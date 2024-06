Die wahren Kosten für die wirklich schönen Dinge lassen sich nur in den seltensten Fällen in harter Währung beziffern. Das gilt auch für das aktuelle Vorhaben von Tom Dauer, der via Crowdfunding die nötige finanzielle Unterstützung für ein Buchprojekt sucht. In erster Linie, um die Druckkosten für eine Neuauflage des Buches „Reinhard Karl – Die Kunst, einen Berg zu besteigen“ stemmen zu können. Interessierte können ein entsprechendes Exemplar für 36,- Euro inkl. Versandkosten unter folgendem Link vorbestellen: www.startnext.com/reinhard-karl

Tom Dauer ruft zur Rettung der Texte und Bilder des großen Alpinisten, Schriftstellers und Fotografen Reinhard Karl auf!

Tom Dauer ist fest überzeugt davon, dass die Finanzierung einer Neuauflage seines Buchs funktionieren dürfte. Schließlich leben, lieben und teilen zahlreiche Menschen dort draußen den Alpinismus, das Bergsteigen, das Klettern, die Unternehmungslust, die Risikobereitschaft und die Eigenverantwortung wie es einst Reinhard Karl (1946–1982) tat. Auch sich selbst zählt Tom Dauer zu den „Fans“ des Heidelbergers, beschäftigte er sich doch seit seiner Jugend mit dem Alpinisten und schrieb die inzwischen vergriffene Biografie „Reinhard Karl – Ein Leben ohne Wenn und Aber“.

Kein anderer in der Bergsportszene verlieh dem Lebensgefühl von Bergsteigern und Kletterern auf solch eine unvergleichliche Art und authentische Weise den nötigen Ausdruck. In berührenden Texten und zeitlos schönen Bildern schilderte große Alpinist sein Erleben, Denken und Fühlen. Auf diese Weise hinterließ der Heidelberger ein Lebenswerk, das in alpiner Literatur und Fotografie bis heute seinesleichen sucht. Im Original leider vergriffen, macht der Titel „Reinhard Karl – Die Kunst, einen Berg zu besteigen“ das Ergebnis eines außergewöhnlichen Schaffens wieder zugänglich.

Buchdruck via Crowdfunding – wie funktioniert die digitale Seilschaft?

Interessierte können unter www.startnext.com/reinhard-karl ein Exemplar vorbestellen und sich damit zur Zahlung des Verkaufspreises inklusive Versandkosten in Höhe von 36,- Euro verpflichten (oder eine der anderen attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten wählen).

Sobald die nötige Finanzierungssumme in Höhe von 11.000,- Euro zusammengekommen sind – und nur dann (!) – wird der bereitgestellte Betrag vom Konto des Unterstützenden eingezogen und der Druck für die Zweitauflage kann in Auftrag geben. Sobald die Exemplare dann fertiggeestellt und ausgeliefert wurden, werden die Werke an alle Freundinnen und Freunde von Reinhard Karls Texten und Bildern versendet.