von | 20. November 2026 | Testberichte , Bergsteigen , Highlight , Klettern , Skitour , Trailrunning

Revolution Race (kurz RVRC) ist eine schwedische Outdoor-Marke, die 2013 von Pernilla und Niclas Nyrensten ins Leben gerufen wurde und seit 2014 seine funktionale, langlebige und stylische Outdoor-Bekleidung zu extrem fairen Preisen anbietet. Im Gegensatz zu klassischen Outdoor-Brands setzt RVRC komplett auf den Direktvertrieb über den eigenen Onlineshop und verzichtet ganz bewusst auf den stationären Handel.

Inwiefern dieses Konzept wirklich funktioniert und ob die Qualität trotz günstiger Preise wirklich überzeugen kann, wollten wir im Rahmen eines umfassenden Testberichts am eigenen Leib in Erfahrung bringen. Insgesamt sieben Produkte für Damen haben wir aus der aktuellen Kollektion ausgewählt und uns draußen an der frischen Lift genauer angesehen.

Hierzu zählen neben der Rapid Pro Pocket Leggings auch die Verge Stretch Cargo Pants, das Easy Graphic T-shirt, das Canyon Half-zip Pile Fleece Pullover, die Sherpa Hoodie Fleecejacke, das Silence Proshell 3L Jacket und last but not least die Phantom Trail Mid Waterproof Hiking Boots. Passend zur Damenkollektion haben wir für euch natürlich auch ein komplettes RVRC-Outfit für Herren getestet.

Kurzvorstellung: Revolution Race Silence Proshell 3L Jacket (Damen)

Die Revolution Race Silence Proshell 3L Jacket Women ist laut Hersteller eine weiche, flexible und dreilagige Hardshelljacke für kühle bis wärmere Temperaturen, die zuverlässigen Wetterschutz für den Alltag bieten soll. Demnach handelt es sich um eine äußere Lage, die sich als Allrounder sowohl für den harten Outdooreinsatz als auch für eine Vielzahl von Aktivitäten im Alltag eignet.

Die Silence Proshell 3L zählt laut eigegen Angaben zu den Bestsellern von Revolution Race und soll eine großartige Kombination aus robustem Wetterschutz und ultimativem Komfort bieten. Hierfür wird die Outdoorjacke aus recyceltem Material mit 4-Wege-Stretch gefertigt, das sich für für eine klassische Hardshell-Jacke ungeöhnlich weich und geschmeidig anfühlt.

Für optimalen Schutz bei Wind und Wetter ist es mit einer wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Hypershell® Pro-Membran (Wassersäule 20.000 mm) ausgestattet, die nicht nur Feuchtigkeit konsequent draußen hält, sondern auch hoch atmungsaktiv sein soll. Versiegelte Nähte und eine PFC-freie DWR-Beschichtung sorgen für eine zusätzliche Barriere. Die 2-Wege-Ventilationsreißverschlüsse unter den Achseln ermöglichen eine schnelle Regulierung der Körperwärme und sorgen bei intensiven Aktivitäten für eine willkommene Abkühlung.

Ausgestattet ist die Silence Proshell 3L Jacket mit zwei RV-Einschubtaschen für die Hände, zwei Brusttaschen sowie einer kleinen Innentasche aus Mesh für Wertsachen. Hinzu kommt eine geräumige, helmtaugliche Kapuze mit verstärktem Schild.

Für optimalen Tragekomfort, perfekte Passform und maximale Bewegungsfreiheit verfügt die Jacke über vorgeformte Ärmel und kommt ohne Schulternaht aus, um Reibepunkte zu vermeiden. Darüber hinaus lässt die Outdoorjacke sich am unteren Saum, an den Ärmelbündchen und an der Kapuze per Klettverschluss oder Gummizugsystem individuell verstellen. Hinzu kommt ein weiches Fleece-Innenfutter am Kragen, um Hals und Wangen zu schützen.

Das af-Testurteil von Kathrin: Zuverlässiger Wetterschutz mit viel Komfort

Für einen Preis von gerade einmal 149 Euro liefert die Silence Proshell 3L wirklich viel Hardshell fürs Geld. Und das auch noch mit überraschend guter Qualität. Einzig das Gewicht könnte etwas leichter ausfallen. Aber ansonsten braucht sich die Outdoorjacke definitiv nicht vor den Platzhirschen am Markt verstecken.

