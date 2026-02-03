Wandern mit Kindern ist immer ein kleines Abenteuer an der frischen Luft. Damit die ganze Familie Spaß an der Strecke hat und das Ziel nicht aus den Augen verliert, braucht es aber etwas mehr als feste Trekking-Schuhe und gute Laune. Im folgenden Ratgeber Wandern mit Kindern haben wir fünf praktische Tipps und spielerische Ideen zusammengestellt, mit denen aus jeder Wandertour mit Kids ein gelungenes Outdoor-Abenteuer wird – inkl. jede Menge ultimativer Erlebnisse draußen in der Natur.

Tipp 1: Die richtige Route und ein gutes Tempo finden

Jede Familienwanderung startet mit dem ersten Schritt ins Abenteuer. Und der sollte gut überlegt sein: Denn wer mit Kindern entspannt wandern möchte, plant am besten frühzeitig. Orientierung für die Länge der Wanderung bietet eine einfache Regel: Demnach ergibt das Alter des Kindes mal 1,5 die maximale Streckenlänge in Kilometern. Wichtig ist auch, dass die Route ein möglichst flaches Höhenprofil hat. So bleiben Motivation und Energie bis zum Ziel erhalten.

Spannende Wanderrouten für Kinder setzen zudem auf Erlebnis statt Strecke: Themenpfade mit Wasserläufen, Aussichtspunkten oder tierischen Überraschungen sorgen für Begeisterung und unvergessliche Naturerlebnisse. Regelmäßige Pausen alle ein bis zwei Kilometer helfen vor allem jüngeren Kids dabei, bis zum Ziel durchzuhalten. Zertifizierte Wanderwege bieten dabei eine gute Orientierung für kindgerechtes Wandern.

Tipp 2: Mit der passenden Ausrüstung gut vorbereitet starten

Bergsteigen, Wandern und ab in die Matschpfützen – vor allem die Übergangszeit besitzt ihren ganz besonderen Reize. Aber nur, wenn die Füße trocken bleiben! Wer Kinder hat, weiß: Sobald das Wetter wechselhaft wird, sind wasserdichte Schuhe absolut Pflicht. Wir empfehlen neben festem Schuhwerk daher vor allem die halbhohen, wasserdichten GORE-TEX® Outdoorstiefel des norwegischen Schuhspezialisten Viking.

Schließlich sind ein Blick auf das Wetter, eine gute Ausrüstung und ein Erste-Hilfe-Set für unterwegs wichtig. Zudem sind ruhige, entspannte Eltern oft der beste Wanderbegleiter für kleine Entdecker. Fotos und Videos vom Wandertag, festgehalten mit dem ersten Handy, einem speziellen Kindertablet oder einer kindgerechten Digitalkamera, sorgen zudem für bleibende Erinnerungen. Die Bilder und Videos lassen sich dann ganz leicht in der Cloud hochladen, sodass sie direkt auf anderen Geräten abrufbar sind. Dafür gibt es sogar Cloud Speicher kostenlos für Einsteiger und alle Aufnahmen sind sicher abgelegt.

Tipp 3: Spiele fördern die Motivation und gute Laune

Keine Lust mehr? Zeit für ein Spiel! Kleine Challenges wie eine Schnitzeljagd, Naturbingo oder Balancieren auf Baumstämmen bringen Bewegung und die nötige Abwechslung in jede Wanderpause.

Tiergeschichten erfinden oder spannende Hörbücher mit Naturbezug lassen Kinder in eine andere Welt eintauchen. Wer mit anderen Familien in Gruppen unterwegs ist, erlebt doppelt so viel Spaß und bleibt leichter motiviert bis zum nächsten Rastplatz.

Tipp 4: Gemeinsam planen und stolz ankommen

Wenn das Ziel greifbar wird, steigt die Vorfreude mit jedem Schritt. Ein klar formuliertes Familienziel, wie ein Badesee oder eine Hütteneinkehr, wirkt motivierend. Vor allem dann, wenn die Kinder bei der Planung von Anfang an mitreden dürfen. Besonders familienfreundlich sind Regionen wie das Allgäu, die Eifel oder die Sächsische Schweiz. Dort führen gut markierte Wege zu kleinen Zielen wie Brücken, Hütten oder Lichtungen. Diese kleinen Etappensiege erfreuen Groß und Klein.

Eigene Vorschläge für Pausen oder Routen machen aus der Wanderung mit Kindern ein gemeinsames Abenteuer. Und am Ziel gibt’s dann noch eine kleine Belohnung obendrauf – sei es nun das Lieblingsgetränk, ein Eis oder einfach eine von daheim mitgebrachte kleine Überraschung, mit der definitiv niemand gerechnet hat. Der eigenen Kreativität sind keinerlei Grenzen gesetzt.

Tipp 5: Gipfel-Selfie oder Eintrag ins Gipfelbuch

Klassische Wanderziele wie die Hündeleskopfhütte sind leicht erreichbar, bieten eine großartige Aussicht und regionale Leckereien. Wer mit älteren Kindern etwas länger gemeinsam wandern möchte, wird am Lechweg fündig. Die Strecke ist mit wenig Steigung trotzdem entspannt, ideal für Einsteiger. Und zum Schluss machen ein gemeinsames Selfie oder ein Eintrag ins Hüttentagebuch das Wandererlebnis komplett.