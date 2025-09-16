Gregory Alpaca Wheeled Duffle 100 L – Kurzvorstellung:

Gregory erweitert mit der Alpaca-Serie sein umfangreiches Gepäck-Portfolio um einen vielseitigen Reisekoffer im Hybrid-Design, der speziell für Outdoorabenteuer-Reisende entwickelt wurde. Mit der Gregory Alpaca Wheeled Duffle 100 will der US-amerikanische Rucksackspezialist die Lücke zwischen klassischer Duffle Bag und robustem Rollkoffer (Trolley) endlich schließen, indem gleich zwei Welten praktisch miteinander verbunden werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Rollkoffern setzt Gregory bei seiner Alpaca Wheeled Duffle 100 auf eine innovative Hybrid-Konstruktion aus vakuumgeformter Schale und TPU-beschichtetem 900-Denier-Gewebe. Diese Kombination verspricht sowohl maximalen Aufprallschutz als auch rundum perfekte Wetterbeständigkeit bei gleichzeitig minimalem Eigengewicht. Die perfekte Alternative zu klassischen Hartschalenkoffern oder unpraktischem Rucksackgepäck, um sowohl am Flughafen als auch abseits befestigter Wege möglichst komfortabel von A nach B zu kommen.

Das Herzstück der Alpaca bildet ein großzügiges Hauptfach mit internem Kompressionsgurtband. Hinzu kommen zwei im Deckel integrierte Meshnetz-Staufächer sowie ein externes und erweiterbares Staufach, um auch kleinere Utensilien und dreckige Ausrüstung separat vom Hauptgepäck verstauen zu können. Dadurch ist eine organisierte und platzsparende Unterbringung von Kleidung, Equipment und Schuhen möglich.

Für maximalen Bedienkomfort sorgt ein außen im Unterboden integrierter Trolleygriff mit nahtlosem Druckknopfsystem und ausklappbarem Aluminium-Griffsystem. Für geschmeidiges Dahinrollen fußt der Duffle-Trolley auf 85 mm großen Rädern mit TPU-Überzug, die auch auf unebenen Untergründen leichtgängig dahinrollen sollen. Seitlich platzierte und verstärkte Haltegriffe sollen zudem das Handling in allen Situationen erleichtern.

Der große, rundumlaufende und abschließbare Reißverschluss mit langlebigem #10 YKK-Zippern und übergroßem T-Zugschiebern ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Zugriff aufs Gepäck. Während fest am Außenmaterial fixierte 38-mm-Gurtband mit sicherem Schnallenverschluss den „Koffer“ zusammenhalten und für zusätzliche Kompression im nicht vollbepackten Zustand sorgen.

Das aF-Fazit von Veit & Kathrin: der vielleicht leichteste Hybrid-Reisetrolley der Welt!

Zugegeben, die Liebe zu unserer altehrwürdigen Thule Crossover Rolling Duffle 56L war bisher ungebrochen groß. Doch wir sind fremdgegangen und haben dabei nicht mal ein schlechtes Gewissen. Denn mit unserem Nachwuchs kam auch mehr Gepäck dazu. Und da wir auf Reisen keine weitere Tasche mit uns herumschleppen wollten, haben wir nach einer Alternative Ausschau gehalten, die nicht zu schwer und bequem zu transportieren ist, aber am Ende vor allem ausreichend Platz bietet. Die Lösung: die Gregory Alpaca Wheeled Duffle mit 100 Liter Fassungsvermögen.

Als das Paket vor der Türe stand, waren wir kurz skeptisch, inwiefern das riesige Geschoss nicht doch eine Nummer zu groß für unser dreiköpfige Familie sein könnte. Doch allen Vorbehalten zum Trotz entpuppte sich das Hybrid-Design der Duffle-Trolley-Kombination als extrem leicht und dennoch stabil. Da geht also nicht nur ungemein viel rein, sondern man trägt letztlich nur das darin verstaute Gepäck. Und das lässt sich dank zahlreicher Staufächer und Zurrgurte wunderbar organisieren bzw. komprimieren, was vor allem am rundumlaufenden Reißverschluss liegt, dank dem sich der Koffer bequem (ent)packen lässt.