Weil allein der Wetterschutz mehr als nur zufriedenstellend ausfällt. Dabei gefällt mir vor allem das weiche und raschelarme Stretch-Material, das sich nicht nur weich auf der Haut anfühlt. Da es ist nicht so steif daherkommt, schränkt es zudem die Bewegungsfreiheit nicht ein.

Wasser- und winddicht sorgt die Hardshell somit für eine hervorragende Außenschicht, die im Zwiebelprinzip mit warmen Midlayer getragen eine robuste Außenschicht bildet. Und sollte es an etwas wärmeren Tagen oder schweißtreibenden Aktivitäten doch mal etwas dampfig werden, helfen die Ventilationsreißverschlüsse unter den Achseln dabei, das Körperklima im Handumdrehen zu regulieren.

Mit 665 Gramm in Größe M fällt die Jacke definitiv nicht leicht aus. Dafür überzeugt das 3-Lagen-Modell aber durch recht robuste Eigenschaften. Dadurch braucht man beim Kontakt mit scharfkantigen Felsen oder spitzen Ästen nicht jedes Mal die Angst mit sich herumzutragen, dass man sich seine sündhaft teure Harsdshell zerschlitzt.

Auch sonst ist die Jacke komplett durchdacht: Die geräumige Kapuze sitzt gut am Kopf und passt notfalls auch mal über den Fahrradhelm, die Reißverschlüsse sind durchweg laminiert, die zahlreichen Taschen gut erreichbar und die Ärmel per Klettverschluss jederzeit anpassbar. Viele Kritikpunkte sind also kaum zu finden.

Nach mehreren Monaten im Einsatz am Berg und im Alltag konnte ich meine anfängliche Skepsis auf jeden Fall ablegen. Die Silence Proshell 3L Jacket zählt mittlerweile zur ersten Wahl, wenn es bei Wind und Wetter nach draußen geht. Am Rücken etwas länger gezogen, schützt es selbst meine empfindliche Nierenpartie. Und auch sonst macht die Jacke alle Bewegungen mit. Für den Preis ist die Harshell definitiv ein Geheimtipp was Funktion, Komfort und Qualität angeht.

Die Details zur Revolution Race Silence Proshell 3L Jacket (Damen):

Besonderheiten: Hypershell® Pro-Membran, versiegelte Nähte, 4-Wege-Stretch Material mit PFC-freier DWR-Beschichtung

Material: 100 % Polyester (recycelt), Innenfutter aus 95% Polyester (Recyceltes), 5% Polyester

Membran: Wassersäule 20.000 mm, Atmungsaktivität 10.000 g/m²/24 h

Größen: XS–4XL

Gewicht: 665 g (Größe M)

Farben: u. a. Cedar Wood/Pink Mahogany, Black/Anthracite, Moonlit Ocean/Blue Ashes, Phlox Pink, Kalamata/Forest Night

Preis: 149,- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Revolution Race Sherpa Hoodie (Damen)

Der Revolution Race Sherpa Hoodie Women gehört laut Herstellerangaben seit Jahren zu den meistverkauften Fleece-Hoodies im Sortiment der Schweden. Demnach trägt er sich wie eine Jacke und eignet sich gerade für richtig kalte Tage, wobei der zeitlose Look einer Teddyfleece-Jacke mummeligen Tragekomfort verspricht.

Gefertigt ist der robuste Sherpa Hoodie aus einem gebürsteten, wollähnlichen, strapazierfähigen und recycelten Fleece-Material, das durch hervorragende Isoliereigenschaften bestechen soll. Zugleich ist atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit zügig vom Körper ab, was gerade bei intensiveren Aktivitäten zur optimalen Regulierung der Körpertemperatur beiträgt.

Ausgestattet ist die warme Fleecejacke mit einer übergroße Kapuze, zwei RV-Einschubtaschen für die Hände sowie einer Brusttasche mit RV und Druckknopf, in der sich Wertsachen sicher verstauen lassen.

Für eine optimale Passformverfügt die Jacke zudem über seitlich platzierte Einkerbungen, einen elastischen Saumbund, eine verlängerte Rückenpartie und integrierte Handgelenkschützer gegen die Kälte.

