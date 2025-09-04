Bewegung, Ernährung und Schlaf – die Basis für ein langes Leben ist längst bekannt. Doch was, wenn ein entscheidender Baustein bislang komplett übersehen wurde? Vitalpilze wie Cordyceps und Reishi – oft als „Pilz der ewigen Jugend“ bezeichnet – gelten in der asiatischen Heilkunde seit Jahrhunderten als Mittel innerer Stabilität. Heute liefert die Forschung zunehmend Hinweise darauf, dass deren Inhaltsstoffe auch zentrale Prozesse der Zellalterung beeinflussen können – mit darunter Energieproduktion, Immunregulation und Stressverarbeitung.

Dr. Catalina Fernández de Ana Portela, Biologin und Gründerin des Biotech-Unternehmens Hifas da Terra, hat den aktuellen Hype unter die Lupe genommen und kommt zu einem klaren Fazit: Vitalpilze könnten innerhalb der „Longevity-Praxis“ eine Option für Menschen darstellen, die sich eine natürliche, wissenschaftlich fundierte Ergänzung zu etablierten Langlebigkeits- und Verjüngungstrategien wünschen. Wirt stellen euch die „Longevity-Bewegung“ kurz vor und haben die Vitalpilz-Produktlinie Hifas-Vitality für euch kurz angetestet.

„Longevity“ – länger körperlich fit und mental widerstandsfähiger dank Nahrungsergänzungsmitteln auf Vitalpilz-Basis

Der Begriff „Longevity“ ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen – nicht nur auf Konferenzen in Kalifornien oder in Silicon-Valley-Laboren. Auch in Deutschland interessieren sich immer mehr Menschen dafür, wie sie länger körperlich und mental widerstandsfähig bleiben können. Laut Google Trends hat sich das Suchinteresse an „Longevity“ in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. Während die öffentliche Debatte oft von spektakulären Ansätzen wie Bluttransfusionen, 100-Pillen-Routinen oder KI-Diagnostik ähnlihc dem von uns getesteten Whoop Sportarmband geprägt ist, zeigt sich in der Forschung ein weiterer, bislang wenig beachteter Baustein: Vitalpilze.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Diese gelten seit Jahrhunderten als Bestandteil der traditionellen asiatischen Heilkunde und rücken nun auch durch moderne Daten immer stärker in den Fokus. Demnach kommt eine in Phytotherapy Research veröffentlichte Studie zu dem Schluss, dass Cordyceps sinensis die ATP-Produktion – also die zelluläre Energieversorgung – steigern und oxidativen Stress verringern kann. Warum genau diese Naturstoffe jetzt für die Longevity-Forschung relevant werden und wie sie sich in eine ganzheitliche Strategie für gesunde Lebensjahre einfügen, erklärt die Biologin Dr. Catalina Fernández de Ana Portela, Gründerin des Biotech-Unternehmens Hifas da Terra im Folgenden.

Zellenergie als Schlüsselfaktor für gesunde Lebensjahre

Energie ist nicht nur ein subjektives Gefühl – sie ist ein messbarer zellulärer Zustand. Insbesondere die Mitochondrien, oft als „Kraftwerke der Zelle“ bezeichnet, spielen hier eine zentrale Rolle. Mit zunehmendem Alter nimmt ihre Funktion ab: weniger ATP, mehr oxidativer Stress, verlangsamte Regeneration. „Cordyceps sinensis“ – medizinisch derzeit intensiv erforscht, traditionell lange genutzt – zeigt in präklinischen Studien das Potenzial, diese altersbedingten Prozesse positiv zu beeinflussen – etwa durch gesteigerte ATP-Produktion, effizientere Sauerstoffverwertung und antioxidative Effekte. „In der Longevity-Forschung suchen wir nach Molekülen, die nicht kurzfristig pushen, sondern langfristig erhalten“, stellt Dr. Fernández de Ana Portela fest. Und ergänzt: „Cordyceps erfüllt genau dieses Kriterium – als adaptogener, bioaktiver Naturstoff.“

So lebt es sich vielleicht wirklich länger: weniger Stress, optimales Immunsystem und innere Balance

Langlebigkeit ist nicht nur eine Frage der Energie, sondern auch der Regulation. Besonders Stress – ob nun emotional, mental oder körperlich – wirkt sich auf den Alterungsprozess aus. Chronisch erhöhte Cortisolspiegel können Entzündungsprozesse verstärken, den Schlaf stören und die Zellregeneration behindern. Hier kommt Reishi (Ganoderma lucidum) ins Spiel: Reishi wird heute für seine regulierende Wirkung auf das Immunsystem genutzt.