Während das riesige Hauptfach den Großteil aller Klamotten schluckt, bieten die beiden Meshnetz-Fächer im Deckel ausreichend Platz für Ladekabel, Hygiene-Beutel und kleinere Utensilien. Dreckwäsche oder schmutzige Schuhe finden hingegen ihren Weg in das separate Staufach, dass sich außerhalb befindet. Dadurch bleiben Frischwäsche und mockriges Equipment schön voneinander getrennt. Und damit auch sonst auf Reisen nichts ins Rutschen gerät, sorgen Fixiergurte oder Kompressionsriemen für zusätzlichen Halt.

Selbst vollbepackt lässt sich die Hybrid-Konstruktion dank extern ins Gehäuse integriertem Zugriff wunderbar transportieren. Auf Knopfdruck wird hierfür einfach der starre Alu-Griff ausgefahren und dann geht’s entspannt dahin, da die großen Rollen geschmeidig über jede noch so grobe Bodenwelle rumpeln.

Lediglich beim Herumheben oder Verstauen des Rollkoffers macht sich der fehlende Tragegurt in der Mitte auf der Topseite bemerkbar. Doch das kann man bei diesem hervorragenden Gewichts-Packvolumen-Verhältnis locker verschmerzen. Größer wirkt da schon eher das Manko, dass der Rollkoffer im leeren wie bepackten Zustand nicht zuverlässig hochkant auf dem Boden stehen bleibt und gerne mal umkippt.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Für uns ist der neue Gregory Alpaca Wheeled Duffle 100 L der absolute Gamechanger – und für unsere kleine Tochter ein gefundener Ort, um sich zu verstecken. Da passt also locker das Gepäck für die halbe Familie hinein. (Hinweis: Eine Empfehlung fürs Verschleppen von Kleinkindern ist damit aber nicht gemeint). Die Hybridkonstruktion aus Dufflebag und Rollkoffer sieht dabei nicht nur nach Outdoorabenteuer aus, sondern sorgt dank minimalem Gewicht und super Handling für absoluten Reisespaß – sei es zu Land, in der Luft oder auf dem Wasser.

Lediglich der fehlende Tragegurt zum mittigen Anheben und die etwas instabile Standfestigkeit könnten wir jetzt bemängeln. Drücken mit Blick auf das hervorragende Platz-Gewicht-Verhältnis aber bereitwillig mehr als nur ein Auge zu. In Summe ist die Alpaca Wheeled Duffle 100 L ein rollendes Raumwunder mit der Extraportion Coolness für outdoorbegeisterte Menschen.

+ extrem robustes Obermaterial

+ hoher „Tragekomfort“ dank Rollen und verstärkter Schlaufen

+ perfektes Staumanegement

+ separates Schuhfach

+ extrem stabil und dennoch ultraleicht

– steht nicht zu 100% im nicht vollständig beladenen Zustand

– keine Tragegurte für den Rücken

Die Details zum Gregory Alpaca Wheeled Duffle 100 L:

Besonderheiten: Hybriddesign mit leichtem Polycarbonatboden für guten Aufprallschutz, außen montierter Trolleygriff mit nahtlosem Druckknopfgriff und ausklappbarem Aluminium-Griffsystem für komfortables Handling, vakuumgeformte Schale, erweiterbares Schmutzwäschefach, internes Kompressionssystem, TPU-beschichtetes Obermaterial, YKK-Zipper abschließbar

Material: Rucksackkorpus: High-Impact Polycarbonate & 40% recycled 900D Polyester ripstop with TPU coating, Tragesystem: Polycarbonate & HDPE, Innenfutter: 40% Post-consumer Recycled 135d Polyester with C0 DWR: designed without PFAS, Schnallen: Bluesign approved buckles, Räder: Nylon 6.6 Composite & TPR

Volumen: 100 Liter

Gewicht: 3,96 Kilo (Leergewicht)

Maße (Höhe x Breite x Tiefe): 81 x 46 x 31 cm

Preis: 240,- Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.