Bei der Wahl der richtigen Outdoorbekleidung beim Wandern kommt es nicht nur auf den Komfort an. Auch das Thema Sicherheit spielt bei Outdoor-Aktivitäten eine wichtige Rolle. Wer die Natur in vollen Zügen genießen möchte, kommt nicht umhin, sich mit speziell entwickelter Wanderbekleidung für verschiedenste Wetterbedingungen auseinanderzusetzen. Also mit Outdoor-Bekleidung, die als erste Schicht zwischen Körper und den Elementen eine entscheidende Schutzfunktion übernimmt, um optimal vor Temperaturschwankungen, unerwarteten Wetterumschwüngen oder anspruchsvollem Terrain zu schützen.

Die richtige Ausrüstung kann an dieser Stelle DEN Unterschied machen – zwischen einem unvergesslichen Abenteuer und einer unangenehmen Erfahrung. In diesem Zusammenhang geben wir gemeinsam mit den Experten der schwedischen Bergsportmarke Revolutionrace (RVRC) wertvolle Tipps, worauf ihr beim Kauf von Outdoorbekleidung grundsätzlich achten solltet.

Ratgeber für funktionale Outdoorbekleidung – Grundlagen richtig verstehen

Beim Wandern ist das Tragen von Kleidung in Schichten entscheidend, auch besser bekannt unter dem Begriff des „Zwiebelprinzips“. Denn nur so kann man jederzeit flexibel auf wechselnde Wetterbedingungen reagieren und je nach Bedarf einzelne Bekleidungsstücke ablegen oder anziehen. Diese Methode hilft dabei, die Körpertemperatur während der Aktivität effektiv zu regulieren und für ein konstant angenehmes Körperklima zu sorgen.

Der sogenannte Baselayer wird oft aus Merinowolle oder Funktionsmaterial gefertigt und liegt direkt auf der Haut auf, um für die nötige Wärme sowie einen optimalen Feuchtigkeitstransport zu sorgen. Merinowolle besticht dabei besonders hervor, da dieses natürliche Material selbst bei Nässe wärmt und unangenehme Gerüche minimiert. Als Zwischenschicht eignet sich Fleece hervorragend, weil es zusätzliche Wärme bietet, leicht und atmungsaktiv ist. Die äußere Schicht sollte wind- und wasserdicht sein, um den Körper optimal vor den Elementen und einem allzu schnellen auskühlen zu schützen.

Für die Beine sind zumeist Hosen aus Softshell beliebter als aus Hardshell-Material, da sie mehr Bewegungsfreiheit bieten und zugleich vor Wind und leichtem Regen schützen. Die richtige Auswahl an Materialien und das besagte „Zwiebelprinzip“ garantieren, dass Wanderer und Outdoorsportler für jedes Wetter optimal gewappnet sind und ihren Ausflug in vollen Zügen genießen können. Durch die Kombination verschiedenster Materialien und Technologien kann die Outdoorbekleidung effektiv vor äußeren Einflüssen schützen und zugleich rundum perfekten Tragekomfort und maximale Funktionalität sicherstellen.

Optimale Auswahl an Wanderbekleidung und Outdoor-Austattung

Eine sorgfältige Auswahl an Wanderbekleidung und Outdoor-Ausrüstung ist essentiell, um jede Tour durch die Natur rundum sorgenfrei genießen zu können. Beginnen wir mit den Socken: Hochwertige Wandersocken, die Feuchtigkeit ableiten und an den essentiellen Stellen entsprechend gepolstert sind, schützen die Füße vor Blasen und erhöhen den Tragekomfort vor allem bei längeren Wandertouren. Ein atmungsaktives T-Shirt hält den Körper trocken und sorgt bei Hitze für eine willkommene Abkühlung, während es bei kälterem Wetter isoliert.

Die Outdoorjacke sollte leicht, wasserdicht und atmungsaktiv sein, damit der Körper nicht unnötig schwitzt und zugleich vor dem Auskühlen geschützt wird, ohne dabei die Bewegungsfreiheit unnötig einzuschränken und an Komfort einzubüßen. Auch Handschuhe zählen zur wohl durchdachten Austattung, sind sie in kühleren Regionen doch unverzichtbar, um die Hände vor Erfrierungen zu schützen. Neben der optimal passenden und funktionaen Outdoorbekleidung spielen aber auch Wanderstöcke eine wichtige Rolle. Denn Trekking-Stöcke bieten zusätzliche Stabilität auf unebenem Gelände und können die Knie beim Ab- und Aufstieg entlasten.

Ein robuster, aber leichter Rucksack ermöglicht es zudem, alle notwendigen Utensilien wie Wasser, Snacks und Erste-Hilfe-Material bequem auf dem Rücken zu transportieren. Jedes einzelne dieser Elemente trägt dazu bei, eine Wandertour angenehmer, sicherer und effizienter zu gestalten. Wichtig ist am Ende, dass bei der Auswahl der Outdoorausrüstung auf die eigene Körperbeschaffenheit und die geplante Route geachtet wird. Nur so lässt sich garantieren, dass ein Ausflug raus in die Natur zum rundum gelungenen Erlebnis wird.

So klappt`s mit der richtigen Pflege der Outdoorausrüstung

Um die Qualität und Funktionalität von Outdoorbekleidung langfristig zu erhalten, ist die richtige Pflege unerlässlich. Daher empfiehlt es sich, stets sorgfältig die Waschanweisungen auf den Etiketten der verschiedenen Kleidungsstücke zu studieren. Denn diese geben nicht nur Auskunft darüber, bei welcher Temperatur und mit welchen Reinigungsmitteln die Wanderausrüstung gewaschen werden sollten. Auch Informationen was die Nutzung eines Trockners betrifft, sind darauf zu finden. Generell vermieden werden sollte der Einsatz von Weichspülern, da diese die Atmungsaktivität von Funktionskleidung beeinträchtigen können. Stattdessen wird empfohlen, ein mildes, umweltfreundliches Waschmittel zu verwenden, das speziell für Outdoor-Kleidung entwickelt wurde.

Zum Trocknen wird die Outdoorbekleidung am besten an die frische Luft gehängt. Direkte Sonneneinstrahlung oder das Aufhängen direkt an der Heizung sollte dabei jedoch vermieden werden, um Materialschäden vorzubeugen. Bei wasserdichten Produkten muss die Imprägnierung möglicherweise nach mehrmaligem Waschen aufgefrischt werden. Hierfür gibt es spezielle wasserabweisende Sprays (Imprägniermittel) oder Reinigungsmittel, die einfach anzuwenden sind und die Wasserfestigkeit der Wanderbekleidung wiederherstellen.

Nicht zu vergessen: Rucksäcke und Trekkingstöcke nach jeder Tour reinigen und auf mögliche Schäden überprüfen, damit diese bei der nächsten Tour wieder zu 100% einsatzbereit sind. Wer all diese einfachen, aber effektiven Pflegetipps befolgt, kann sicherstellen, dass man sowohl mit der Wanderbekleidung als auch mit der Outdoorausrüstung lange Freude hat und diese einen noch auf vielen zukünftigen Abenteuern begleiten werden.