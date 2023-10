Nachdem unser Testläufer Tobi von Scarpa bereits die beiden Modelle Spin 2.0, Spin Ultra, Ribelle Run und Ribelle Run Kalibra G auf die Chiemgauer Trails entführt hat, komplettiert nun ein alpines Laufschuh-Modell mit Boa-Drehverschluss das Quartett. Wir haben den technisch ausgelegten Scarpa Ribelle Run Kalibra HT für euch genauer unter die Lupe genommen, dessen Entwicklung von modernen Bergstiefeln der Ribelle-Serie inspiriert wurde und der am liebsten in anspruchsvollem Gelände und auf kurzen bis mittleren Distanzen unterwegs ist.



Scarpa Ribelle Run Kalibra HT – leichter Trailrunningschuh für alpines Gelände mit nachhaltiger Sohlenkonstruktion

Während sich der Scarpa Spin Ultra an all jene Laufsportler richtet, die bevorzugt auf richtig langen Strecken unterwegs sind, fokussiert sich die Zielgruppe des leichteren Scarpa Spin 2.0 auf Trailrunner, die kurze oder mittellange Strecken ins Visier nehmen wollen. Komplettiert wird das gut gedämpfte Duo mit dem Scarpa Ribelle Run und dem Gamaschenschuh Scarpa Ribelle Run Kalibra G, die deutlich technischer aufgestellt sind und vor allem bei kurzen, mittleren und längeren Distanzen zum EInsatz kommen.

Mit dem jüngsten Zuwachs, schließt Scarpa nun die noch verbliebene Lücke unter den mit alpinen Genen angehauchten Laufschuhen und präsentiert mit dem Scarpa Ribelle Run Kalibra HT ein flaches Modell mit innovativem Boa Li2 Drehverschluss und 4 Millimeter Sprengung.

Dieser soll nicht nur für einen möglichst einfachen und schnellen Ein- oder Ausstieg sorgen. Der von Snowboard- und Skischuhen bekannte Drahtzug soll demnach auch eine perfekte Passform, maximale Präzision und Stabilität auf felsigem und unebenem Gelände sicherstellen. Die ideale Lösung für kurze und mittlere Distanzen beim Trail- und Skyrunning.

Vom Aufbau und vom Design her erinnert der Scarpa Ribelle Run Kalibra HT stark an Zustiegsschuhe und reiht sich damit nahtlos in die alpine Ribelle Run Serie ein. Wie auch bei den anderen Ribelle Run Modellen besteht das Obermaterial aus eine robustem Mesh-Mikrofaser-Mix, der den Fuß dank des Sock-Fit LW-Konstruktionssystems wie eine Socke umschließt. Der Knöchel wird zudem durch das EXO SCARPA-Konstruktionssystem stabilisiert und optimal geschützt, während die Ferse durch ein TPU-Band zusätzlichen Halt verliehen bekommt.

Um Druckstellen zu vermeiden und maximalen Komfort sowie eine präzise Passform zu gewährleisten, umhüllt das gemeinsam mit den Experten von BOA® entwickelte Wrap360-Schnürsystem den Fuß. Herzstück dessen ist das innovative BOA® Fit System mit Li2-Dial, das eine präzise, mikroverstellbare Passform in beide Richtungen bietet.

Dadurch lässt sich der Scarpa Ribelle Run Kalibra HT je nach persönlichen Vorlieben im Handumdrehen in der Weite anpassen. Fehlt nur noch die PRESA TRN-02 Laufsohle, die aus einem Hochleistungs-Gummi gefertigt und mit 4mm-Stollenprofil hervorragenden Grip verspricht.

Das af-Testurteil von Veit: Verhältnismäßig schwerer Laufschuh mit praktischem Boa-Drehverschluss und etwas zu hochgezogenen Kragen

Nachdem wir bereits einige Modelle der bekannten Spin-Reihe testen durften, haben wir mittlerweile auch ein paar Laufschuhe der Ribelle Run Serie auf die Chiemgauer Trails entführt. Scarpas neuester Geniestreich im Trailrunning-Segment ist zwar nur eine „technische Verbesserung“, setzt dafür aber quasi ein i-Tüpfelchen auf ein in vielen Belangen herausragendes Modell für Bergläufer, die bevorzugt in alpinem Terrain unterwegs sind.

