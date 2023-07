Höher, schneller, weiter – nachdem es mittlerweile Trail Running Stöcke von LEKI gibt, die nur 120 Gramm wiegen, wagt der Stock- und Handschuhspezialist nun einen Schritt in eine andere Richtung: Hanf als nachwachsender Rohstoff. Beim LEKI Hemp One Vario handelt es sich nach eigenen Angaben um den nachhaltigsten Trekkingstock, den es derzeit auf der Welt gibt.

Es ist demnach der erste Wanderstock, der konsequent den Einsatz von organischen Materialien als Ersatz von Aluminium, Carbon, Kunststoff und Polyester verfolgt. Ein Pilotprojekt, das Teil einer größeren und langfristigen Vision im Bereich Nachhaltigkeit ist und Schritt für Schritt dabei helfen soll, den CO2-Fußabdruck und den Ressourceneinsatz zu optimieren.

LEKI Hemp One Vario – ein Projekt für nachhaltigere Wanderstöcke und Trekkingstöcke

Im Jahr 2022 hat LEKI das Projekt „Hemp One Vario“ auf den Weg gebracht. Wobei das zentrale Wort „Hemp“ im Deutschen für Hanf oder Hanffaser steht. Seit Jahren arbeiten die Kirchheimer arbeiten mit dem Deutschen Institut für Textil- und Faserforschung zusammen.

Dabei entstand die Idee, tatsächlich einmal einen Stock aus dem nachwachsenden Rohstoff Hanf zu produzieren. Die Trekkingstöcke sind zum jetzigen Zeitpunkt noch schwerer als ein Carbon- oder Aluminiumstock, bieten allerdings auch hervorragende Festigkeitswerte.

Aus Hanf und in Handarbeit gefertigte Trekkingstöcke in limitierter Auflage

Für die ersten 250 Wanderstöcke aus Hanf, die beim Outdoorspezialisten Globetrotter verkauft werden, arbeitet LEKI mit einem Bauer direkt auf der schwäbischen Alb zusammen. Das Hanffeld liegt nur sechs Kilometer vom LEKI Headquarter entfernt.

Die Aussaat erfolgt im April, geerntet wird im September. Eine industrielle Fertigung gibt es bisher noch nicht, weshalb die Hanfschäfte in Handarbeit bei einem Partner in Innsbruck gefeertigt werden. Dort werden die Hanffasern mithilfe eines biobasierten Harzes händisch in Schaftform gebracht und ausgerichtet. Die Endmontage findet in der eigenen LEKI Produktionsstätte im tschechischen Tachov statt.

Quelle: LEKI