von | 06. November 2026 | Testberichte , Bergsteigen , Highlight , Klettern , Skitour

Wer auf der Suche nach preiswerter Outdoor-Bekleidung ist, kommt an der schwedischen Outdoormarke Revolution Race (kurz RVRC) kaum vorbei. Mit Sicherheit ist jeder von uns über den markanten Schriftzug gestolpert und hat sich gefragt, wer oder was sich wohl hinter diesem ominösen RVRC-Logo verbirgt. Denn mittlerweile ist die 2013 von Pernilla und Niclas Nyrensten gegründete, schwedische Brand im Bergsport definitiv keine Unbekannte mehr. Vor allem nicht für preisbewusste Outdoorbegeisterte, die für möglichst wenig Geld viel Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit haben wollen.

Neben Decathlon zählen auch die Frischluft-Schweden mittlerweile zu den typischen „Discounter-Marken“ für stylische Outdoor-Bekleidung, die allerdings keine Ramschware verkaufen, sondern qualitativ durchaus hochwertige Klamotten zu fairen Preisen. Während Decathlon seine Produkte sowohl online als auch über den stationären Fachhandel anbietet, vertreibt Revolution Race sein Sortiment ausschließlich direkt über den eigenen Onlineshop. Das Sortiment reicht dabei von Wanderhosen über Hardshell- und Softshelljacken sowie Funktionsunterwäsche bis hin zu Outdoorschuhen, Taschen und Accessoires.

Wir haben insgesamt sechs Produkte aus der aktuellen Outdoor-Kollektion für Herren genauer unter die Lupe genommen und ausgiebig für euch getestet: Neben der GP Pro Stretch Pants und der Radical Insulate Jacket haben wir auch die Silence Proshell 3L Jacket und das Easy T-shirt durch die Gegend getragen. Aber auch die Orion Polarized Sunglasses und die Trailknit Waterproof Hiking Sneakers waren gemeinsam mit uns am Berg unterwegs. Ob das Konzept „Qualität für günstiges Geld“ wirklich aufgeht, lest ihr in unserem Testbericht. Passend dazu haben wir gleich noch ein komplettes RVRC-Outfit für Damen getestet.

Kurzvorstellung: Revolution Race Silence Proshell 3L Jacket Herren

Die Revolution Race Silence Proshell 3L Jacket Men zählt laut den eigenen Angaben des Herstellers zu einer der Bestseller im aktuellen Sortiment. Gerade weil die alltagstaugliche Outdoorjacke für eine Vielzahl von Aktivitäten verwendet werden kann und mit unzähligen Features aufwartet. So bietet die Jacke demnach eine großartige Kombination aus robustem Wetterschutz und ultimativem Tragekomfort.

Hierfür ist sie mit einer wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Hypershell® Pro-Membran mit 20.000er Wassersäule ausgestattet, die Feuchtigkeit abhält und obendrein atmungsaktiv ist. Versiegelte Nähte, wasserabweisende Reißverschlüsse und eine PFC-freie DWR-Beschichtung sorgen für zusätzlichen Schutz vor WInd und Wetter. Und sollte es doch mal zu warm werden, ermöglichen 2-Wege-Reißverschlüsse unter den Achseln eine schnelle Ventilation bei schweißtreibenden Aktivitäten.

Für maximalen Tragekomfort ist die Regenjacke aus recyceltem 4-Wege-Stretch-Material gefertigt, die sich für eine klassische 3-Lagen-Hardshelljacke ungewöhnlich weich und geschmeidig anfühlen soll. Das gilt auch für das Fleece-Innenfutter am kragen zum Schutz von Hals und Wangen.

Die Silence Proshell 3L Jacket verfügt über gleich fünf praktische Taschen. Angefangen bei den beiden geräumigen RV-Brusttaschen auf der Frontpartie über die beiden Einschubtaschen für die Hände bis hin zur kleinen Mesh-Innentasche zum Verstauen von Wertsachen. Der Saum lässt sich über einen Kordelzug in der Weite justieren, während die Ärmelbündchen per Klettverschluss angepasst werden können. Die großzügig dimensionierte Kapuze mit Schild ist ebenfalls per Gummizug verstellbar und lässt sich an die individuelle Kopfform anpassen.