Dementsprechend können wir hier getrost auf den Testbericht von Tobi zum Scarpa Ribelle Run verweisen, indem wir die alpinen Eigenschaften des Trailschuhs hervorheben. Auch das aktuelle Modell mit Boa-Drehverschluss steht dem darin gefällten Urteil in nichts nach. Sowohl die Optik als auch der Aufbau lassen die alpinen Gene der Ribelle-Reihe klar wiedererkennen, deren Modelle allesamt auf den Einsatz in anspruchsvollem Gelände ausgelegt sind.

Somit erinnert auch der Scarpa Ribelle Run Kalibra HT auf den ersten Blick an einen Zustiegsschuh, der trotz seines massivem Auftretens durch „funktionale Leichtigkeit“ punkten kann. Wobei der Begriff Leichtigkeit hier mit Vorsicht zu genießen ist. Denn das robuste Obermaterial geht sprichwörtlich zu Lasten des Gewichts, das mit 620 Gramm doch recht üppig ausfällt.

Hinzu kommt eine recht direkte, knackige Dämpfung und ein sehr stabiler Aufbau, der vor allem maximalen Schutz für die Füße und optimale Stabilität verspricht. Noch zu erwähnen der hervorragende Grip der PRESA® Außensohle mit markant ausgeprägtem 4mm Stollendesign.

Die Stärken des Ribelle Run Kaliba HT liegen daher ganz klar auf kurzen bis mittleren Distanzen in technischem Gelände. Und das trotz der angenehmen Passform, des relativ hohen Tragekomforts. Wer aber auf Dauer einen stabilen Laufschuh durch die Gegend trägt, wird auf kurz oder lang die „Nachteile“ erkennen. Hierzu zählt auf jeden Fall der etwas zu weit nach oben gezogene Schaft, der zumindest bei mir unangenehm auf den Knöchel drückt und das eher weniger atmungsaktive Material, wodurch man bei wärmeren Temperaturen gerne mal qualmende Socken in Kauf nehmen muss.

Dafür hat man allerdings ausreichend Platz im Schuh selbst für recht breite Füße und kommt in den Genuss von ausreichend Tragekomfort. Und kann dank Boa Drehverschluss das Sockfit-LW Konstruktionssystem in kürzester Zeit in beide Richtungen feinjustieren, um den Schuh in der Weite an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Wobei der Verschluss bei etwas engerer Schnürung leider recht schnell auf dem Spann drückt.

Das Gesamtfazit – die Vor und Nachteile im Überblick:

Auch den Scarpa Ribelle Run Kalibra HT können wir aufgrund des stabilen Aufbaus, der geringen Sprengung von 4 mm und seiner alpinen Gene vor allem Laufsportlern empfehlen, die einen Laufschuh für sehr technisches Gelände suchen. Da der Schuh recht direkt gedämpft ist und vom Gewicht her relativ schwer ausfällt, eignet sich das Modell aber eher für kurze bis mittlere Distanzen.

Durch die gut profilierte PRESA® Laufsohle und die genaue Passform dank BOA Drehverschuss sorgt der Ribelle Run Kalibra HT von Scarpa für optimale Kontrolle in schwierigen Passagen und meistert problemlos auch mal felsige Abschnitte. Lediglich der hochgezogene Schaft drückt etwas auf den Knöchel und das robuste Obermaterial schränkt an warmen Tagen die Atmungsaktivität ein.

+ Angenehme Passform und hoher Tragekomfort

+ Optimaler Schutz vor Geröll, spitzen Steinen und Wurzeln

+ Innovativer Boa-Drehverschluss für exakte Anpassung

+ Hervorragender Grip bei jedem Wetter

+ ziemlich breit geschnitten

– verbesserungswürdige Atmungsaktivität

– Kragen drückt unangenehm auf den Knöchel

– relativ hoher Preis

Die Details zum Scarpa Ribelle Run Kalibra HT:

Besonderheiten: verstärkter Zehen- und Fersenbereich, Anziehschlaufen, Sock-Fit LW Konstruktion, Boa Li2 Drehverschluss für eine schnelle und optimale Anpassung

Material: Translucent Ripstop Mesh und TPU Film

Sprengung: 4 mm (Von der Ferse 24,5 mm zum Vorfuß 20,5 mm)

Außensohle: PRESA® Außensohle mit 4mm Stollendesign

Größen: 40-48 (mit ½ Größen)

Gewicht: 310 g (½ Paar Gr. 42)

Preis: 189,95 Euro (UVP)