Was minimalistische Outdoorbekleidung und leichtgewichtigen Wetterschutz betrifft, versuchen sich die Hersteller in den letzten Jahren immer wieder gegenseitig zu übertrumpfen – oder besser zu unterbieten. Erst wurden immer dünnere Hardshells und Materialien wie Gore-Tex Active Shell bzw. Pertex und Co. entwickelt, bei denen die wasserdichten Eigenschaften jedoch mitunter zu Lasten der Natur gingen.

Nach einer intensiven Debatte über die Belastungen durch Imprägnierungen auf Basis chemischer PFOA-Verbindungen folgten dann PFC-freie Stoffe oder innovative „Gewebstechnologien“ wie Lifa Infinity von Helly Hansen, die teilweise aber wieder deutlich schwerer ausfielen. Ein absolutes Leichtgewicht ist hingegen die Black Diamond Distance Wind Shell. Eine Laufjacke, die trotz umfassendem Wetterschutz gerade einmal 98 Gramm auf die Waage bringt. Wir haben die ultradünne und ultraleichte Wind- bzw. Regenjacke für euch getestet.

Black Diamond Distance Wind Shell – ultraleichte und winddichte Laufjacke

Die Black Diamond Distance Wind Shell verbindet laut der US-amerikanischen Outdoorspezialisten herausragenden Schutz vor Wind und Wetter mit hervorragender Atmungsaktivität und ultraleichtem Design. Demnach soll das hauchdünne Material der Windjacke bei allen Witterungsbedingungen einen optimalen Wetterschutz bieten. Hierfür haben die Experten von Black Diamond mit Green Theme International zusammengearbeitet, um sie mit der revolutionären Aquavent DWR-Technologie ausstatten zu können.

Bei der sogenannten „Breathable Water Protection“ handelt es sich um eine besonders umweltfreundliche, wasser- und PFC-freie DWR-Beschichtung der Fasern, die gegenüber anderen C-6, C-8 oder C-0 DWR-Lösungen eine überlegende Performance bieten können soll – ohne die Umwelt zu belasten. Eine herausragende Performance, die in punkto Strapazierfähigkeit sogar noch übertroffen werden soll da Aquavent dauerhaft auf die einzelnen Gewebestränge aufgebracht wird. Heißt konkret: Die Auffrischung der Imprägnierung der Jacke mit Spray oder Spezialwaschmittel ist quasi nicht mehr erforderlich.

Die Black Diamond Distance Wind Shell lässt sich aufgrund des dünnen Materials kompakt in ihrer eigenen Brusttasche verpacken und mit der integrierten Karabinerschlaufe am Klettergurt befestigen. Dadurch ist die „Hardshell“ im Notfall jederzeit griffbereit und innerhalb kürzester Zeit als Wetterschutz verfügbar. Aufgrund der dampfdurchlässigen Eigenschaften und der besonders hohen Atmungsaktivität eignet sich die wasserdichte Windjacke vor allem für besonders intensive Outdooraktivitäten, die trotz geringer Wandstärke dennoch durch hervorragende Strapazierfähigkeit überzeugen soll. Die Black Diamond Distance Wind Shell Jacke ist laut Hersteller eine superleichte Begleiterin auf anspruchsvollen Bergtouren, bei denen es auf möglichst wenig Ausrüstung und Gewicht ankommt. Um einen rundum optimalen Wetterschutz gewährleisten zu können, ist sie mit einem verstellbaren Saum, elastischen Ärmelenden und einer helmtauglichen Kapuze mit integriertem Zugsystem ausgestattet. Dadurch lässt sich die Jacke optimal an die individuellen Ansprüche anpassen, um bei jedem Outdoor-Abenteuer dabei zu sein – egal wie wenig Platz im Rucksack ist.