Das af-Testurteil von Kathrin: Kuscheliger Allrounder für kalte Tage

Mit 767 Gramm in Größe M fällt der Sherpa Hoodie deutlich schwerer aus als typische Midlayer. Dafür überzeugt die Fleecejacke übver eine enorm hohe Isolationsleistung, die mich im Temperaturbereich von 0 bis -10 Grad verhältnismäßig gut warm hält.

Sofern es nicht regnet oder Tauwetter herrscht. Dennoch bevorzuge ich es dann doch, eine Hardshell als schützende Schicht darüber zu tragen, da das Fleece dann doch nicht winddicht genug ausfällt.

Der lockere Schnitt der Jacke schmeichelt eher weniger der Figur und macht die tragende Person für meinen Geschmack etwas zu breit. Aber dafür hält die problemlos auch als Außenschicht tragbare Fleecejacke zuverlässig warm.

Größter Kritikpunkt ist die übergroße Kapuze, die sich nicht verstellen lässt und nicht eng am Kopf anliegt. Dadurch dient sie eher als gutgemeinter Kopfschutz, denn als Mützenersatz.

Nichtsdestotrotz ist der Sherpa Hoodie ein echtes Wohlfühl-Teil für kühle Tage, Spaziergänge und Hüttenabende. Denn dank der mummelweichen Einschubtaschen zum Wärmen der Hände friert man beim Rumstehen in der Kälte erst nach längerer Zeit aufgrund von zu wenig Bewegung.

In Kombination mit einer Hardhsell-Jacke ergibt die Fleecejacke ein wunderbare Barriere vor fiesem Wind und kriechender Kälte.

Die Details zum Revolution Race Sherpa Hoodie (Damen):

Besonderheiten: gebürstetes Teddyfleece, übergroße Kapuze, integrierte Handgelenkschützer

Material: 100 % Polyester (recycelt); Einsätze: 92 % Polyester (recycelt), 8 % Elastan

Größen: XS–4XL

Gewicht: 767 g (Größe M)

Farben: u. a. Balsam Green, Seal Brown, Caviar, Forest Night, Winetasting, Beige Khaki

Preis: 95,- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Revolution Race Canyon Half-zip Pile Fleece (Damen)

Bei der Revolution Race Canyon Half-zip Pile Fleece Women handelt es sich um ein mittelschweres Flor-Fleece aus weichem, recyceltem Polyester, das vor allem durch einen hohen Tragekomfort an kühlen Tagen bestechen soll. Geeignet für den Alltagseinsatz und eine Vielzahl an Aktivitäten empfiehlt sich der als Midlayer oder äußere Schicht tragbare Fleece-Hoodie zum absoluten Lieblingsoberteil.

Dafür ist das kuschelige warme Fleece aus recyceltem Material hergestellt und hat eine weiche Innenseite, die sich besonders angenehm auf der Haut anfühlt. Dank des halblangen Reißverschlusses lässt sich der Fleecepullover zudem leicht an- und ausziehen und soll zugleich eine optimale Regulierung der Körpertemperatur ermöglichen.

Für optimalen Tragekomfort sorgen eine verlängerte Rückenpartie, ein elastischer Saumbund sowie die elastischen Bündchen an den Ärmelenden. Ausgestattet ist der Fleece-Hoodie mit zwei RV-Einschubtaschen zum Wärmen der Hände. Egal, ob als zweite Schicht unter einer Hardshell-Jacke oder als Fleecejacke getragen, das Canyon Half-Zip Pile Fleece soll zuverlässig warm halten – sei es beim Wandern, Skifahren oder einfach bei einem Spaziergang an der frischen Morgenluft.

Das af-Testurteil von Kathrin: Kuscheliger Midlayer für kühle Tage

Der Canyon Half-zip Pile Fleece Hoodie zählt mittlerweile zu meinen absoluten Lieblingsteilen im Kleiderschank. Mit 453 Gramm in Größe M ist er zwar kein Fliegengewicht, dafür fühlt sich die Flor-Struktur des Fleecematerials auf der Haut aber superweich an und wärmt zuverlässig an kalten Tagen. Zudem ist das Design mehr als nur alltagstauglich und sticht auch am Berg definitiv ins Auge.

Besonders praktisch sind die beiden Einschubtaschen für die Hände, während der halblange Reißverschluss das Hineinschlüpfen erleichtert und bei schweißtreibenden Aktivitäten das Regulieren der Körpertemperatur erlaubt. Wobei der Fleecehoodie eher als Mummelschicht zum Einsatz kommt, da er schnell zu warm wird. Somit ist der Hoodie die perfekte Wahl für gemütliche Hüttenabende oder eine ausgedehnte Rast am Gipfel.

