden. Ski Patroller sind bevorzugt innerhalb von Skigebieten und manchmal auch darüber hinaus im Backcountry aktiv, um als Pisten- und Rettungsdienst wichtige medizinische und rettungsdienstliche Leistungen sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr für Verletzte zu erbringen. Viele von ihnen verfügen über eine entsprechende medizinisch-technische Ausbildung als bspw. Rettungssanitäter oder vergleichbare Berufe. Ihre Aufgabe ist es, aufgrund der nicht selten sehr abgelegenen Gelände, verletzte Personen mit dem Skischlitten, dem Schneemobil oder ggbfs. auch per Hubschrauber zu bergen.

Je nach Skigebiet werden Ski Patroller in einer Vielzahl spezialisierter Rettungstechniken ausgebildet wie bspw. Lawinensuche und -rettung, Notfalltransport im Freien, Evakuierung von Sesselliften oder zum Teil sogar speziellen Bergetechniken (Auf- und Abwinschen) mit dem Heli. Darüber hinaus kümmern sich die Ski Patroller auch um die generelle Sicherheit im Skigebiet, indem sie die Pisten kontrollieren, das Skigebiet nach Feierabend abfahren oder mit einer entsprechenden Ausbildung sogar gezielte Lawinensprengungen vornehmen. Auch das Durchsetzen der im Skigebiet gültigen Vorschriften zählt zu ihren Aufgaben.

Über Helly Hansen

Seit Firmengründung 1877 in Norwegen stellt Helly Hansen unter dem Motto „Stay and feel alive“ kontinuierlich Bekleidung her, die professionellen Ansprüchen gerecht wird und Menschen in ihren Aktivitäten bestens schützt und unterstützt. Durch die gesammelten Erfahrungen aus Leben und Arbeit in einer der rauesten Umgebungen der Welt entwickelte Helly Hansen immer wieder echte Marktneuheiten: Dazu zählen die ersten weichen, wasserdichten Stoffe vor rund 140 Jahren, die Herstellung der ersten Fleecestoffe in den 1960-iger Jahren und die ersten technischen Baselayer mit der Lifa® Stay Dry Technologie in den 1970er Jahren.

Aber auch das heutige preisgekrönte und patentierte H2Flow Temperaturregulierungssystem sowie die revolutionäre, leichte LIFALOFT™ Wärmeisolierung zählen zum umfangreichen Portfolio. Hinzu kommt die preisgekrönte LIFA INFINITY PRO™ Technologie, die bis heute die innovativste, wasserdichteste und atmungsaktivste Technologie des Unternehmens darstellt. Helly Hansen ist Marktführer in technischer und leistungsstarker Segel- und Skibekleidung sowie Premium Workwear.

Nicht nur olympische Teilnehmer oder Nationalteams vertrauen auf Helly Hansen, sondern auch mehr als 55.000 Professionals, 200 Ski-Ressorts und Bergführerverbände weltweit. Profisportler und Outdoor-Enthusiasten verlassen sich auf die Funktionsbekleidung, Baselayer, Sportswear und Footwear von Helly Hansen, die weltweit in mehr als 40 Ländern verkauft werden. Mehr Informationen zur aktuellen Kollektion gibt’s unter: www.hellyhansen.de