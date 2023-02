Skitourengehen ist für viele ein einmaliges Naturerlebnis: Raus aus dem Alltagsstress, rein in den Berge und im Einklang mit der Natur sein. Damit wir alle noch lange unsere wundervolle Natur genießen können, ist es allerdings wichtig, sich richtig in der Natur zu verhalten. Wer nachhaltig auf Skitour gehen und die Natur abseits vom Touristentrubel erleben will, ist bei den „ALPIN Nachhaltigkeitstagen“ genau richtig. Diese finden heuer zum ersten Mal vom 10. bis 12. März 2023 in Bad Hindelang statt.

Limitiert auf max. 150 Teilnehmer:innen und zum Preis von 159 Euro pro Person werden vielfältige Skitouren in der hochalpinen Winterlandschaft der Allgäuer Alpen im Dreieck zwischen Hochvogel, Nebelhorn und Iseler angeboten. Die Tagestouren bewegen sich dabei zwischen 500 bis 1.300 Höhenmetern und bieten sowohl etwas für Einsteiger als auch Fortgeschrittene. Weitere Infos und zur Anmeldung gibt auf der Website des Bergsportmagazins ALPIN.

Alpin Nachhaltigkeitstage mit Rahmenprogramm von geführten Skitouren bis hin zum Testequipment

Die „ALPIN Nachhaltigkeitstage“ beinhalten neben den geführten Skitouren auch verschiedene Workshops, in denen nicht nur die Anreise, sondern auch die Unterkunft, umweltbewusstes Skitourengehen und Ausrüstung auf Tour thematisiert wird. Zwei spannende Abendveranstaltungen mit regionalen Spezialitäten runden das Wochenende ab. Für ein umfangreiches Kontingent an kostenlosem Testmaterial sorgt der Bergsportspezialist Sport Conrad. Darunter befinden sich hauptsächlich Produkte, die im Rahmen der „WIR DENKEN UM“ Nachhaltigkeits-Initiative seitens des Sporthändlers ausgezeichnet wurden.

Getestet werden können sowohl Skiausrüstung (Ski, Schuhe, Stöcke und Felle) als auch Skitouren-Bekleidung, LVS-Material und Rücksäcke. Nach der Anmeldung haben Skitourengeher:innen die Möglichkeit, das Material online zu bestellen und sich klimaneutral zusenden zu lassen. Ebenso besteht die Möglichkeit, das Material entweder vor Ort zurückzugeben oder direkt käuflich zu erwerben.

Inkludierte Leistungen:

eine geführte Skitour mit Nachhaltigkeitsinhalten

Transfer (ÖPNV) zum Startpunkt der Skitouren

Nachhaltiges Test- und Leihmaterial

Zahlreiche Workshops zu diversen Nachhaltigkeits-Themen

Kostenlose Teilnahme an der Abendveranstaltung mit Michael Vitzthum zum Thema: Skitouren per ÖPNV, Podiumsdiskussion mit hochrangigen Vertretern aus Industrie, Politik, Umweltschutz und Tourismus

Bei ÖPNV-Anreise mit mehr aks 30 km (Nachweis über Ticket) gibt’s ein Dankeschön im Wert von über 80 Euro mit hochwertiger, nachhaltiger Edelstahl- Brotzeitdose, gefüllt mit lokalen Bad Hindelanger Produkten, einem Opinel-Klappmesser mit Holzgriff und einem ALPIN Digital-Abo (Laufzeit 12 Monate)

Begleitung und Unterstützung durch die Bergführer:innen der Hindelanger Bergführerbüros

Begleitung durch ALPIN Mitarbeiter:innen

ALPIN-Bag

