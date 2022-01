Skitourengehen ist seit Jahren im Trend und immer mehr Menschen wollen sich aus eigener Kraft den Berg hinaufschieben, anstatt den bequemen Weg der Gondel zu wählen. Doch nicht wenige nutzen hierfür die Skipiste, um sich entweder die Kosten für den Skipass zu sparen oder um den Gefahren von Lawinen aus dem Weg zu gehen. Damit verbunden sind jedoch auch vielerlei andere Risiken und Konflikte, denen DYNAFIT gemeinsam mit den Skigebietsbetreibern mit speziell angelegten Skitourenparks entgegenwirken will. So engagiert sich der Bergsport- und Ausdauerspezialist seit einigen Jahren beim Ausbau von umweltverträglichen Aufstiegsrouten für Tourengeher, entwickelt Lenkungs- und Sicherheitskonzepte in Skigebieten und sorgt somit für das entspanntes Nebeneinander von Skitourengehern und Alpinskifahrern. In der aktuellen Wintersaison ist DYNAFIT offizieller Partner von acht weiteren Skitourenparks in Deutschland und Österreich. Hinzu kommen mehr als 70 Testcenter, in denen Skitouren-Equipment zum Ausleihen bereitgestellt wird. Weitere Informationen und aktuelle Terminhinweise unter: www.dynafit.com

Die 8 DYNAFIT Skitourenparks im Überblick:

Zum Konzept der Skitourenparks zählen eine oder mehrere markierte Aufstiegsrouten, ein Testcenter der DYNAFIT-Handelspartner vor Ort, Skitouren-Abende sowie weitere Leistungen speziell für Skibergsteiger und Einsteiger in den Sport. Neu dabei sind ab der Skisaison 2021/22 die folgenden Skigebiete:

St. Johann/ Tirol (AT)

Markierter Aufstieg für Tourengeher: 3 Routen.

Route 1: Länge 4,5 km, Höhenmeter Aufstieg 920 hm, Schwierigkeit mittel, Ausgangspunkt: Talstation Harschbichlalm.

Route 2: Länge 4,7 km, Höhenmeter Aufstieg 930 hm, Schwierigkeit mittel, Ausgangspunkt: Talstation Eichenhof.

Route 3: Länge 2,5 km, Höhenmeter Aufstieg 340 hm, Schwierigkeit leicht, Ausgangspunkt: Talstation Valle’s Tauwiesenlift.

Weitere Informationen & aktuelle Hinweise unter: www.skistar.com

Saalfelden/ Salzburg (AT)

Markierter Aufstieg für Tourengeher: 1 Route.

Länge 3,0 km, Höhenmeter Aufstieg 653 hm, Schwierigkeit mittel, Ausgangspunkt: Parkplatz Sommerrodelbahn.

Kosten und weitere Informationen www.saalfelden-leogang.com

Pitztaler Gletscher/ Tirol (AT)

Markierter Aufstieg für Tourengeher: 3 Routen.

Kogelroute: Länge 2 km, Höhenmeter Aufstieg 440 hm, Schwierigkeit mittel, Ausgangspunkt: Talstation Schlepplift Brunnenkogel.

Cappuccino Route: Länge 2,5 km, Höhenmeter Aufstieg 620 hm, Schwierigkeit mittel, Ausgangspunkt: Talstation Schlepplift Brunnenkogel.

Fernerroute: Länge 3,5 km, Höhenmeter Aufstieg 440 hm, Schwierigkeit mittel, Ausgangspunkt: Talstation Gletschersee Mittelberg.

Weitere Informationen und aktuelle Hinweise: www.pitztal.com

Puchberg am Schneeberg/ Niederösterreich (AT)

Markierter Aufstieg für Tourengeher: 2 Routen. Route 1: Länge 3 km, Höhenmeter Aufstieg 340 hm, Schwierigkeit mittel, Ausgangspunkt Talstation Puchberg am Schneeberg. Route 2: Länge 2,5 km, Höhenmeter Aufstieg 340 hm, Schwierigkeit mittel, Ausgangspunkt Talstation Puchberg am Schneeberg. Kosten und weitere Informationen: www.puchis-welt.at

Zahmer Kaiser/ Tirol (AT):

Markierter Aufstieg für Tourengeher: 3 Routen.