Als reine Isolationsschicht schützt der Fleecepullover aber nur bedingt. Zumal das Material bei Wind oder Regen kaum Widerstand leisten kann. Daher empfiehlt es sich, den Hoodie eher als Midlayer zu tragen und eine wind- und wasserfeste Hardshell drüberzuziehen.

In Summe ist der Canyon Half-zip Pile Fleece Hoodie aber ein wunderbar anschmiegsamer Kuschelfreund, der dank seines hochgezogenen Stehkragens und der weichen Abschlüsse an Kragen, Saum und Ärmeln durch einen wirklich hohen Tragekomfort zu überzeugen weiß.

Die Details zum Revolution Race Canyon Half-zip Pile Fleece (Damen):

Besonderheiten: Stehkragen, Halbreißverschluss, elastische Bündchen

Material: 100 % Polyester (recycelt); Futter aus 95 % Polyester (recycelt), 5 % Polyester

Passform: Regular

Größen: XS–4XL

Gewicht: 453 g (Größe M)

Farben: u. a. Captain’s Blue/Peyote, Seal Brown/Peyote, Peyote/Nightshade, Navy/Alaskan Blue

Preis: 79,- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Revolution Race Easy Graphic T-shirt (Damen)

Das Revolution Race Easy Graphic Logo T-shirt Women ist ein schlichtes Basic für Alltag und lässige Outdoor-Ausflüge. Eine laut Herstellerangaben wirklich bequeme und weiche Option, um das sich Aufraffen und Rausgehen zum einfachsten Teil des Tages zu machen.

Dafür besteht es aus einem Materialmix, der sich zur Hälfte aus Baumwolle und recyceltem Polyester zusammensetzt. Dadurch soll es angenehm weich auf der Haut liegen, atmungsaktiv sein und die Feuchtigkeit vom Körper aufnehmen.

Der Regular Fit des Rundhalsshirts sorgt zudem für eine sportlich-legere Passform, während das schlichte Design mit Logo-Print auf der Brust dezente Akzente setzt. Das Ergebnis ist ein Shirt für den Berg oder den Alltagseinsatz.

Das af-Testurteil von Kathrin: Weiches Basic zum fairen Preis

Für gerade einmal 29 Euro liefert das Easy Graphic T-Shirt eine solide Qualität, die vor allem im Alltag voll zur Geltung kommt. Die Baumwoll-Polyester-Mischung fühlt sich angenehm weich auf der Haut an und fällt deutlich robuster als reine Baumwolle aus. Zudem trägt man dadurch nicht einen schweißtreibenden Polyester-Sarg durch die Gegend.

Mit 145 Gramm in Größe M ist das Shirt zwar nicht so leicht wie ein reines Funktionsshirt, dafür punktet es aber durch wärmende Eigenschaften und einen deutlich höheren Tragekomfort. Für schweißtreibende Touren ist es aber nicht wirklich geeignet, da es sich recht schnell mit Feuchtigkeit vollsaugt und relativ langsam trocknet. Dafür ist die Passform angenehm leger und nicht zu eng.

Dank des dezenten Printlogos auf der Brust ist das Shirt die ideale Wahl für den Alltag, kann aber auch beim Wandern oder als Wechselshirt am Berg überzeugen. Allerdings wird das durchaus tragbare Gesamtkonzept durch einen der größten Kritikpunkte deutlich geschmälert: Aufgrund des hohen Poyester-Anteils müffelt das Material relativ zügig.

Die Details zum Easy Graphic T-shirt (Damen):

Besonderheiten: Logo-Print, Rundhalsausschnitt, weicher Stoff

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester (recycelt)

Passform: Regular

Größen: XS–4XL

Gewicht: 145 g (Größe M)

Farben: u. a. Black, Moonlit Ocean, Grey Melange, Golden Yellow

Preis: 29,- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Revolution Race Verge Stretch Cargo Pants (Damen)

Die Revolution Race Verge Stretch Cargo Pants Women ist eine leichte Wanderhose mit strapazierfähigen und flexiblen Eigenschaften. Hierfür kombiniert die Outdoorhose ultraleichten Komfort mit robustem Vier-Wege-Stretchmaterial, das jede Bewegung mitmachen soll. Die aus recycelten Materialien hergestellte Wander- oder Freizeithose überzeugt laut Hersteller dabei besonders mit der durchgehenden, strapazierfähigen Ripstop-Konstruktion. Abgerundet durch atmungsaktive und feuchtigkeitsableitende Materialeigenschaften.