Das af-Testurteil von Veit: Zuverlässiger Wetterschutz mit viel Komfort

Für den Preis von 149 Euro liefert die Silence Proshell 3L enorm viel Hardshell für wenig Geld ab. Für meine Begriffe fallen die 741 Gramm zwar einen Tick zu sehr ins Gewicht. Dafür überzeugt die Outdoorjacke aber vor allem durch Funktionalität und Vielseitigkeit. Das dezente Design erlaubt zudem den Einsatz sowohl im Alltag als auch am Berg. Ganz gleich, wo man am Ende mit der Hardshell unterwegs ist, der Wetterschutz ist definitiv gewährleistet.

Ob kalter Wind oder fieser Nieselregen, die Hardshell hält wunderbar das Weter fern und sorgt für ein konstant angenehmes Körperklima. Und wenn es doch mal wärmer wird, öffnet man einfach die leichtgängigen Ventilationszipper unter den Armen. Klares Highlight ist aber das raschelarme, weiche, aber dennoch robuste Stretchmaterial, wodurch sich die Jacke nicht nur wunderbar anfühlt, sondern auch jede Bewegung mitmacht.

Die funktionale Kapuze und das üppige Platzangebot in den fünf RV-Taschen runden das Gesamtkonzept noch ab. Zwar ist die Hardshell-Jacke definitiv kein Ultraleicht-Modell, dafür ist die Regenjacke in Kombination mit der Radical Insulate Jacket aber die perfekte Wahl für jedes Abenteuer draußen in der Natur oder im Alltagseinsatz in der Stadt. Einzig an wärmeren Tagen ist die Jacke vielleicht etwas zu schwer und zu warm.

Die Details zur Revolution Race Silence Proshell 3L Jacket Herren:

Besonderheiten: Hypershell® Pro-Membran, versiegelte Nähte, 2-Wege-Pit-Zips, verstellbare Kapuze mit Schirm, fünf Taschen, 4-Wege-Stretch

Eigenschaften laut Hersteller: Atmungsaktivität 3/5, Wasserbeständigkeit 5/5, Winddichtigkeit 5/5, Haltbarkeit 4/5

Material: 100 % Polyester (recycelt)

Membran: Wassersäule 20.000 mm, Atmungsaktivität 10.000 g/m²/24 h

Größen: XS–4XL

Gewicht: 741 g (Größe M)

Farben: u. a. Dusty Orange/Rusty Walnut, Black/Anthracite, Kalamata/Forest Night, Moonlit Ocean/Dark Navy, Cub

Preis: 149,- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Revolution Race Radical Insulate Jacket Herren

Das Revolution Race Radical Insulate Jacket Men ist laut Hersteller die leichteste isolierende Jacke im Programm, die sich sowohl als Zwischenschicht oder als Außenschicht bei Temperaturen zwischen 0 bis +10 Grad tragen lässt. Mit 539 Gramm eine relativ leichte Allround-Jacke, die einen aktiven Lebensstil unterstützen und vor allem durch ihre multifunktionalen Eigenschaften überzeugen soll.

Das außen mit einem PFC-freien DWR-Finish behandelte Material ist atmungsaktiv, windbeständig und schnelltrocknend, wodurch sie sich perfekt als Übergangsjacke oder für den Einsatz als zweite Schicht unter einer Hasrdshell an kälteren Tagen empfiehlt. Während das recycelte Außenmaterial wasserabweisende Eigenschaften besitzt, sorgen das weiche Fleece-Innenfutter und das schnell trocknende Sorona® Dupont Isoliermaterial für angenehme Wärme.

Die dehnbare, fleecegefütterte Seitenpaneele unter den Armen sorgt zudem dafür, dass die Bewegungsfreiheit verbessert wird und das Körperklima konstant gleich bleiben kann. Ausgestattet ist die Jacke mit einer Brusttasche und zwei Einschubtaschen für die Hände sowie einer abzippbaren Kapuze, wodurch sich die Isolierschicht auch nur mit Stehkragen tragen lässt. Der Kordelzug am unteren Saum ermöglicht zudem eine individuelle Passform und soll den hohen Tragekomfort zusätzlich abrunden.

Das af-Testurteil von Veit: Leichte Kunstfaserjacke für die Übergangszeit

So viel vorweg: ich liebe die Radical Insulate Jacket. Zwar denkt man auf den ersten Blick, dass das Material recht billig daherkommt. Doch der Schein trügt: Die Isolierjacke ist nicht nur wunderbar warm, sondern auch angenehm leicht und lässt sich problemlos in jeden vollgepackten Rucksack packen. Als wärmende Schicht unter einer Hardshell-Jacke getragen, erfüllt sie definitiv ihre Funktion. Aber auch als äußere Schicht für kühlere Herbsttage ist die Isolierjacke eine gute Wahl. Nicht zu warm, schlank im Schnitt, perfekt.