Route 1: Länge 2,8 km, Höhenmeter Aufstieg 380 hm, Schwierigkeit mittel, Ausgangspunkt: Talstation Zahmer Kaiser.

Route 2: Länge 2,2 km, Höhenmeter Aufstieg 380 hm, Schwierigkeit leicht, Ausgangspunkt: Talstation Zahmer Kaiser

Route 3: Länge 2,1 km, Höhenmeter Aufstieg 380 hm, Schwierigkeit leicht, Ausgangspunkt: Talstation Zahmer Kaiser

Kosten und weitere Informationen: www.zahmerkaiser.com

Jenner/ Berchtesgaden (DE)

Markierter Aufstieg für Tourengeher: 1 Route.

Route: Länge 5,0 km, Höhenmeter Aufstieg 1200 hm, Schwierigkeit schwer, Ausgangspunkt: Talstation Jennerbahn

Kosten und weitere Informationen: www.jennerbahn.de

Lungau & Innerkrems/ Salzburg (AT)

Markierter Aufstieg für Tourengeher: 4 Routen.

Route 1: Länge 1,7 km, Höhenmeter Aufstieg 179 hm (Lungau Skiweg) Schwierigkeit mittel, Ausgangspunkt: Talstation Petersbründllift

Route 2: Länge 1,0 km, Höhenmeter Aufstieg 188 hm, Schwierigkeit mittel (Lungau Rodelbahn), Ausgangspunkt: Talstation Petersbründllift

Route 3: Länge 5,5 km, Höhenmeter Aufstieg 675 hm, Schwierigkeit schwer (Innerkrems Grünleitenrock), Ausgangspunkt Pfarrkirche Kremsalpe-Innerkrems

Route 4: Länge 4,0 km, Höhenmeter Aufstieg: 415 hm, Schwierigkeit mittel (Innerkrems Kesselgrubenalm), Ausgangspunkt Pfarrkirche Kremsalpe-Innerkrems

Lackenhof-Ötscher/ Niederösterreich (AT)

Markierter Aufstieg für Tourengeher: 1 Route

Route: Länge 2,8 km, Höhenmeter Aufstieg 600 hm, Schwierigkeit mittel, Ausgangspunkt Talstation Ötscherlift

Kosten und weitere Informationen: https://skisport.com/Otscher/de

Pistentouren sicher & fair: 10 Empfehlungen nach dem Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit

Auch auf Pisten sind Tourengeher eigenverantwortlich unterwegs. Alpine Gefahren, insbesondere die Lawinengefahr, sind selbst einzuschätzen. Notfallausrüstung ist mitzuführen. Skipisten stehen in erster Linie den Benützern der Seilbahnen und der Lifte zur Verfügung. Um Unfälle und Konflikte zu vermeiden, gibt das Kuratorium neben den FIS-Verhaltensregeln folgende Empfehlungen:

1. Warnhinweise sowie lokale Regelungen beachten.

2. Der Sperre einer Piste oder eines Pistenteils Folge leisten. Beim Einsatz von Pistengeräten – insbesondere mit Seilwinden – oder bei Lawinensprengungen, etc. kann es zu lebensgefährlichen Situationen kommen. Pisten können daher aus Sicherheitsgründen für die Dauer der Arbeiten gesperrt sein.

3. Nur am Pistenrand und hintereinander aufsteigen.

4. Die Piste nur an übersichtlichen Stellen und mit genügend Abstand zueinander queren.

5. Frisch präparierte Pisten nur im Randbereich befahren. Über Nacht festgefrorene Spuren können die Pistenqualität stark beeinträchtigen.

6. Bis 22:30 Uhr oder einer anderen vom Seilbahnunternehmen festgelegten Uhrzeit die Pisten verlassen.

7. Sichtbar machen. Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht Stirnlampe, reflektierende Kleidung etc. verwenden.

8. Bei besonders für Pistentouren gewidmeten Aufstiegsrouten/Pisten nur diese benützen.

9. Hunde nicht auf Pisten mitnehmen.

10. Ausgewiesene Parkplätze benützen und allfällige Parkgebühren entrichten.

Quelle: DYNAFIT