Die ultraleichte Outdoorhose eignet sich demnach vor allem für die milde bis warme Jahreszeit. Selbst bei anstrengenden Aktivitäten soll das Modell für angenehmen Komfort sorgen und dank des verstellbaren Bunds mit Kordelzug angenehm zu tragen sein. Dazu tragen auch das weiche, bluesign® APPROVED Innenfutter sowie die elastischen Beinbündchen bei.

Ausgestattet ist die Outdoorhose mit insgesamt fünf Taschen. Zwei seitlichen Einschubtaschen für die Hände und zwei auf den Oberschenkeln platzierten RV-Taschen, in der sich eine zusätzliche Handytasche versteckt. Ob Wandertour oder Besuch in der City, mit dieser vielseitigen Wanderhose im körperbetonten Cargo-Design stehen alle Abenteuer offen.

Das af-Testurteil von Kathrin: Leichte und funktionale Cargohose für warme Tage

Mit 312 Gramm in Größe M fällt die Verge Cargo erfreulich leicht aus. Dank ihrer funktionalen Eigenschaften eignet sie sich sowohl für Wanderungen und Reisen als auch den täglichen Einsatz im Alltag. Allerdings ist das Material recht dünn, wodurch sie sich vor allem für milde bis warme Tage eignet.

Bei kälteren Temperaturen stößt die Wanderhose schnell an ihre Grenzen und kann nur bedingt vor dem Auskühlen schützen. Das schlägt sich auch in der Robustheit nieder, weshalb die Outdoorhose eher weniger für extreme Beanspruchung geeignet ist.

Dafür bietet die Wanderhose ein sehenswertes Cargo-Design, das am Berg defintiv für einen Hingucker sorgt. Die Taschen sind zudem praktisch aufgeteilt und die versteckte Handytasche in der Eingrifftasche ist ein cleveres Detail, um sein Smartphone dezent am Körper mitzuführen.

Dank des breiten Bunds mit Kordel liegt die Hose angenehm am Körper an und bietet jede Menge Tragekomfort. Die engen Bündchen lassen die Hosenbeine zwar etwas aufstauchen, dafür bleibt man beim Gehen aber nicht am Stoff hängen und genießt jede Menge Bewegungsfreiheit. Die perfekte Wahl für trendbewusste Frischluftfreundinnen, die viel Wert auf Funktionalität, Qualität und Optik legen.

Die Details zur Revolution Race Verge Stretch Cargo Pants (Damen):

Besonderheiten: 4-Wege-Stretch, Ripstop-Konstruktion, versteckte Handytasche, Bund mit Kordelzug, elastische Beinbündchen, Innenfutter bluesign® APPROVED

Material: 90 % Polyester (recycelt), 10 % Elastan; Einsätze: 82 % Polyester (recycelt), 18 % Elastan

Größen: XS–4XL

Gewicht: 312 g (Größe M)

Farben: Nightshade (Testvariante); weitere Farben u. a. Black, Moss Gray, Anthracite

Preis: 79,- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Revolution Race Rapid Pro Pocket Leggings (Damen)

Bei den Revolution Race Rapid Pro Pocket Leggings Women handelt es sich um High-Waist-Leggings, die sich inbesondere fürs Wandern, zum Trailrunning, für Workouts im Fitnesstudio oder einfach nur für den Einsatz im Alltag eignen. Dafür verfühgt die Leggins nicht nur über jede Menge Performancekraft, sondern bietet laut Hersteller vor allem ordentlich Bewegungsfreiheit und optimalen Tragekomfort.

Gefertigt aus flexibel dehnbarem, feuchtigkeitsregulierendem und schnelltrocknendem Vier-Wege-Stretch sorgt die enganliegende Tight für eine stützende Funktion, ohne die Bewegungsabläufe einzuschränken. Dazu trägt auch der hohe, breit geschnittene Bund bei, der angenehm großflächig anliegt und nicht einschneiden soll.