Für richtig kalte Wintertage ist die Jacke aber definitiv nicht geeignet, da das Fleecmaterial an den Seiten zu viel kalte Luft an den Körper lässt. Aber in Kombination mit der Silence Proshell 3L Jacket bildet die Funktionsjacke eine perfekte Einheit. Einzig die Kapuze ist für meine Begriffe etwas überflüssig, da sie nicht eng genug am Kiopf anliegt und bei starkem Wind einfach vom Kopf geweht wird. Daher trage ich die Jacke fast ausschließlich mit Stehkragen und lass die Kapuze einfach daheim.

Insgesamt ist die Radical Insulate Jacket der perfekte Begleiter zum Wandern, Reisen oder einfach für die alltäglichen Wege in der Stadt. Qualitativ braucht sich die Jacke definitiv nicht votr den teureren Wettbewerbern verstecken und mausert sich schnell zum Lieblingsteil in meinem gut sortierten Outdoorschrank.

Die Details zum Revolution Race Radical Insulate Jacket Herren:

Besonderheiten: Sorona® DuPont-Isolierung, abnehmbare Kapuze, fleecegefütterte Stretch-Seitenpaneele, ohne Schulternaht, drei Reißverschlusstaschen, DWR-Behandlung

Material: Außenmaterial 100% Polyamid (recycelt), Seitenpaneele: 95 % Polyester, 5 % Elastan; Futter: 100% Polyester, Füllung: 75% Polyester (Recyceltes), 25% Polyester

Gewicht: 539 g (Größe M)

Größen: XS–4XL

Farben: Mud, Black, Rusty Orange/Smoked Paprika, Grape Leaf/Forest Night

Preis: 119,- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Easy T-Shirt Herren

Das Revolution Race Easy T-shirt Men ist ein schlichtes Basic-Shirt mit legerem Regular Fit für den Alltag. Es besteht zu je 50% aus Baumwolle und recyceltem Polyester, wodurch es schnell trocknet und sich angemehm auf der Haut anfühlt. Ausgestattet mit einem Rundhalsausschnitt überzeugt das „Funktionsshirt“ laut Hersteller durch einen weichen, bequemen Tragekomfort.

Mit dem Easy-Shirt muss man sich über das Einsatzgebiet keine Gedanken mehr machen: Ob als Teil des Outdoor-Outfits oder für den Casual-Look im Alltag, der Style und die Funktionalität passen demnach zu allen Aktivitäten. Ein Shirt, das sich sowohl mit Wanderhosen, Outdoor-Jeans oder der Lieblings-Jogginghose tragen lässt.

Das af-Testurteil von Veit: Unauffälliges Basic mit guter Preisleistung

Für gerade einmal 29 Euro bekommt man überraschend viel T-Shirt und vor allem jede Menge Tragekomfort. Nicht zu dünn und nicht nur Plastik, fühlt sich das Funktionsshirt an wie ein Baumwollshirt, trocknet dank des Materialmixes aber deutlich schneller. Dadurch fühlt es sich wunderbar weich auf der Haut an, wärmt dezent und überzeugt durch robustere Eigenschaften als reine Baumwolle.

Mit 177 Gramm ist es aber kein echtes Funktionsshirt, sondern eher ein Shirt für die Pause danach. Denn bei schweißtreibenden Aktivitäten saugt es sich dann doch zu stark mit Feuchigkeit voll und müffelt leider auch nach kurzer Zeit unangenehm – Polyester sei dank. Dennoch mag ich den überaus hohen Tragekomfort und den Style, wodurch sich es sich wunderbar als Alltagsshirt, auf kurzen Spaziergängen oder als Wechselshirt nach dem Gipfelsturm eignet.