Soll heißen: Der Vitalpilz kann überaktive Reaktionen dämpfen und geschwächte Funktionen stärken. Darüber hinaus mehren sich die Hinweise darauf, dass Reishi als starkes Antioxidans wirkt. Was zusätzlich dabei helfen kann, zelluläre Schäden und oxidativen Stress zu reduzieren. „Wir sehen eine Wechselwirkung zwischen neuroendokrinem Stress und biologischer Alterung“, erklärt Dr. Fernández de Ana Portela. „Das bedeutet, dass Naturstoffe wie Reishi dem Körper helfen, in die Selbstregulation zurückzufinden – ohne pharmakologische Eingriffe“.

aF-Kurztest: HIFAS-Vitality für mehr Energie und weniger Müdigkeit

Die mediale Aufmerksamkeit für Longevity kreist oft um technische Extrembeispiele. Doch der Alltag vieler gesundheitsbewusster Menschen sieht anders aus: Sie suchen natürliche, fundierte und verträgliche Wege, ihre Gesundheit zu erhalten. Vitalpilze könnten genau hier ihren Platz finden – als biologische Unterstützung für zelluläre Prozesse, die mit Energie, Immunfunktion, Hormonbalance und Mikrobiom verknüpft sind. „Vitalpilze sind keine Wundermittel“, betont allerdings Dr. Fernández de Ana Portela. Doch stellt sie klar: „Sie sind ein unterschätztes Werkzeug für alle, die ihre Zellfunktion langfristig aktiv gestalten wollen.“

Vor diesem Hintergrund haben wir die Produktlinie HIFAS-Vitality „getestet“ und über einen längeren Zeitraum hinweg die Kapseln als Nahrungsergänzungsmittel zu uns genommen. Das Ziel: Vitaler und weniger müde durch den Tag zu kommen. Laut Hersteller soll Hifas-Vitality für mehr Energie und Vitalität sorgen bzw. die körpereigene Energieproduktion auf zellulärer Ebene ankurbeln – ganz ohne Koffein oder künstliche Stimulanzien. Für mehr Energie tagsüber und bessere Schlafqualität nachts.

Demnach sollen die Vitalpilz-Kapseln den Körperzellen dabei helfen, Energie bereits in den ersten Stunden des Tages zu produzieren. Hierfür kommen reines Cordyceps (Extrakt und Pulver), Sibirischer Ginseng sowie das Coenzym Q10 und Vitamin B12 zum Einsatz. Also mit 100 % natürlichen und hochwertige Inhaltsstoffen – ganz ohne Gluten, Laktose oder sonstige Schwermetalle bzw. Pestizidrückstände. Geliefert werden die Kapseln mit dem hochkonzentrierten Wirkpulver wahlweise im Glas oder als Nachfüllpack für rund 45 Euro (á 60 Kapseln). Unser Kurzfazit: Reines Wunschdenken oder sinnvoller Energieturbo?! Es lässt sich nur schweren sagen, ob die HIFAS-Vitality Kapseln wirklich etwas bewirkt haben. Dafür bräuchte es ein Labor, in dem wir unsere körperliche Verfassung überprüfen lassen könnten. Daher können wir nur bedingt eine Aussage darüber treffen, inwiefern das Nahrungsergänzungsmittel bzw. das hochkonzentrierte Vitalpilz-Pulver sich tatsächlich positiv auf unser Energie-Lebel auswirkt. So viel steht fest: Auch die Kapseln können keine Wunder hervorrufen, wenn man seinen Körper bzw. seine Gesundheit nicht entsprechend im Griff hat. Wer grundsätzlich ungesund lebt, wenig schläft und schlecht ernährt, bei dem werden auch die Produkte von Hifas da Terra nur bedingt etwas am miserablem Lebensstil ändern. Wer wie wir viel Sport macht, aufgrund der Elternschaft und beruflicher Verpflichtungen ständig unter Strom steht oder generell auf seine mentale wie körperliche Gesundheit acht gibt, dem könnten die Kapseln durchaus den versprochenen Boost geben. Wobei wir in dem Fall lieber auf ein Elektrolyt-Pulver wie Hydraid setzen. Zumindest hatten wir nach ein paar Tagen der Einnahme das Gefühl, etwas weniger ausgelaugt, müde und körperlich erschöpft zu sein. Doch das steht und fällt immer auch mit den äußeren Einflüssen und dem tagtäglich schwankenden Stresslevel. Deshalb muss jeder selbst herausfinden, inwiefern die Aktivpilz-Pülverchen das eigene Wohlbefinden tatsächlich optimieren.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung & Dosierung:

Laut Angaben des Herstellers kann die Art und Weise und der Zeitpunkt der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln auf Basis von Vitalpilzen deren Wirksamkeit verstärken. Dementsprechend geben die Expert:innen folgende allgemeine Hinweise bzgl. Anwendung und Dosierung der verschiedenen Produktlinien:

Idealerweise morgens einnehmen, vorzugsweise auf nüchternen Magen

Wenn Sie eine zweite Dosis an einem Tag einnehmen, nehmen Sie alle weiteren Kapseln 15 Minuten vor oder 1 -2 Stunden nach einer Mahlzeit ein

Trennen Sie die Einnahme von Medikamenten oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln um mindestens 1 Stunde

Die Absorption wird verbessert, wenn die Pilze zusammen mit niedrig dosiertem Vitamin C eingenommen werden (Vitamin C ist in den meisten Produkten von Hifas da Terra schon enthalten)

Allgemeine Dosierungsempfehlung für Erwachsene (ab 14 Jahren): 1 Kapsel/Tag bis zu 70 kg oder bei leichten Symptomen, 2 Kapseln/Tag ab 70 kg oder bei akuten Symptomen (auch mehr möglich).

Mindestens 2 Monate Anwendung für eine optimale Wirkung (3 -12 Monate). Die Dosierung hängt von der Patientenbewertung und der Symptomatik ab (und kann entsprechend angepasst werden) Kinder dosieren nach dem Körpergewicht. Kindersirupe werden mit 0,5 ml pro 1 kg Körpergewicht dosiert. Anwendung im Alter von 3 – 12 Jahren

Über Hifas da Terra

Hifas da Terra ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Pontevedra, Galicien (Spanien), das sich auf die Forschung und Entwicklung von Vitalpilz-Produkten spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1999 verbindet das Unternehmen traditionelles Wissen der Mykotherapie mit moderner Wissenschaft, um hochwertige Nahrungsergänzungs und Bio-Nutraceuticals herzustellen. Wobei besonders viel Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit gelegt wird. Für die Gewinnung der Extrakte werden 100 kg frische Pilze zu 1 kg konzentriertem Extrakt verarbeitet (10:1 Verhältnis). Alle Produkte sind bio-zertifiziert sowie gluten- und allergenfrei.

Darüber hinaus verfügt Hifas da Terra über einen der größten privaten Pilzbestände in Europa und wurde bereits mit 16 Auszeichnungen für Innovation und Exzellenz geehrt. Die Forschungsarbeit des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene Gesundheitsbereiche, hierzu zählen unter anderem Magen-Darm, Immunologie, Onkologie, den Bewegungsapparat sowie mentale Gesundheit. Hifas da Terra engagiert sich für eine nachhaltige Produktion und Verpackung, um einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen sicherzustellen. Die Produkte sind online erhältlich auf der offiziellen Website von Hifas da Terra.