Das aF-Testurteil von Veit: minimalistischer Wetterschutz für Trailrunner komplett neu definiert

Ich habe schon so einiges in meinem kurzen Outdoorleben in den Händen gehalten: Vom extrem schweren bis hin zum ultraleichten Equipment war alles dabei. Die Messlatte in puncto minimalistischer Wetterschutz hatte einst die Podium Trailrunning-Kombi von Montane gelegt, welche aber leider nicht wirklich atmungsaktiv und damit nur als absolute Notausrüstung zu gebrauchen war. Im Gegensatz dazu fällt die Black Diamond Distance Wind Shell Jacke weitaus atmungsaktiver aus und hat die Messlatte dementsprechend noch einmal ein paar Zentimeter nach oben verschoben. Denn was die US-amerikanischen Experten da ausgetüftelt haben, ist wirklich feinste Funktionalität verpackt in einen ultraleichten Wetterschutz für jede Gelegenheit.

So performt die Windjacke nicht nur als ultimatives Wetter-BackUp für schnelle Touren mit minimalistischem Gepäck wie bspw. bei ultralangen Laufevents – Stichwort: GGUT! Die Laufjacke bringt auch die wichtigsten Eigenschaften mit, um auch bei Berg- und Klettertouren notfalls zum Einsatz zu kommen. Wobei das Material dermaßen dünn ausfällt, dass ich die Jacke persönlich eher nicht einpacken würde. Zu groß wäre die „Angst“, dass das Material an scharfkantigen Felsen oder Ästen aufreißt. Wer allerdings gerne ohne viel Gepäck und schwere Hardshell losdüsen will, kann beherzt zugreifen. Das Gewicht wiegt sprichwörtlich alle Nachteile auf, denn am Ende trägt man eine wetterfeste Alternative am Körper, die ausreichend Schutz bietet – sei es vor Kälte, Wind oder Nieselregen.

Inwiefern das Material auch einen Dauerregen aushält, muss tatsächlich erst noch herausgefunden werden. Bisher kam die Laufjacke vor allem an trockenen Tagen und bei moderaten bis eisig kalten Temperaturen zum Einsatz. Sowohl beim Langlaufen als auch beim Trailrunning konnte die Black Diamond Distance Wind Shell Jacke durchweg überzeugen. Selbst auf der Haut getragen fühlt sich die seidenartige Haptik des Materials nicht kalt oder unangenehm an. Nur wenn es richtig anstrengend ist, klebt der Stoff etwas. Dafür lässt er kein Lüftchen durch, hält leichten Nieselregen zuverlässig auf Abstand und überrascht durch eine überdurchschnittliche Atmungsaktivität.

Der Schnitt fällt sportlich, aber nicht zu eng aus, wodurch man die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt wird. Das gilt auch für die Kapuze mit ihrem hochgezogenen Kragen, die per Gummizug optimal an die individuelle Kopfform angepasst werden kann und selbst bei schnellen Richtungswechseln nicht verrutscht oder bei Wind vom Kopf geweht wird. Am Rumpf lang genug geschnitten, rutscht die Jacke zudem auch nicht allzu leicht nach oben, wodurch die nassgeschwitzten Partien immer gut geschützt bleiben. Klein verpackbar in die eigene Brusttasche, ist die Black Diamond Distance Wind Shell Jacke damit der ideale Begleiter für jede Gelegenheit und vor allem für Laufsportler die perfekte Wahl, wenn bei minimalstem Gewicht maximaler Wetterschutz zum relativ günstigen Preis benötigt wird.

Die Details:

Besonderheiten: Aquavent-Technologie von GTI, kletterhelmkompatible Kapuze, verstellbarer Saum, elastische Bündchen, kleine Brusttasche mit Funktion als Kompressionstasche zum platzsparenden Verstauen, PFC-freie Imprägnierung

Material: 100% Polyamid, 15D Light Weight Nylon Rip Stop Woven with DWR Finish (100% Nylon, 30gsm)

Größen: S – XL

Gewicht: 98 g

Farben: Astral Blue, Black,Alloyy, Sulphur

Preis: 129,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.