Die Details zum Revolution Race Easy T-Shirt Herren:

Besonderheiten: Rundhalsausschnitt, Regular Fit

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (recycelt)

Größen: XS–4XL

Gewicht: 177 g (Größe M)

Farben: u. a. White, Anthracite, Grey Melange, Antigua Turquoise, Blue Opal

Preis: 29,- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Revolution Race GP Pro Stretch Pants Herren

Die RVRC GP Pro Stretch Pants Herren ist eine flexible Wanderhose, die speziell für maximalen Komfort bei warmem Wetter entwickelt wurde. Dank ihres dezenten Designs und des körpernahen Schnitts eignet sich die Outdoorhose sowohl für den harten Outdoor-Einsatz als auch für den alltäglichen Gebrauch. Hierfür besteht die Hose aus dehnbaren Materialien und verfügt über vorgeformte Knie, um maximale Bewegungsfreiheit und einen hohen Tragekomfort zu gewährleisten.

Die RVRC GP Pro Stretch Pants ist eine atmungsaktive, mittelgewichtige und dank PFC-freier DWR-Behandlung wasserabweisende Outdoor-Hose, die aus relativ robustem Material gefertigt ist. Dennoch soll das bequeme 4-Wege-Stretchmaterial dank robustem Canvas an den Unterschenkeln widerstandsfähig genug sein, um auch den Kontakt mit scharfkantigem Felsen nicht scheuen zu müssen.

Damit auch bei erhöhtem Tempo das Körperklima jederzeit optimal ausfällt, ist der Material-Mix zudem hochatmungsaktiv. Und sollte es doch einmal zu warm werden, sorgen die seitlichen platzierten und mit Meshnetz hinterlegen Belüftungsreißverschlüsse für eine willkommene Abkühlung.

Ausgestattet ist die Softshellhose mit zwei Einschubtaschen für die Hände sowie einer auf dem Oberschenkel platzierten RV-Tasche inkl. innenliegender Mesh-Netztasche fürs Handy. Die zusätzlich verstärkten Beinabschlüsse sind mit Reißverschlüssen in der Weite anpassbar, damit die Hose auch bei breiteren Wanderschuhen nicht aufstaucht. Zudem verfügen die Beinenden jeweils über einen praktischen Stiefelhaken, was die Wanderhosen ideal zum Tragen mit Wanderschuhen macht. Für eine optimale Passform verfügt der leicht dehnbare Bund zudem über großzügige Gürtelschlaufen.

Das af-Testurteil von Veit: Robuste Allround-Hose mit vielen Taschen und smarter Belüftung

Die GP Pro Stretch Pants ist eine klassische Outdoorhose, die vor allem bei milderen Temperaturen zum Einsatz kommt. Je näher man allerdings den Minusgraden kommt, umso weniger Reserven bietet das funktionale Material. Zwar bietet das dichte Canvas-Material ausreichend Schutz vor kühlem Wind und sorgen die Verstärkungen an den exponierten Stellen für zusätzliche Widerstandsfähigkeit. Doch wenn es richtig auffrischt, beginnt man darin dann doch recht schnell zu frieren. Zugleich ist das Material an wärmeren Tagen einen Tick zu dick und man schwitzt leicht in der Wanderhose.

Immerhin kann man dann über die Oberschenkel-Belüftung etwas Luft an die Beine lassen, aber viel nützt das leider nicht. Dennoch st das Material atmungsaktiv genug, um das Körperklima bei Aktivitäten im moderaten Temperaturbereich jederzeit zu gewährleisten. Als praktisch empfanden wir die Erweiterungen an den Beinenden, wodurch man die Hose sogar fürs Skitourengehen an milden Wintertagen zum Einsatz bringen könnte. Die Passform ist super, der Tragekomfort hoch und auch sonst braucht sich die Funktionshose vor den großen Markenherstellern nicht zu verstecken.

Alles in allem ist die Outdoorhose ein feiner Allrounder für jede Gelegenheit, der mit einer durchdachten Taschenaufteilung aufwartet und dank vorgeformter Knie jede Bewegung mitmacht. Mit rund 600 Gramm (Größe M) ist die Hose allerdings kein Leichtgewicht und eignet sich daher am ehesten für normale Wandertouren oder den alltäglichen Einsatz anstatt für schnelle Aktivitäten, bei denen es auf jedes Gramm ankommt.

