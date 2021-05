Für den italienischen Schuhspezialisten SCARPA ist die Entwicklung eines vollständig biologisch abbaubaren Modells ein weiterer Schritt in eine nachhaltigere Zukunft. Demnach bestätigt die Green Leaf-Zertifizierung von Intertek, dass der MOJITO BIO zu 100% biologisch abbaubar ist und im Vergleich zu einem herkömmlichen Schuhmodell mehr als 10 Mal schneller zerfällt. Der MOJITO BIO ist Teil des neuen „Green Manifests“ für mehr Nachhaltigkeit, mit dem das Traditionsunternehmen die eigenen Produkte immer nachhaltiger weiterentwickeln will. Weitere Infos gibt’s hier: scarpa-schuhe.de/mojito-bio

SCARPA MOJITO BIO – vereinfachtes Design und zertifizierte Eigenschaften

Der MOJITO BIO ist eine Neuinterpretation des klassischen MOJITO unter Verwendung nachhaltiger Materialien. Der offensichtlichste Unterschied in Bezug auf das Aussehen ist der Verzicht von zwei typischen Merkmalen des klassischen Mojito: die Zehenbox und die Ferse aus Gummi. Mit dieser Veränderung wurden die üblichen Abfälle beseitigt, die durch das Stanzen von Kautschuk entstehen. Auch auf Metallösen wird verzichtet, was den Produktionsprozess ebenfalls vereinfacht. Demgegenüber wird die Sohle aus einer perfekten Mischung aus synthetischem und natürlichem Kautschuk gefertigt. Auch der Einsatz eines gestrickten Obermaterials kann als weiteres Signal in Richtung Nachhaltigkeit verstanden werden.

Zertifiziert wurden die biologisch abbaubaren Eigenschaften der MOJITO BIO Materialien nach der Norm: ASTM D551. Dies misst den Zersetzungsgrad ohne Sauerstoff und unter kontrollierten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, die in vielen Industrieabfallbehandlungsanlagen herrschen. Positiver Nebeneffekt: Die Entwicklung des Schuhs erlaubt laut Scarpa demnach eine erhebliche Vereinfachung der Produktionsprozesse sowie eine weniger komplexe Konstruktion. Wobei die Leistung und Strapazierfähigkeit unverändert bleiben. Hinzu kommt, dass der MOJITO BIO komplett in Italien produziert wird und alle daran beteiligten Lieferanten von Rohstoffen zertifiziert sind, nachhaltige Praktiken in Bezug auf Herstellung, Verwendung von Chemikalien und Schutz der Gesundheit, Sicherheit und Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern anzuwenden.