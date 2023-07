Nach drei Jahren Pause heißt es in Garmisch-Partenkirchen endlich wieder: Material testen, Natur erleben und Zeit genießen. Vom 3. bis 6. August 2023 erwartet Outdoor-Fans jeden Alters in Garmisch-Partenkirchen die neunte Ausgabe des beliebten AlpenTestivals. Wie jedes Jahr können die Teilnehmer auch heuer aktuelles Equipment im Sport Conrad Testcenter ausleihen und individuell oder auf geführten Touren auf Herz und Nieren prüfen. Somit ist das AlpenTestival eine gute Gelegenheit für alle, die inmitten einer einzigartigen Kulisse, Spaß und Ausgleich beim Sport suchen – egal ob am Berg, unterwegs mit den Bikes oder auf dem SUP. Alle Infos zum Programm oder den einzelnen Touren sowie Testivalpässe gibt’s auf der offiziellen Website unter: www.alpentestival.de

AlpenTestival mit umfangreichem Rahmenprogramm und neuem Tourenangebot

Das Programm des diesjährigen AlpenTestivals powered by SALEWA ist gewohnt bunt und hält – ganz im Sinne der Philosophie „Entdecke Deine wahre Natur“ – für Groß und Klein sowie jedes Know-How-Level spannende Aktivitäten bereit. So erwartet die Besucher auf der Bühne im Stadion der Olympiaschanze interessante Experteninterviews sowie spannende Workshops zu zahlreichen Outdoorsportarten und dem Thema Nachhaltigkeit im Freiluftsport.

Upcycling Stationen und Repair-Workshops bieten Anregungen für einen nachhaltigeren und verantwortungsvollen Umgang mit Sportkleidung und Equipment. Gewinnspiele, Erste-Hilfe-Kurse, Active-Break-Sessions mit Techniken zur Stressreduktion, Vorträge und Lesungen runden das Angebot ab.

Auch Sven Hannawald ist in diesem Jahr Botschafter des AlpenTestivals und das ganze Wochenende über vor Ort, um einzelne Schanzenführungen zu begleiten. Regelmäßige Bewegung und Sport sind für die mentale Gesundheit unerlässlich und Themen, die dem ehemaligen Olympioniken und Spitzensportler sehr am Herzen liegen. In den Abendstunden wartet dann eine einmalige Stimmung mit Lagerfeueratmosphäre und Live-Musik. Beim Zuhören können sich alle Outdoorfans entspannt und ausgiebig über die Erlebnisse des Tages austauschen. Natürlich kommt auch die Verpflegung nicht zu kurz: lokale Anbieter sind mit Foodtrucks vor Ort und versorgen alle Gäste mit kreativ und liebevoll zubereiteten Speisen von vegan, über veggie bis hin zur Würschtlsemmel.

Bergtouren von Anspruchsvoll bis interessant

Das Tourenangebot ist untergliedert in die Bereiche (Berg-)Sport, Wissenswertes, Körper & Geist sowie Angebote für Familien. Alle Sportbegeisterte erwarten diverse Kletter-, Wander- und Radeltouren sowie Touren auf dem Wasser in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Mit dabei sind Klettertouren wie die SALEWA Zugspitzbesteigung übers Gatterl, der Alpspitzferrata, Wanderungen wie die La Munt Women’s Only-Tour auf den Stepberg oder der neue Technikkurs im Bikepark Oberammergau.

Auch Familien mit Kindern kommen voll auf ihre Kosten: Spannend wird es bei der Nachtwanderung durch die Partnachklamm oder der Schatzsuche im Reintal. Für alle, die es etwas ruhiger angehen lassen möchten, stehen zum Themenfeld „Körper & Geist“ neue Angebote auf dem Programm. Die Bandbreite reicht vom Achtsamkeitstraining, Barfußwandern und Eisbadeworkshops bis Sonnenauf- und Sonnenuntergangs-Yoga-Sessions. Wer mehr über die Region erfahren möchte, ist bei Ortsführungen, Besuchen bei heimischen Traditionsbetrieben wie der Chocolaterie Amelie, Kräuterworkshops und Führungen auf die Olympia Skisprungschanze genau richtig.

SPORT CONRAD Testcenter mit Produkten zahlreicher Outdoormarken

Das Herzstück des AlpenTestivals ist wie immer das Sport Conrad Testcenter, in dem Artikel hochwertiger Marken zum ausgiebigen Testen bereitgestellt werden. Interessierte können sowohl Sportkleidung als auch Equipment ausleihen, direkt unter Realbedingungen auf den Touren testen und im Nachgang entweder zurückgeben oder zu einem reduzierten Preis erwerben. Mit dabei sind unter anderem Topmarken wie SALEWA, La Sportiva, cep, LaMunt, Lowa, maloja, Norrøna, ON, ORTOVOX, Salomon, Scott, uvex, Five Ten und Vaude.

Tickets & Testivalpass

Wer mit dabei sein möchte, braucht einen gültigen Testivalpass. Das Rund-um-sorglos-Paket gibt es für die Besucher mit dem Wochenendticket. Dieses gilt für ganze drei Tage und gewährt Zugang zu allen Eventangeboten auf dem Testivalgelände. Zusätzlich gibt es Tagestickets. Für die angebotenen Touren und Führungen müssen zusätzliche Tickets gekauft werden, diese sind nicht im Wochenend- oder Tagesticket enthalten.

Spontan Entschlossene können Wanderungen und weitere Touren auch vor Ort buchen. Tagesbesucher ohne Ticket sind ebenfalls herzlich auf dem Gelände des AlpenTestivals willkommen. So stehen im Testcenter Mitarbeiter der einzelnen Sportmarken für Fragen und Informationen zu den jeweiligen Ausrüstungen bereit.

Alles in einer App – Nachhaltigkeit im Fokus

Erstmals gibt es begleitend zum Event kein Programmheft, sondern die AlpenTestival-App. In der App erhalten Gäste alle wichtigen Informationen zu den Tickets und Touren sowie Informationen und Daten zu ausgeliehenem Material aus dem Testcenter. Auch das Rahmenprogramm haben Interessierte so immer im Blick. Die App „AlpenTestival“ ist kostenlos in Google Play und dem App Store erhältlich. Mit dem Launch der App geht der Veranstalter GaPa Tourismus einen weiteren Schritt in Richtung eines möglichst nachhaltig gestalten Events.

Außergewöhnliche Übernachtungsplätze

Wer abends nicht ins Hotel oder nach Hause möchte, hat die einmalige Chance, im Auslauf der Olympiaschanze im SALEWA-Zeltdorf zu übernachten – grandioser Ausblick auf die umliegenden Hausberge von Garmisch-Partenkirchen inklusive. Diese besondere Übernachtungsmöglichkeit kann in Verbindung mit dem Wochenendticket online gebucht werden. Neu in diesem Jahr: erstmals werden direkt am Westeingang des Skistadions 30 Caravan-Stellplätze zur Verfügung gestellt.