Die Details zur Revolution Race GP Pro Stretch Pants Herren:

Besonderheiten: 4-Wege-Stretch, Oberschenkelbelüftung mit Reißverschluss, Knieschoner-Taschen, Stiefelhaken, DWR-Imprägnierung, sechs Taschen

Material: Außenmaterial: 88% Polyamid, 12% Elastan, Stretchmaterial: 65% Polyester (Recyceltes), 35% Baumwolle, Futter: 80% Polyester (Recyceltes), 20% Baumwolle, Mesh: 95% Polyester (Recyceltes), 5% Polyester

Größen: XS–4XL

Gewicht: 464 g (Größe M)

Farben: u. a. Black, Dark Olive, Khaki, Blueberry

Preis: 119,- Euro (laut Produktseite, Stand Oktober 2026)

Kurzvorstellung: Revolution Race Trailknit Waterproof Hiking Sneakers

Die Revolution Race Trailknit Hiking Sneakers Men sind flach geschnittene Wanderschuhe für Tagestouren in den Bergen oder Spaziergängen in der Stadt. Mit seinem wasserdichten und atmungsaktiven Hypershell®-Material soll der Approacher selbst bei nasskaltem Wetter die Füße zuverlässig warm und trocken halten.

Damit dabei auch der Tragekomfort nicht zu kurz kommt, ist der Oberschuh aus strickartigem Gewebe gefertigt und mit einer herausnehmbaren Einlegesohle mit separater Trim Fit-Sohle ausgestattet. die individuelle Passform kann zudem noch mit Hilfe des Schnürverschlusses angepasst werden. Strategisch platzierte Hotmelt-Verstärkungen sorgen für den nötigen Schutz gegen scharfkantiges Geröll oder spitze Äste.

Die flexible Innovation Soles Außensohle aus Gummi und mit multidirektionalem Sohlenprofil verspricht den nötigen Grip auf jedem Untergrund, während die superleichte EVA-Zwischensohle für zusätzliche Dämpfung sorgt. Für den leichten Ein- und Ausstieg verfügt der Wanderschuh jeweils an der Ferse und an der gepolsterten Zunge aus Mesh-Material über eine praktische Zuglasche. Reflektierende Details sorgen zudem für bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung.

Das af-Testurteil von Veit: Bequemer Wander-Sneaker für den Alltag und leichte Touren

Der Trailknit kann durchaus als ein gelungener Mix aus Sneaker und Wanderschuh bezeichnet werden. Der Approacher sieht zwr wie ein klassischer Outdoorschuh aus, trägt sich dank des Strick-Gewebes aber angenehm weich am Fuß, wodurch der Schuh problemlos auch im Alltag zum Einsatz kommen kann. Allerdings ist die Atmungsaktivität relativ begrenzt, wodurch man an wärmeren Tagen gerne mal im eigenen Saft steht.

Mir persönlich ist der recht schmal ausfallende Leisten etwas zu eng, wodurch mir meine Füße gerne mal unterwegs einschlafen. Und das trotz recht dehnfähigem Obermaterial. Dafür ist der Schaft aber überraschend stabil. In Kombination mit der griffigen Gummisohle überzeugt der Trailknit dadurch selbst im Klettersteig oder in technischem Gelände. Die zusätzlichen Verstärkungen tragen maßgeblich dazu bei und sorgen für optimalen Schutzn an Zehen, Ferse und den Seiten.

Der niedrige Schnitt und die flexible Sohle machen den halbhohen Outdoorschuh zu einem dynamischen Begleiter für jede Gelegenheit – ganz gleich ob es draußen nasskalt oder trocken ist. Mit 456 Gramm ist der Schuh allerdings relativ schwer. Dafür ist der Preis mit 149 Euro definitiv ein Argument, um den wasserdichten Wanderschuh an den Berg zu entführen.

Die Details zu den Revolution Race Trailknit Waterproof Hiking Sneakers:

Besonderheiten: Hypershell® wasserdichte Membran, Trimfit™-Einlegesohle, Zuglaschen, reflektierende Details

Obermaterial: 80% Polyester (recycelt), 20 % TPU (Strick)

Zwischensohle: 100% EVA

Laufsohle: Innovation Soles aus 100% Gummi

Größen: 41–47 (EU)

Gewicht: 456 g (bei Gr. 42)

Farben: Orange Tiger, Jetblack, Gray Mist, Kambaba Green u. a.

Preis: 149,- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Revolution Race Orion Polarized Sunglasses Unisex (Black / Blue Gold)

Bei den Revolution Race Orion Polarized Sunglasses handelt es sich um Unisex-Sonnenbrillen mit klassischem, leichtem Rahmen aus TR90, der perfekt für den täglichen Gebrauch und eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten geeignet ist. Dünne Bügel sorgen für eine bequeme Passform, auch beim Tragen von Hüten oder Helmen.