Ausgestattet ist die Leggins zudem mit gleich fünf elastischen Taschen, um die wichtigsten Dinge immer parat zu haben. Hierzu zählen neben einer Gesäßtasche mit RV auch zwei praktische, seitlich am Oberschenkel platzierte Beintaschen sowie zwei seitlich an der Taille positionierte Mesh-Taschen. Ergänzt wird das alles noch durch reflektierenden Details, um beim Spaziergang zu früher Stunde oder bei der Joggingrunde in der Dämmerung zuverlässig gesehen zu werden.

Das af-Testurteil von Kathrin: Sportliche Leggings mit viel Stauraum

Die Rapid Pro Pocket Leggings ist bei mir mittlerweile ständig im Einsatz. Ob als lange Laufhose fürs Joggen oder eine schnelle Runde am Berg, die durchdachte Tight ist einfach genial. Das liegt vor allem an ihrem hohen Tragekomfort und dem breiten Bund, dank dem man sich in der Bewegungsfreiheit nicht eingeengt fühlt.

Hinzu kommt eine durchdachte Taschenaufteilung, wodurch man gerade bei kürzeren Läufen oder Wanderungen durchaus auf eine Weste oder den Rucksack verzichten kann. Handy, ein Gel oder Wertsachen sind dadurch immer griffbereit.

Größtes Manko ist ein fehlender Gummizug im Saum, falls der Bund sich mit der Zeit ausleiern sollte. Bis jetzt hält das qualitativ hochwertige Material aber sprichwörtlich was es verspricht. Und das alles auch noch blickdicht, wodurch die Unterhose nicht hindurchscheint. Eine Top-Leggings mit sportivem Schnitt für anspruchsvolle Outdoorladies.

Die Details zur Revolution Race Rapid Pro Pocket Leggings (Damen):

Besonderheiten: 4-Wege-Stretch, feuchtigkeitsableitend, schnelltrocknend, fünf Taschen, reflektierende Details

Material: 75 % Polyamid (recycelt), 25 % Elastan; Mesh aus 87 % Polyamid (recycelt), 13 % Elastan

Passform: Slim, hoher Bund

Größen: XS–4XL

Farben: u. a. Black, Espresso, Nightshade, Deep Navy, Kambaba Green

Preis: 59,- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: Revolution Race Phantom Trail Mid Waterproof Hiking Boots (Damen)

Die Revolution Race Phantom Trail Mid Waterproof Hiking Boots Women sind mittelhohe, wasserdichte Wanderschuhe, die laut Hersteller die Flexibilität eines Trailrunning-Schuhs mit der Stabilität eines Wanderschuhs verbinden. Dank robustem Canvas-Material mit integrierter Hypershell® Pro Membrane soll der leichte Trekking-Schuh zuverlässig wasserdicht und atmungsaktiv sein und sich damit das ganze Jahr über für verschiedene Aktivitäten im Freien eignen.

Während asymmetrische verstärkte Zehen und eine steife Fersen- und Knöchelstütze für erhöhte Stabilität sorgen sollen, bieten strategisch platzierte Hotmelt-Verstärkungen an den Seiten zusätzlichen Schutz vor scharfkantigen Gegenständen. Hinzu kommt ein atmungsaktives und strapazierfähiges PU-Fußbett sowie ein großzügiger Zehenbereich, der ausreichend Platz bietet, sollten die Zehen bei mehrtägigen Wandertouren doch einmal anschwellen.

Für optimalen Komfort und perfekte Passform sorgt neben der Einlegesohle (bei Bedarf mit separater Trim Fit-Sohle für engeren Sitz) auch die stoßdämpfende, superleichte Zwischensohle aus High-Comp EVA. Während sie zusätzliche Dämpfung auf längeren Touren bietet, verspricht die R-Gummimischung der Innovation Soles Außensohle mit ihrem multidirektionalem Sohlenprofil optimalen Grip in abwechslungsreichem Terrain.

Abgerundet wird das Gesamtkonzept durch zwei Zugschlaufen an Zunge und Schaft für ein leichteres Hineinschlüpfen sowie einem klassichen Schnürsystem mit ultraleichten Schnürhaken. Das extravagante, bunte Design verleiht dem Trekkingschuh zudem einen zeitlosen, modernern Look, der sowohl am Berg als auch in der Stadt die Blicke auf sich ziehen soll.

