Hoch aus dem Norden komm ich her, ich muss euch sagen, es wintert gar sehr. Der ersten Schneeflocken sind gefallen, das Thermometer unter den Nullpunkt gesunken und verschnupfte Kindernasen leuchten schon von weitem so rot wie die von Rentier Rudi. Allerhöchste Zeit also, die Wintergarderobe der kleinen Frischluftfreunde auf Vordermann zu bringen. Jetzt heißt es Schneemann bauen, Rodeln, Skifahren und ausgiebig im Schnee wälzen. Und dafür braucht man natürlich die richtigen Outdoorklamotten – am besten von Reima.

Warum Outdoorbekleidung von Reima sowohl Erwachsene als auch Kinder überzeugt?

Vor Kurzem haben wir euch den finnischen Spezialisten für Kinder Outdoorbekleidung vorgestellt und jetzt folgt auch schon der erste Praxis-Check. In unserem großen Reima-Testbericht erfahrt ihr alle Details zu den von uns getesteten Produkten. Vorneweg verraten wir euch unsere 5 Gründen, warum die Outdoorbekleidung aus Finnland sowohl große als auch kleine Frischluftfreunde überzeugen.

1. Reima ist funktional

Funktion ist das A und O bei Outdoorbekleidung für Kinder. Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, strapazierfähig und gleichzeitig maximale Bewegungsfreiheit – die Ansprüche sind hoch. Daher setzt Reima auf Qualität und hochwertige Materialien, mit denen die Kids vor Wind und Wetter optimal geschützt sind. Auch auf die Schnitte wird großen Wert gelegt, damit die Kinder in ihrem Spieltrieb nicht eingeschränkt werden.

2. Reima ist stylisch

Für jeden Geschmack gibt es bei Reima ein passendes Design: Eure Kids mögen es gerne farbenfroh und wild gemustert? Oder soll es lieber dezent und einfarbig sein? Kein Problem! Selbstverständlich gibt es bei Reima beides, denn Kinder haben nun mal genauso ihren eigenen Geschmack wie wir Erwachsenen.

Wenn das Outfit nicht gefällt, dann ist die Nörgelei vorprogrammiert. Schön, wenn man so viel Auswahl hat und die kleinen Frischluftfreunde das Passende für sich aussuchen können.

3. Reima ist langlebig und pflegeleicht

Ein Punkt, der vor allem uns Eltern wichtig ist: Outdoorklamotten für Kinder sollten einiges mitmachen, lange halten und gleichzeitig easy zu pflegen sein. Wenn die Matschhose schon nach vier Wochen die ersten Löcher hat, dann ist niemandem geholfen. Daher legt Reima großen Wert auf Langlebigkeit und Robustheit.

Außerdem werden beispielsweise Overalls und Hosen so geschnitten, dass sie einige Zeit mitwachsen. Ein weiterer Pluspunkt: Viele Produkte sind Trocknergeeignet und dadurch schnell wieder einsatzbereit, wenn der Schnee besonders verlockend ist.

4. Reima bietet viele durchdachte Details

Abzippbare Hosenträger, Ärmeltasche für den Skipass, verstärkter Hosenboden oder Belüftungsreißverschlüsse – hier zeigt sich, ob eine Marke mitdenkt und weiß, was Outdoor-Kinder brauchen. Ein Blick in die Produktinfos bei Reima verrät: Hier wird mitgedacht.



5. Reima ist nachhaltig

Keine Schadstoffe, recycelter Fasern oder RDS-zertifizierte Daune – bei Reima wird der nachhaltige Umgang mit unserem Planeten großgeschrieben und das spiegelt sich auch in der Wahl der Materialien und der Verarbeitung wider.