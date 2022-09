Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah! Bereits der Dichter, Denker und Europareisende Johann Wolfgang von Goethe schien mit einem Fernglas unterwegs zu sein. Wie sonst soll man sich diese Zeile aus seinem berühmten Vierzeiler „Erinnerung“ erklären? Entsprechende „Gucker“ von SWAROVSKI OPTIK dürfte es zu jener Zeit noch nicht gegeben haben. Schade eigentlich, denn die fernoptischer Geräte des 1949 gegründeten Unternehmens mit Sitz im österreichischen Absam in Tirol überzeugen bis heute durch Linsentechnologien höchster Präzision.

Ob nun Ferngläser, Teleskope, Zielfernrohre oder optronische Geräte, sie alle sind laut Aussage von SWAROVSKI ein Ausdruck größter Wertschätzung gegenüber der Natur. So wird nicht nur bei der Produktion auf möglichst umweltschonende Verfahren geachtet, sondern obendrein werden auch noch ausgewählte Naturschutzprojekte unterstützt. Wir stellen euch zwei kompakte und verhältnismäßig leichte Qualitäts-Ferngläser mit und gestochen scharfer Optik kurz vor.

CL Pocket von SWAROVSKI OPTIK: Faltbares Kompaktfernglas mit einzigartiger optischer Qualität.

Bereits seit 1989 zählen Kompaktferngläser zu den erfolgreichsten Produkten des Tiroler Familienunternehmens und haben sich zu treuen und verlässlichen Begleitern für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt. Mit der jüngsten Generation des langlebigen CL Pocket hat SWAROVSKI OPTIK sein Erfolgsprodukt von Grund auf neu designed. Das CL Pocket ist ein faltbares Kompaktfernglas mit einzigartiger optischer Qualität, das nur 350 Gramm auf die Waage bringt und gerade einmal 110 Millimeter lang ist.

Zudem soll das mit Edelgas gefüllte Aluminiumgehäuse überaus robust sein, höchsten Sehkomfort bieten und perfekt in der Hand liegen. Die Einsatzmöglichkeiten des neuen CL Pocket sind nahezu unbegrenzt: vom entspannten Wandern, über anspruchsvolle Bergtouren bis hin zu abenteuerlichen Reisen – das brillentaugliche Kompaktfernglas ist Spitzenreiter in der Kompaktklasse.

Damit sei dieses Fernglas nach Angabe des Herstellers der ideale Begleiter für alle Naturbegeisterten und Outdoorsportler, die mit hochpräziser Optik sowohl Flora als auch Fauna entspannt und bis ins kleinste Detail beobachten wollen – ohne dass die Augen dabei ermüden. Hierfür verfügt das Fernglas über ein großes Sehfeld, eine brillante Randschärfe und hohe Transmission. Erhältlich mit Linsenoptik in den zwei Vergrößerungen 8×25 oder 10×25. Für kontrastreiche, scharfe und farbechte Bilder und unvergessliche Beobachtungserlebnisse.

Die Details:

Besonderheiten: Edelgasfüllung verhindert das Eintreten von Wasser und Staub, Im Lieferumfang enthalten sind eine Funktionstasche, ein Trageriemen, ein Mikrofasertuch sowie ein Okularschutzdecke

Material: Aluminiumgehäuse mit faltbarem Brückendesign

Maße: 110 mm

Gewicht: 350 g

Preis: 780,- Euro (UVP)

CL Companion von SWAROVSKI OPTIK: Die neue Fernglas-Generation für für Reise und Freizeit.

Mehr sehen, intuitiv bedienen, individuell gestalten – mit dem CL Companion präsentiert SWAROVSKI OPTIK seine neueste Generation an Ferngläsern speziell für den Einsatz unterwegs auf Reisen oder in der Freizeit. Unkompliziert in der Anwendung, soll das Konzept höchsten Sehkomfort und eine eindrucksvolle Abbildungsqualität gewährleisten. Jeder Griff zum neuen CL Companion führt mitten in den Augenblick. Egal wo man gerade unterwegs ist – ob bei einer Kajaktour, beim Spaziergang durch einen Nationalpark oder auf einem Aussichtspunkt: Auge und Fernglas verschmelzen laut der Entwickler zu einer harmonischen Einheit.

Zentrales Element des Fernglases ist ein neuartiges und ausgewogenes Optikkonzept, das jedem Beobachter ein unvergessliches und zugleich komfortables Seherlebnis mit kontrastreichen, gestochen scharfen und farbechten Bildern garantieren soll. Demnach überzeigt das neue CL Companion laut Hersteller mit einem Sehfeld von 132 Metern, das noch mehr Raum für faszinierende Entdeckungen bietet.

Ergänzt durch eine intuitive Bedienung, eine durchdachte Ergonomie sowie die schlanke, kompakte Bauweise wird das CL Companion von SWAROVSKI OPTIK zum Begeleiter für jede Gelegenheit – sei es nun in der 8×30 oder in der 10×30 Version. Das Fernglas verfügt zudem über ein stabiles Magnesiumgehäuse, das einerseits für Robustheit sorgt und andererseits wenig Gewicht auf die Waage bringt.

Quelle: SWAROVSKI OPTIK