Das af-Testurteil von Kathrin: Leichter Wanderstiefel für Tageswanderungen

Optisch kann man dem Wanderschuh von Revolution Race nichts vormachen: Modern, farbenfroh und irgendwie anders wirkt der halbhohe Trekking-Stiefel eher wie ein Freizeitreter für die Stadt als wie ein waschechter Bergstiefel. Mit 415 Gramm bei Größe 42 ist der Phantom Trail Mid zwar vergleichsweise leicht, kann aber mit seinen klobigen Bergfreunden dann doch nicht ganz mithalten. Dafür ist der Oberschuh einfach zu weich und die Trittfestigkeit nicht stark genug ausgeprägt.

Daher ist der Phantom Trail Mid eher als Multifunktionsschuh zu bewerten, der sich für Tageswanderungen auf weniger technischen Wegen und Pfaden empfiehlt, aber auch bei anspruchsvolleren alpinen Touren zum Einsatz kommen kann. Der mittelhohe Schaft stützt zwar den Knöchel, aber das Strickartige Gewebe des Obermaterials kann nur bis zu einem gewissen Punkt echten Seitenhalt bieten. Wer also in stark verblocktem und technischen Gelände unterwegs ist, wird zügig an seine Grenzen stoßen.

Für 179 Euro darf man also keinen reinrassigen, bedingt steigeisenfesten Schuh erwarten, zumal das üppige Platzangebot im Vorfußbereich dazu führt, dass man etwas im Schuh schwimmt. Dafür bekommt man aber viel Multifunktion und soliden Schutz vor Nässe und Dreck gepaart mit einer überraschend griffigen und stark profilierten Laufsohle. Auch die flexible Zwischensohle weiß zu überzeugen, bietet sie doch genügend Dämpfung und ein dynamisches Gehgefühl für kurze Spaziergänge bis kilometerlange Trekkingtouren.

Die Details zu den Revolution Race Phantom Trail Mid Waterproof Hiking Boots (Damen):

Besonderheiten: Hypershell® wasserdichte Membran, mittelhoher Schaft, Innovation Soles® (High-Comp EVA + R-Gummi), Trimfit™-Einlegesohle, reflektierende Details, Zuglaschen

Obermaterial: 100 % Polyester (Canvas)

Zwischensohle: 100 % EVA

Laufsohle: 100 % Gummi

Größen: 36–41 (EU)

Gewicht: 415 g (Herstellerangabe)

Farben: u. a. Stellar, Dusty Lavender, Kalamata, Pink Calcite, Grape Leaf, Pastel Turquoise

Preis: 179,- Euro (laut Produktseite, Stand Oktober 2026)

Gesamtfazit zur Damen-Kollektion von RVRC (Revolution Race)

Revolution Race zeigt auch bei der Damenkollektion, dass funktionale und qualitativ hochwertige Outdoor-Bekleidung für Damen auch für wenig Geld über den „Ladentisch“ wandern kann. Nur leider gibt es keinen stationären Handel, weshalb man mitunter doch etwas länger auf seine bestellte Ware warten muss. Dafür wird das Warten dann aber mit überraschend viel Funktionalität, ansprechenden Designs und weitestgehend überzeugender Qualität belohnt. Denn manche Nähte zeigen bereits nach kurzer Einsatzdauer erste Schwächen. Aber geschenkt, da hat so manch teurer Premium-Anbieter weitaus größere Probleme.

In Summe sind die paar Fäden also fast schon zu vernachlässigen. Und wenn man etwas zu beanstanden oder umzutauschen hat, reagieren die Schweden in der Regel mehr als nur kulant und bieten für jedes Problem eine zufriedenstellende Lösung an. Wie bereits eingangs erwähnt, waren wir am Ende wirklich sehr beeindruckt von der hohen Qualität der Klamotten von Revolution Race, die auf den ersten Blick zwar günstiger wirken als so mancher Platzhirsch am Outdoormarkt, dafür beeindruckt die „Online-Bergsport-Discountermarke“ aus Skandinavien aber mit einem durchweg gelungenen Gesamtkonzept, das sich sprichwörtlich sehen lassen kann.

Die Vorteile:

sehr faire Preise

gute Funktionalität

gute Qualität

durchdachte Details

umfangreiches Sortiment

Verwendung recycelter Materialien

im Schichtsystem gut kombinierbare Einzelteile

Die Nachteile:

ausschließlich über den hauseigenen Onlineshop verfügbar

Produkte nicht im stationären Handel verfügbar

relativ lange Lieferzeiten