Die kratzfesten, polarisierten Gläser der Kategorie 3 verfügen über einen UV400-Filter und schützen laut Hersteller zu 100% vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung. Je nach Bedarf kann zwischen verschiedenen Filtern und Farben gewählt werden. Zur Verfügung stehen Black/Smoke Grey, die optimalen Schutz vor starker Sonneneinstrahlung und Blendung schützen. Black/Cherry Pink, das als Allround-Glas optimal geeignet ist für Sonnenlicht mittlerer Intensität. Das vielseitige Glas Black/Blue Gold, das auch bei starker Sonneneinstrahlung schützt. Oder True Blue/Magnet, das für optimalen Schutz vor hellem Sonnenlicht und Blendung orgt.

Jede Sonnebrille wird in einem Hardshell-Etui geliefert und enthält jeweils ein Mikrofasertuch zur Reinigung. Dadurch dass die Orion ein klassisches Modell ist, das zu den meisten Gesichtsformen passt, eignet es sich sowohl für gemütliche Sonnenstunden auf der Veranda oder für den Outdooreinsatz bei schönstem Sonnenwetter.

Das af-Testurteil von Veit: Leichte Allround-Brille zum fairen Preis

Mit gerade einmal 20 Gramm ist die Orion Polarized ein echtes Leichtgewicht, wodurch man die Sonnenbrille glatt mal auf der Nase vergisst. Das klassische Design taugt sowohl im Alltag als auch am Berg und erinnert stark an den typischen Look von Ray Ban Brillen.

Je nach gewähltem Polfilter fallen die Gläser mal dunkler und mal heller aus bzw. sind entspiegelt, matt oder leuchten in den buntesten Farben. Der UV-Schutz ist unabhängig davon aber bei allen Modellvarianten gegeben. Als Gletscherbrille taugen die Sonnenbrillen aber definitiv nicht. Dafür gelangen zu viele Sonnenstrahlen zum Auge, da die Brille nicht nah genugam gesicht abschließt. Dafür überzeug die Orion durch hohen Tragekomfort und ein preiswertes Gesamtpaket, das mit 39 Euro durhaus fair kalkuliert ist.

Die Details zur Revolution Race Orion Polarized Sunglasses (Black / Blue Gold):

Besonderheiten: Polarisierte, kratzfeste Gläser, UV400-Filter, Kategorie 3, TR90-Rahmen, Hardshell-Etui und Mikrofasertuch inklusive

Gewicht: 20 g

Größe: One Size

Farben: Black/Smoke Grey, Black/Blue Gold, Black/Cherry Pink, True Blue/Magnet

Preis: 39,- Euro (laut Produktseite, Stand Oktober 2026)

Gesamtfazit zur Revolution Race Herren-Kollektion

Revolution Race zeigt mit den von uns getesteten Produkten, dass exzellente Outdoor-Bekleidung nicht zwingend teuer sein muss und günstige Preise nciht automatisch Abstriche bei Qualität und Funktionalität bedeuten. Uns hat vor allem beeindruckt, wie vielseitig die Einzelteile zum Einsatz kommen können und wie gut alles aufeinander abgestimmt ist – sei es nun funktional oder optisch.

Auch qualitativ konnten die Klamotten, Schuhe und Assecoires überzeugen, wenn auch manche Naht nicht zu 100% sauber gesetzt wurde. Größtes Manko ist in unseren Augen der reine Online-Vertrieb, wodurch es bei der Lieferung oder beim Umtausch zu längeren Prozessen kommen kann. Auch in puncto Nachhaltigkeit ein durchaus kritischre Punkt. In Summe ist das aber durchaus verkraftbar, denn am Ende stimmen Service, Qualität und Funktionalität in einem durchaus vorzeigbaren Gesamtpaket – egal ob in der Stadt oder draußen in der Natur.

Die Vorteile:

sehr faire Preise

gute Funktionalität

gute Qualität

durchdachte Details

umfangreiches Sortiment

Verwendung recycelter Materialien

im Schichtsystem gut kombinierbare Einzelteile

Die Nachteile:

ausschließlich über den hauseigenen Onlineshop verfügbar

Produkte nicht im stationären Handel verfügbar

relativ lange Lieferzeiten

manche Nähte lösen sich leider etwas zu früh